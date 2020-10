Leipzig/Dresden

Wie familienfreundlich ist Sachsen? In welcher Region fühlen sich Familien am wohlsten? Sachsens drei große Tageszeitungen Sächsische Zeitung, Leipziger Volkszeitung und Freie Presse haben dies in einer gemeinsamen Umfrage herausgefunden – dem Familienkompass Sachsen 2020. Das Interesse war überwältigend. Fast 15 000 ausgefüllte Fragebögen kamen zurück. Bei dieser bislang größten Umfrage zur Familienfreundlichkeit in Sachsen fällt auf, dass die Zukunftschancen der Kinder im Freistaat recht unterschiedlich bewertet werden. Wer Kinder hat, wünscht sich für sie eine sichere Zukunft – am liebsten mit einem gut bezahlten Job in der Heimat. Doch nur 25 Prozent der knapp 15 000 befragten Sachsen sehen eine gute oder sehr gute Chance, dass die Kinder in ihrer Region eine sichere Zukunft mit einem gut bezahlten Job haben.

Am optimistischsten sind die Leipziger und Dresdner

Die Aussage: „Viele Kinder werden später von hier fortziehen, um sich an einem anderen Ort ein Leben aufzubauen“, bekam vor allem von Befragten auf dem Land hohe Zustimmung. Besonders drastisch fällt die Einschätzung in den Städten und Gemeinden im Vogtlandkreis und im Landkreis Görlitz aus, zum Beispiel in der Braunkohle-Region Boxberg. Dort bewerten nur knapp drei Prozent der Befragten die Chance, dass Kinder hier einmal beruflich Fuß fassen, mit gut oder sehr gut, ähnlich im benachbarten Weißwasser. Am optimistischsten sind die Leipziger und Dresdner. In beiden Städten haben knapp die Hälfte der Teilnehmer überhaupt keine Sorgen, dass die junge Generation später hier leben und in Lohn und Brot kommen wird. Chemnitz fällt da bereits leicht zurück. Hier sehen nur knapp 16 Prozent sehr gute Zukunftschancen für den Nachwuchs.

Dabei schätzen Familien auf dem Land ihre derzeitige Lebenssituation als mindestens ebenso gut ein wie Familien in der Großstadt. Auf die Frage, ob sie sich wohlfühlen an ihrem Wohnort, vergaben Umfrage-Teilnehmer aus kleinen Gemeinden unter 5000 Einwohner die Durchschnittsnote 1,6 auf einer Notenskala von 1 bis 5. Großstadtfamilien werteten den Wohlfühl-Faktor mit 1,7. Insgesamt ist dies eine der Fragen mit dem besten Gesamtschnitt in der Umfrage.

Skeptischer Blick, wenn Arbeit nur schwer zu finden ist

Ein Widerspruch zu den Zukunftssorgen ist das dennoch nicht. Schaut man in die Details der Umfrage, wird deutlich: Der skeptische Blick auf die Entwicklung der eigenen Region geht vor allem mit der Wahrnehmung einher, dass Arbeit hier generell schwer zu finden ist – selbst wenn der eigene Arbeitsplatz als sicher betrachtet wird.

Gar nicht so verschieden zwischen Stadt und Land ist auch die Verbesserungsliste, die Familien der Politik mit auf den Weg geben. Ganz oben stehen hier Investitionen in Schulen und Kitas. Vergleichsweise am zufriedensten sind die Befragten mit dem Zustand der Straßen. Ein weiterer Ausbau hat für viele keine hohe Priorität – außer in einem Punkt: Radwege. Der Wunsch, mehr in Fahrradwege zu investieren, landet auf der Liste der Familien auf Platz 2, dicht hinter Investitionen in die Bildung.

Der Familienkompass ist eine der größten Studien zur Familienzufriedenheit in Sachsen seit 1990. Wissenschaftlich begleitet wird die Studie vom Forschungszentrum der Evangelischen Hochschule Dresden. Neben Fragen zur persönlichen Lebenssituation konnten Umfrage-Teilnehmer ihren Wohnort anhand von 57 Kriterien bewerten – in den Kategorien Arbeit, Wohnen und Wohnumfeld, Familienpolitik, Gesundheitsversorgung, Schule, Kita und Sicherheit – und sie konnten angeben, was sie sich ganz besonders wünschen. Die Detail-Ergebnisse stellen Leipziger Volkszeitung und lvz.de ab heute in einer vierwöchigen Serie vor. Zum Abschluss wird feststehen, welche Gemeinden in Sachsen von ihren Einwohnern als besonders familienfreundlich eingeschätzt werden und warum.

Von Sandro Rahrisch und Christian Eißner