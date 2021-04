Übersterblichkeit in Sachsen und Thüringen: Todesfälle verdoppelten sich

Leipzig

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Herbst und Winter trotz der getroffenen Maßnahmen zu einer deutlichen Übersterblichkeit in Sachsen und Thüringen geführt. Das geht einerseits aus aktuellen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes hervor, darüber hinaus berichten aber auch die Krankenkassen in der Region, dass überdurchschnittlich viele ihrer Mitglieder in den vergangenen Monaten verstorben sind. Dabei gibt es regional auch erhebliche Unterschiede – und Häufungen in den von der Pandemie besonders schwer getroffenen Kreisen.

Laut Daten der Bundesbehörde verloren im Dezember 2020 in Sachsen mit knapp 10.000 Verstorbenen mehr Menschen ihr Leben, als im selben Zeitraum 2019 und 2018 zusammengerechnet. In Thüringen war die Sterberate zum Jahresende zwar nicht doppelt so hoch, aber mit 140 Prozent dennoch deutlich über den Zahlen der beiden Vorjahre.

Obwohl die veröffentlichten Daten keine konkreten Rückschluss auf die Todesursachen ermöglichen, zeigt sich zumindest eine Steigerung parallel zur zweiten Corona-Welle im Herbst. So lagen die Todeszahlen in den beiden Bundesländern im Juli, August, September und – in Thüringen auch noch im Oktober – in etwa auf Vorjahresniveau. Ab November wurden aber nahezu explosionsartig mehr Todesfälle registriert.

Selbiges haben auch die Krankenkassen festgestellt: „In der Auswertung der Jahre 2019, 2020 und des ersten Quartals 2021 zeigen sich deutlich Parallelen zwischen der 2. Covid-Welle mit der Veränderung in den Sterbezahlen unter unseren Versicherten“, erklärte AOK-Plus-Sprecherin Hannelore Strobel gegenüber der LVZ. Ein Vergleich habe ergeben, dass in den vergangenen Wintermonaten 58 Prozent mehr Mitglieder der Versicherungsanstalt verstorben seien, als im Winter vor der ersten Corona-Welle.

Vor allem in Thüringen, dem bisher größten Corona-Hotspot 2021, hielt die Übersterblichkeit unter AOK-Mitgliedern bis zuletzt an. Am schlimmsten sei überall der Dezember gewesen, heißt es. „Wenn man hier die Entwicklung in den einzelnen Landkreisen vergleicht, ergibt sich mancherorts ein noch dramatischeres Bild“, sagte Strobel.

Regional 250 Prozent Todesfälle in Sachsen

So stieg die Übersterblichkeit im vergangenen Dezember unter den sächsischen AOK-Mitgliedern in den Landkreisen Zwickau, Görlitz und Sächsische Schweiz auf 250 Prozent des Vorjahresniveaus. In konkreten Zahlen bedeutete das für die Sächsische Schweiz in den letzten Tagen des Jahres 2020 beispielsweise 499 Verstorbene anstatt 185 wie noch 2019. In Chemnitz, Mittelsachsen und Meißen starben doppelt so viele Menschen, in den anderen Kreisen war die Quote mindest 50 Prozent über Normalniveau.

Einzig die Stadt Leipzig fällt – wie auch bei den Corona-Infektionszahlen damals generell – etwas aus dem allgemeinen Trend unter den AOK-Mitgliedern heraus. Allerdings starben laut der Krankenkasse im Dezember 2020 auch in der Messestadt etwa 27 Prozent mehr Menschen als im Jahr davor.

Höhepunkt in Thüringen im Januar

Im benachbarten Thüringen erreichte die zweite Corona-Welle etwas später als in Sachsen ihren Höhepunkt, dementsprechend war die Übersterblichkeit im Freistaat abgesehen von einigen Hotspots flächendeckend auch erst im Januar 2021 am höchsten. In 13 Landkreisen wurden in damals mindesten 50 Prozent mehr Todesfälle registriert, für die Region um Altenburg zeigt die AOK-Datenbank konkret 102 verstorbene Mitglieder, im Jahr zuvor waren es 67. Im Unstrut-Hainich-Kreis schnellte die Todesrate auf fast 200 Prozent hinauf. Ähnlich wie in Sachsen gibt es laut der Krankenkasse auch in Thüringen eine Ausnahme vom Trend: In der Universitätsstadt Jena fiel die Sterblichkeit auf 77 Prozent unter Vorjahresniveau.

Ähnliche Erkenntnisse wie die AOK Plus haben in Sachsen und Thüringen auch andere Krankenkassen gesammelt. „Während wir große Teile des vergangenen Jahres relativ wenig Todesfälle bei Corona-Patienten verzeichnen mussten, hat sich die Anzahl der Verstorbenen mit einer Corona-Diagnose Ende des Jahres deutlich erhöht, im Dezember sogar mehr als verdoppelt“,sagt Maren Soehring vom sächsischen Landesverband der Innungskrankenkasse IKK. Diese Entwicklung habe sich auch Anfang des Jahres fortgesetzt.

Von Matthias Puppe