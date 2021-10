Leipzig

Am Tag, als vor dem Oberlandesgericht in Dresden der Prozess gegen Lina E. und drei Männer wegen schwerer Überfälle auf Neonazis begann, veröffentlichte das Magazin „Compact“ Bilder von der Angeklagten: E. auf Polizeifotos, E. privat. Dazu schrieb das Heft über mutmaßliche Ermittlungsergebnisse - nicht zum ersten Mal.

Immer wieder hat das „Compact“-Magazin in den vergangenen Monaten vermeintliche und tatsächliche Erkenntnisse der sächsischen Polizei publik gemacht. Teilweise wurden sogar Akteninhalte ungefiltert veröffentlicht. Das ist für sich genommen schon ein bemerkenswerter Vorgang. Das Bemerkenswerteste an der Sache aber ist das Medium selbst. Denn „Compact“ ist nicht irgendeine Zeitschrift, sondern eine, die das Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft.

Inzwischen beschäftigt die Sache auch die Justiz: Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt auf Anweisung der sächsischen Generalstaatsanwaltschaft wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen. Im Raum steht die Frage: Haben sächsische Polizisten Interna an das rechtsextreme Magazin weitergegeben? Und wer könnte ein Motiv haben?

Ärger über geplanten Neubau als Grund?

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat dazu kürzlich etwas Brisantes veröffentlicht. In einem anderen Verfahren könnte ein Polizist der „Soko Linx“ beim sächsischen Landeskriminalamt (LKA) Daten weitergegeben haben. Und zwar aus einem kuriosen Grund: Weil er sich über geplante Neubauten neben seinem Haus im Leipziger Stadtteil Leutzsch geärgert habe. Tatsächlich landeten Informationen über den für das Bauprojekt zuständigen Mitarbeiter der Leipziger Stadtverwaltung auf der Internetseite von „Compact“.

Um Lina E. geht es in diesem Fall nicht. Und doch steht auch hier eine Vermutung im Raum: Könnte es so gewesen sein, dass ein Kriminalpolizist die Informationen weitergegeben hat?

Auch Dokumente von Mitarbeiter der Stadt Leipzig landen bei „Compact“

Henry A. ist jener Mitarbeiter der Stadt Leipzig, der mit dem Bauprojekt in Leutzsch befasst war. Gegen ihn wird schon seit Jahren wegen angeblicher linker Gewalttaten ermittelt. A. war früher Geschäftsführer von BSG Chemie Leipzig, geriet vor allem als Teil der Fanszene des Regionalligisten in den Fokus. Polizisten observierten ihn, hörten sein Handy ab. Doch seither musste Verfahren um Verfahren gegen A. eingestellt werden. Eines, ebenfalls im Umfeld der Leipziger Fußballszene, läuft noch. Im April 2021 wurde in dem Zusammenhang die Wohnung von A. durchsucht, sein Handy beschlagnahmt. Einen Tag später wurden Dokumente, die Henry A. unter anderem auf einem Handy gespeichert hatte, in einem Beitrag bei „Compact“ veröffentlicht. Dann verging ein Monat, bis die Dokumente auch die Stadt Leipzig erreichten - elektronisch, über einen Anbieter für verschlüsselte Emails, verschickt von jemandem, der sich als Henry A. ausgab und sich selbst als Straftäter outete. Von ihm, sagt A., komme die Mail allerdings nicht.

Spur führt zu Protesten gegen Leipziger Bauprojekt

Wer sollte Daten von A. an ein rechtsextremes Magazin weitergeben, wer an die Stadt Leipzig? Der Anwalt von A. hat einen Brief an die Staatsanwaltschaft Chemnitz geschrieben, und darin lässt sich die Theorie nachlesen, über die auch der „Spiegel“ berichtet hatte: A. hatte als Mitarbeiter des städtischen Bauamtes Ende 2020 unter anderem das geplante Neubauprojekt in Leipzig Leutzsch auf dem Tisch. Das Vorhaben war umstritten: Bewohner des Viertels nahe der Hans-Driesch-Straße stemmten sich dagegen - sie richteten ein Instagram-Profil ein, hingen Protestplakate auf, auch die LVZ hat über den Streit berichtet. Eines der Plakate gegen das Bauprojekt hängt noch immer am Zaun des Hauses von Patrick H. - jenes Polizisten, der in Leipzig für die „Soko Linx“ arbeitet.

Ermittlungen gegen Leipziger Polizisten der „Soko Linx“

Patrick H. war in der Vergangenheit an Ermittlungen gegen Henry A. beteiligt, soll in dem Verfahren gegen die Chemie-Fanszene zeitweise Hauptsachbearbeiter für A. gewesen sein. Die Frau des Polizisten H. hat sich, das belegen Emails, die inzwischen der Staatsanwaltschaft vorliegen, nicht nur bei Henry A. nach dem Stand des Genehmigungsverfahrens für das Bauprojekt in ihrer Nachbarschaft erkundigt. Sie hat auch versucht, A. bei einem seiner Kollegen schlecht dastehen zu lassen: Sie teilte dem Mann mit, dass sie Presseberichte über A. gefunden habe, „die mich doch sehr an der Seriosität und Integrität des städtischen Mitarbeiters zweifeln lassen“. Frau H. legt schließlich Widerspruch ein gegen die Genehmigung des Bauprojektes, auch Patrick H. soll in der Sache einen Anwalt bevollmächtigt haben.

Anonyme E-Mail an die Stadt Leipzig

War es also der Polizist Patrick H., der die Daten aus dem bei einer Durchsuchung beschlagnahmten Handy von Henry A. weitergegeben hat? Der anonym eine Email an die Stadt Leipzig schrieb, seine Karriere aus Spiel setzte - alles nur wegen drei geplanter Eigenheime? Für Henry A. ist klar, dass es so gewesen sein muss, die Indizienkette sei erdrückend. Zwar gibt es unter den Hinweisen, die der Anwalt von A. zusammengetragen und an die Staatsanwaltschaft geschickt hat, keinen Beweis, dass die Dinge so gelaufen sind. Doch die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt nach dem Brief nun gegen den Polizisten H. Das LKA aber steht hinter seinem Beamten - er genieße „rundherum Vertrauen“ und es gebe „Anhaltspunkte, dass die Informationen woanders abgeflossen sein könnten.“ Ihre Rückendeckung drückt die Behörde mit einiger Vehemenz aus - nicht nur gegenüber der Presse, sondern auch innerhalb der sächsischen Regierung. Man sei, heißt es aus Ermittlerkreisen, in gewisser Weise sogar froh, dass es nun dieses Verfahren gebe: So könne Patrick H. die Vorwürfe aufklären, die Ermittlungen bald eingestellt werden.

Zweites Verfahren wegen möglicher Durchstechereien im Fall Lina E.

Wichtig ist aber, nach allem, was man bisher weiß: Der Fall Patrick H. hat nichts mit den Interna-Veröffentlichungen des „Compact“-Magazins aus dem Verfahren gegen Lina E. zu tun. Zwar sind die Ermittlungen gegen Patrick H. während des Prozesses gegen E. und ihre drei Mitangeklagten in Dresden bekannt geworden. Aber wegen der Weitergabe von Daten zu Lina E. an „Compact“ führt die Staatsanwaltschaft Chemnitz ein zweites Verfahren wegen Verrats von Dienstgeheimnissen - gegen unbekannt.

Chemnitzer Anwalt Kohlmann im Fokus

Aus Ermittlerkreisen ist eine andere Theorie zu hören, wie die Weitergabe von Interna aus dem Fall Lina E. an das „Compact“-Magazin erfolgt sein könnte: Durch Verfahrensbeteiligte, die Zugang den Akten hatten, zumindest zu einem Teil davon. So ließen gleich mehrere der mutmaßlichen, rechtsradikalen Opfer der sogenannten „Gruppe E.“ vor Gericht durchblicken, sich gut mit den Akten beschäftigt zu haben. Weiter ist Rechtsanwalt Martin Kohlmann als Nebenklage-Vertreter an dem Verfahren beteiligt. Kohlmann wird vom sächsischen Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft, seine Partei „Freie Sachsen“ als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet. Auf Anfrage weist Kohlmann den Verdacht von sich: Er habe erst vor wenigen Tagen Akteneinsicht erhalten, zudem nur zu einem bestimmten Teil des Verfahrens. Am ersten Prozesstag gegen die sogenannte „Gruppe E.“ allerdings erregte ein Vorfall Aufsehen: Ein Foto von Angeklagten im Gericht wurde noch während der laufenden Verhandlung von einem NPD-Funktionär auf Twitter veröffentlicht, der auch als Journalist auftritt. Fotografiert wurde das Bild im Gerichtssaal aus der Perspektive von Kohlmann.

Von Denise Peikert