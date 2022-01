Trotz überstandener Infektion kein 2G: Das sollten Genesene  über die Verkürzung wissen

Leipzig

In Sachsen haben bereits 650.000 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht. Gut die Hälfte davon durfte zuletzt beim Einkaufen, in Gastronomie oder Kultur aufgrund der überstandenen Infektion die 2G- und 2G-plus-Möglichkeiten auskosten. Seit dieser Woche ist die Gültigkeit des Nachweises allerdings erheblich verkürzt. Alle Betroffenen, deren Infektion länger als drei Monate zurückliegt, verlieren ihren Status. Warum ist das so? Wie viele Menschen in Sachsen sind von der Verkürzung betroffen? Was kann man dagegen tun? Wir haben ein paar Antworten zum Thema gesammelt.

Wie lange gilt der Genesenenstatus?

Personen, die sich mit Corona infizieren und diese Infektion überstehen, haben im Anschluss aufgrund gebildeter Antikörper und hinterlegter Informationen in den T-Zellen für eine Weile einen guten Schutz gegen (erneute) Covid-19-Erkrankungen. Genesenen stehen deshalb in der Regel dieselben Möglichkeiten offen wie Geimpften. Laut Robert Koch-Institut (RKI) beginnt der Status frühestens 28 Tage nach bestätigter Infektion und kann bis zu 90 Tage lang in Anspruch genommen werden. Aktuell trifft dies auf etwa 322.000 Menschen in Sachsen zu, die sich zwischen dem 22. Oktober und 23. Dezember 2021 mit dem Virus infiziert und die Infektion anschließend auch überlebt haben.

Warum wurde die Zeit der Gültigkeit verkürzt?

In den vergangenen Monaten war der Genesenenstatus auf sechs Monate begrenzt – und somit etwa doppelt so langlebig. Ähnlich wie bei den Geimpften wirken sich die Mutationen des Virus aber auch bei Genesenen auf die Wirksamkeit des Schutzes aus. In seiner Begründung der Verkürzung auf 90 Tage erklärte das RKI am 15. Januar, „dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion einen im Vergleich zur Deltavariante herabgesetzten und zeitlich noch stärker begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit der Omikronvariante haben.“ Als Beleg für diese Erkenntnis werden Studien aus Großbritannien angeführt, wo Omikron in den vergangenen Wochen bereits Hunderttausende getroffen hat – darunter auch viele Genesene.

Gibt es eine Übergangsregelung für alle, deren Schutz älter ist?

Die Gesundheitsministerien der Bundesländer haben sich für einen Aufschub der Verkürzung stark gemacht – bisher aber ohne Erfolg. „Eine Übergangsregelung existiert nicht, somit sind auch sämtliche bislang ausgestellte Genesenennachweise (außer „natürlicher Booster“) nur drei Monate gültig“, hieß es am Mittwoch auf Nachfrage aus dem sächsischen Sozialministerium. Das bedeutet: Alle Corona-Genesenen, die sich vor dem 22. Oktober mit dem Virus angesteckt haben, verlieren bereits jetzt ihren entsprechenden Status.

Wie viele sind in Sachsen von der Verkürzung betroffen?

Weil die vierte Corona-Welle erst Anfang Oktober erheblich anstieg, trifft die Neuregelung auch in Sachsen nur vergleichsweise wenige Menschen. Zwischen Mitte Juli und Mitte Oktober haben sich etwa 26.000 Menschen im Freistaat mit Corona infiziert und diese Infektion auch überlebt. Das sind sieben Prozent der bisher noch als genesen geltenden 350.000 Personen. Ihr bisheriger Status wird nun ersatzlos gestrichen.

Wie wird der Status bei 2G und 2G plus nachgewiesen?

Der Genesenenstatus wird mit dem Testergebnis belegt, in dem die Corona-Infektion zweifelsfrei nachgewiesen wurde. Das geht in der Regel nur per PCR-Auswertung in einem Labor. Das Ergebnis eines Schnelltests, auch wenn dieser in einem Testzentrum durchgeführt wurde, zählt hierbei nicht. Wer den Genesenennachweis digital auf dem Smartphone verwenden möchte, kann sich die notwendigen QR-Codes in einer Apotheke aushändigen lassen. Beim Einkaufen, in kulturellen Einrichtungen oder in der Gastronomie wird dieser Nachweis dann ähnlich dem der Geimpften einfach vorgezeigt.

Wie können Genesene ihren Status auch länger erhalten?

Da gibt es nur zwei Wege: Entweder über eine erneute Infektion mit dem Virus – mit allen erheblichen Gesundheitsrisiken und Nebenwirkungen, die eine Ansteckung mit sich bringt – oder mit Hilfe der Schutzimpfung. Weil eine Infektion bereits eine erste Immunisierung mit dem Virus zur Folge hat, bleibt Genesenen auf dem Weg zum vollständigen Impfschutz eine Dosis erspart. Mit dem ersten Piks in den Oberarm gelten Genesene als doppelt geimpft, mit dem zweiten bereits als geboostert. Wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat, der kann sich frühestens drei Monate nach Genesung gegen das Virus impfen lassen. Wie viele Genesene sich bisher in Sachsen haben impfen lassen, darüber liegen dem Sozialministerium keine Angaben vor.

Wie gefährlich ist Omikron für Genesene?

Experten rechnen damit, dass nahezu alle Menschen auch in Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten von der Omikron-Variante betroffen sein werden – egal ob sie vorher geimpft waren, bereits genesen sind oder noch ohne jeglichen Schutz auf das Virus treffen. Wissenschaftliche Untersuchungen aus anderen Ländern zeigen allerdings auch, dass sowohl Geimpfte als auch Genesene bei Omikron noch immer einen guten Schutz gegen schwere Erkrankungen haben. Eine vorangegangene Infektion senke das Risiko um etwa 50 Prozent, heißt es etwa in einer neuen Studie des Imperial College London. Im Falle von mindestens einer doppelten Impfungen zeige sich derselbe hoher Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe wie zuvor bei der Delta-Variante.

Von Matthias Puppe