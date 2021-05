So viele Seniorinnen und Senioren leben in Sachsen

Dresden

Sachsen ist ein Land der Seniorinnen und Senioren. Mehr als eine Millionen Menschen im Freistaat sind älter als 65 Jahre – und somit praktisch ein Viertel der insgesamt 4,08 Millionen Sächsinnen und Sachsen. Im ostdeutschen Vergleich ist dies aufgrund der überall ähnlichen demografischen Entwicklungen seit der Wende keine Besonderheit. Allerdings sticht Sachsen im generell überalterten Osten doch etwas heraus.

So leben einerseits aufgrund der dichten Besiedlung die meisten ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner in Sachsen – so viele wie in Thüringen und Sachsen-Anhalt zusammengerechnet. Zudem gibt es hier auch Regionen, in denen der Altersdurchschnitt noch über dem allgemein hohen Trend liegt. So waren etwa in den Landkreisen Görlitz, Erzgebirge und Vogtland vor der Pandemie schon fast ein Drittel im Rentenalter angelangt.

Alle drei Regionen gehörten danach auch zu denen, mit den höchsten Sterberaten infolge von Covid-19-Erkrankungen. Den allgemeinen Trend zur Überalterung in Sachsen werden die fast 10000-Corona-Toten im Bundesland aber nur verlangsamen. Seit Jahren vergrößert sich die Zahl der sächsischen Rentnerinnen und Rentner im selben Maße, während die der sächsische Bevölkerung insgesamt kontinuierlich abnimmt.

Deutlich anders als in den ländlichen Regionen sieht die Situation vor allem in der Metropole Leipzig aus, die den sächsischen Altersschnitt zusammen mit den ebenfalls noch jüngeren Dresdnerinnen und Dresdnern wieder nach unten drücken. In Leipzig lag der Seniorenanteil zuletzt bei 20 Prozent praktisch auf „Westniveau“, in Dresden waren es 22 Prozent.

Von Matthias Puppe