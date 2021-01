Falschen TÜV bis Waldheim vermittelt – Mittweidaer soll in Haft

Döbeln/Waldheim/Hartha/Mittweida

Schweigen am Zeugentisch. An diesem sitzt ein Harthaer. Er hatte gerade für den Mann ausgesagt, mit dem er seit Jahren befreundet ist. Ja, der Mittweidaer habe seinen betagten Ford abgeholt und zur Hauptuntersuchung gebracht. Das beißt sich aber mit dem, was Rechtsanwalt Fred-Hagen Dargatz, der Verteidiger des Mittweidaers, in seinem Beweisantrag geschrieben hat: Zum Beweis der Tatsache, dass der Harthaer sein Fahrzeug selbst nach Rossau zur Prüfung gefahren hat, solle dieser als Zeuge aussagen. „Nach meinem Dafürhalten lügen Sie uns hier die Hucke voll. Wenn Sie hier durch die Tür gehen, leite ich ein Ermittlungsverfahren gegen Sie ein wegen uneidlicher Falschaussage“, sagt dann Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein, was er von der bisherigen Aussage des Zeugen hält. Richterin Karin Fahlberg, die Vorsitzende des Schöffengerichts, fragt sanft: „Ist es so gewesen?“ Der Zeuge schweigt und sagt schließlich „Nee.“

Wie der TÜV-Schwindel aufflog Wie Dirk U., Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt Sachsen ( LKA), in bisherigen Prozessen zum Komplex TÜV-Schwindel aussagte, sei bereits vor Jahren ein Pärchen aus Hartha in Norddeutschland bei einer Polizeikontrolle aufgefallen. Etwas mit der Hauptuntersuchung stimmte nicht. Der Stempel im Fahrzeugschein war falsch. So kamen die Ermittler zunächst der Leisniger Stempeltrickserei auf die Spur. Bei einem Kfz-Geschäftsmann in Leisnig durchsuchten Beamte des LKA im Juli 2017 die Wohnung eines Leisnigers und fanden einen falschen HU-Stempel. Weitere Ermittlungen führten zu dem Komplex im Altkreis Mittweida. Das LKA hörte mit richterlichem Beschluss eine Vielzahl an Telefonaten ab, die ein Mittweidaer Versicherungsagent, der Angeklagte in diesem Verfahren, mit seinen Kunden, dem für die Prüforganisation GTÜ tätigen Prüfingenieur sowie dessen Mitarbeiter und einem Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle in Mittweida führte. Zu den Gesprächspartnern gehörte auch der Leisniger Kfz-Geschäftsmann, der dem Versicherungsmann laut nun gefallenem Urteil des Amtsgerichtes Döbeln Kunden für den schwarzen TÜV vermittelt hat. Vom mittlerweile entlassenen Mitarbeiter des Landratsamtes Mittelsachsen (LRA) habe er gegen Geld Auskünfte über seltene Kennzeichen, zum Beispiel mit der Zahlenkombination „007“, bekommen. Dabei ging es um kleine Beträge und Sachleistungen. Außerdem habe der Mittweidaer vom LRA-Mitarbeiter entwertete Kennzeichen bekommen, die Kunden der Zulassungsstelle beispielsweise nach Abmeldung ihrer Fahrzeuge dort zurückgelassen haben. Schwerer wiegen aber die Fälle, in denen es um die falsch bescheinigte Hauptuntersuchung geht.

Der Mittfünfziger schildert dann die Details einer Absprache. Anfang Januar habe der Angeklagte gesagt, „dass ich hier als Zeuge sagen soll, dass er das Auto abgeholt hat.“ Das muss dann unmittelbar vor der Verhandlung gewesen sein. Zwei weitere dieser von der Verteidigung benannten Entlastungszeugen bleiben bei ihren Aussagen, die ihnen aber weder Oberstaatsanwalt Klein noch das Gericht glauben sollen. In dem Verfahren geht es unter anderem um die Vermittlung des sogenannten schwarzen TÜV. Autos, die der Prüfer nie gesehen hat, bestanden die Hauptuntersuchung. „Der Tatkomplex B ist der deutlich gewichtigere. Es ging ums Geld und um Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer, um Fahrzeuge mit hoher Laufleistung, die regulär die HU nicht bestanden hätten“, sagt dazu Oberstaatsanwalt Klein. Die Vorwürfe aus Tatkomplex A drehen sich um die nicht legale Geschäftsbeziehung des Angeklagten zu einem ehemaligen Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle in Mittweida.

Aber das ist eher Kleinkram im Vergleich zu den 26 Tatvorwürfen aus Komplex B. Demnach habe ein Prüfingenieur der GTÜ die HU bescheinigt, ohne die Autos geprüft zu haben. Der Mittweidaer habe ihm die Kunden vermittelt, darunter sind auch welche aus Leisnig, Hartha und Waldheim. Dies hatte die Staatsanwaltschaft als Bestechung und Anstiftung zur Falschbeurkundung im Amt angeklagt. Aber Bestechung sei das gar nicht, weil sein Mandant kein Geld an den Prüfer gezahlt hat, sagt Rechtsanwalt Dargatz. Zuvor hatte der Oberstaatsanwalt erklärt, weshalb er diesen Tatbestand als erfüllt ansieht: „Der Prüfingenieur konnte gegenüber der GTÜ einen höheren Umsatz abrechnen. Das war sein Vorteil.“

Waldheimer Wohnmobil der größte Fall

So sieht es auch das Gericht. Es spricht den Mittweidaer schuldig im Sinne der Anklage und verhängt eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und drei Monaten Haft. Bei Freiheitsstrafen ab zwei Jahren gibt es keine Bewährung mehr. Bei der Gesamtstrafe kommt wieder ein Fall aus der Region Döbeln zu Ehren. Ein bereits verurteilter Waldheimer hatte den Mittweidaer beauftragt, ihm den TÜV für ein betagtes Wohnmobil zu besorgen und in Deutschland zuzulassen, damit er es über die Grenze fahren kann. Denn der Camper stand in Frankreich. Auch den TÜV für die Gasanlage dieses Fahrzeugs gab es ohne Prüfung. „Das ist der größte Fall“, begründet Richterin Fahlberg, weshalb das Gericht dafür eine Einsatzstrafe von neun Monaten verhängt und diese auf die 27 Monaten Gesamtstrafe erhöht. „Es war ein richtiges Geflecht und Sie hielten die Fäden in der Hand“, sagt Richterin Fahlberg über die Schwarz-TÜV-Mafia.

Staatsanwalt will dreieinhalb Jahre Haft

Oberstaatsanwalt Klein bezeichnet dieses Geflecht in seinem Schlussvortrag als „Sumpf der Korruption“, der sich in den letzten zehn bis 15 Jahren in der Region Mittweida gebildet hat. „Sogar der Sächsische Innenminister Roland Wöller erwähnte in einer Pressekonferenz dieses Verfahren, als er über den Anstieg der Korruption sprach.“ Wolfgang Klein hält den Angeklagten für die „zentrale Figur“ in diesem Korruptionssumpf. Der Oberstaatsanwalt fordert dreieinhalb Jahre Haft als Gesamtstrafe. Und zwar „generalpräventiv, um andere davon abzuhalten, solche Straftaten zu begehen.“ Denn diese erschüttern das Vertrauen der Bürger in den Staat und seine Organe, greifen die Grundlagen des Rechtsstaates an.

Angeklagter fühlt sich im falschen Film

Der Angeklagte sagte selbst am ersten Verhandlungstag: „Ich habe niemanden etwas Böses getan.“ Den TÜV habe er vermittelt, um Kunden an seine Versicherungsagentur zu binden, um ihnen ein gewisses Extra anzubieten. Zwar hätten ihm Kunden teilweise das Doppelte von dem gezahlt, was die HU kostet. In seinem letzten Wort vor Gericht sagt er nun: „Ich komme mir vor, als ob ich im falschen Film bin, ich kann das nicht verstehen.“

Die Spitze des Eisberg LKA-Mann Dirk U schätzt, das es über die Jahre insgesamt über 15 000 Fälle von falscher Hauptuntersuchung gibt. 1600 mussten diese Prüfung auf Verkehrssicherheit erneut ablegen. „Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat eine Prüfung beim Kraftfahrt Bundesamt veranlasst. In Folge dessen wurden Ende Februar 2020 die örtlich zuständigen Kfz-Zulassungsbehörden der betroffenen Fahrzeuge informiert“, sagt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen. Die Fahrzeughalter hat das Landratsamt angeschrieben und aufgefordert, ihr Fahrzeug zur Hauptuntersuchung zu bringen. „Bei positivem Abschluss der HU erhalten diese die volle Plakettenlaufzeit zugeteilt“, so André Kaiser. Legt der Betroffene nicht innerhalb eines Monats, nachdem ihn die Behörde dazu aufgefordert hat, eine neue gültige HU vor, wird das Fahrzeug außer Betrieb gesetzt. Gegen diese Zahlen muten die 26 angeklagten Fälle im Prozess des Mittweidaers wie die Spitze eines Eisberges an. Als solche bezeichnete sie auch Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein in seinem Schlussvortrag. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft stellt sich der Schwarz-TÜV-Komplex so dar: 50 Beschuldigte, die in den Jahren 2018 und 19 um die 100 Fahrzeuge ohne Prüfung durch den TÜV geschleust haben sollen.

Zuvor hatte Rechtsanwalt Dargatz auf Freispruch plädiert. Es fehle der konkrete Tatnachweis, der GTÜ-Prüfer habe kein Geld erhalten und der bei einer Durchsuchung sichergestellte Kalender sei als Beweismittel nicht zu verwerten, weil der richterliche Beschluss abgelaufen war, der die Durchsuchung erlaubte. Im Kalender hatte der Angeklagte seine Einnahmen notiert. Allerdings gab es nachträglich einen weiteren Beschluss, der auch die Durchsuchung weiterer Räume erlaubte. Und dieser war nicht abgelaufen.

Das Gericht stützte sein Urteil auch auf die Aufzeichnungen im Kalender. Und dann noch auf die umfangreichen Abhörprotokolle des Landeskriminalamtes samt Standortermittlung, Rechnungen über die HU-Prüfung, automatische Einträge in der elektronischen Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes. Die Abhörprotokolle hatte die Vorsitzende in einer Vorleseaktion in die Hauptverhandlung eingeführt, die mehrere Stunden dauerte.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel