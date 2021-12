Seit 2020 Tausende Corona-Demos in Sachsen

Dresden

Seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr haben in Sachsen Tausende Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen stattgefunden. Das geht aus einer Auflistung des Innenministeriums an die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke) hervor. Ein Großteil der Proteste wurde dabei von nur wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern begleitet. In vielen Fällen fanden die Demos auch ohne vormalige Anzeige bei den Behörden statt. Dennoch blieben die illegalen Aufzüge meist unbehelligt.

In der Antwort des Ministeriums auf Köditz parlamentarische Anfrage werden auf mehreren Hundert Seiten Informationen von Versammlungsbehörden sowie Einsatzaufzeichnungen der Polizei aufgeführt. Köditz hat diese detailliert ausgewertet und kommt auf insgesamt mehr als 2800 öffentliche Corona-Protestaktionen im Zeitraum zwischen März 2020 bis August 2021. „Das sind im Schnitt mehr als fünf Corona-Aktionen pro Tag“, so die Politikerin bei der Veröffentlichung am Montag.

Obgleich die Daten nicht vollständig seien, ließen sie dabei auch Rückschlüsse auf außergewöhnlich aktive Regionen im Freistaat ziehen. „Besonders häufig protestiert wurde in den Landkreisen Görlitz (629) und Bautzen (588). Der Grund für diese hohen Zahlen ist vor allem der stark ritualisierte ’stille Protest’ entlang der B96“, so Köditz. Deutlich seltener sei in Dresden (271) und Leipzig (230) sowie in den Landkreisen Mittelsachsen und Zwickau (je 204) gegen die Corona-Maßnahmen protestiert worden. „Vergleichsweise wenig demonstriert wurde in den Landkreisen Nordsachsen (79) und Leipzig (75) sowie in der Stadt Chemnitz (43).“

Köditz: „Protestbewegung entpuppt sich als Scheinriese“

Ihrer Auswertung zufolge sei ein Großteil der Corona-Proteste auf Anhängerinnen und Anhänger der selbsternannten „Querdenker“-Szene, teils aber auch auf Reichsbürger, Neonazis und die AfD zurückzuführen. Dabei waren echte Massenveranstaltungen aber sehr selten. „Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich ein großer Teil der Protestbewegung als Scheinriese. Polizeilichen Schätzungen zufolge knackten lediglich neun Mobilisierungen die Tausendermarke.“ Ein großer Teil der Kleinstaktionen sei vorab nicht bei den Behörden angezeigt worden. „ In der Stadt Chemnitz sowie im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dominieren diese „wilden“ Proteste sogar.“

Obgleich der Freistaat zur Absicherung unter anderem auch für bislang knapp 3,3 Millionen Euro zusätzliche Polizeikräfte aus anderen Bundesländern organisieren musste, sei ein Großteil der illegalen Protesten von „stillschweigend gewährt“ worden, wie die Linken-Politikerin moniert. Zumal die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen vielfach auch gewalttätig gewesen seien. „So wurden im Zusammenhang mit demonstrativen Ereignissen und einem thematischen Bezug zur Covid-19-Pandemie bislang 891 politisch motivierte Straftaten erfasst – fast 200 dieser Taten richteten sich gegen Polizistinnen und Polizisten“, erklärt die Landtagsabgeordnete.

Mehr Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe