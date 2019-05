Fans eröffnen am Samstag Terence Hill-Museum in Lommatzsch

Fans eröffnen am Samstag Terence Hill-Museum in Lommatzsch Der italienische Kult-Schauspieler Terence Hill bekommt ein eigenes Museum in Lommatzsch. Der Ehrenbürger der Stadt ist aus Zeitgründen nicht dabei – dafür aber seine deutsche Synchronstimme.

Exponate stehen im Terence Hill-Museum in einer Vitrine. Das Museum zu Ehren des Schauspielers der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt, soll am 11. Mai 2019 in der 5000-Einwohner-Stadt eröffnet werden. Quelle: dpa