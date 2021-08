Grimma/Naunhof

An dem Tag, als der Artikel über die Rettung in der Zeitung stand, klingelte ihr Handy unentwegt. Friseurmeisterin Yvonne Härtel (43) war gerade von der dreiwöchigen Reha aus dem Harz zurück gekehrt, als auch sie selbst lesen konnte, was an jenem Sommerabend am Naunhofer Moritzsee mit ihr geschah: „Ich selbst wusste nur noch, dass ich mit meinem Sohn Hugo ins Wasser ging und schon nach einigen Schwimmzügen diesen Druck in der Brust verspürte.“

Eigentlich sei sie eine gute Schwimmerin. Nicht selten durchquere sie mit Hugo den See. An dem 15. Juni aber sei alles anders gewesen: „Wir waren so ungefähr 30 bis 40 Meter vom Ufer entfernt, als dieser Schmerz einsetzte. Daraufhin wollte ich zurück, legte mich auf den Rücken, konnte aber nicht mehr. Ich machte regelrecht schlapp. Also bekam ich Panik, schrie um Hilfe. Auch Hugo schrie: Mama, Mama! Dann merkte ich nur noch, wie der Junge mich schieben wollte ...“

Große Anteilnahme in Grimma

Die Erinnerung setzte erst wieder im Leipziger Krankenhaus „St. Georg“ ein. Ein Arzt habe sie nach der ersten Nacht befragt. Wie sie heiße und wo sie herkomme. Drei Wochen musste sie in der Klinik bleiben. Weitere drei Wochen in der Kur schlossen sich an. Die Anteilnahme sei in dieser Zeit sehr groß gewesen. „Ich bekam viel Besuch aus Grimma. Alle erkundigten sich nach meinem Wohlergehen. Wer meine Retter waren, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.“

Christoph Vogel (24) aus Beucha bei Brandis hat schon einige Menschenleben gerettet. Quelle: Haig Latchinian

Von den Helfern hat sie erst durch die LVZ erfahren. „Der Mann meiner allerbesten Freundin ist beim DRK. Vom Katastrophenschutz her kennt er Christoph Vogel und übermittelte mir sofort dessen Telefonnummer. Ich wartete keine Sekunde, tippte die Zahlen und weinte mit dem jungen Mann erst einmal um die Wette.“ Beide, Retter und Gerettete, betonen immer wieder, wie viel Glück im Unglück die 43-Jährige hatte, dass sie am Strand professionell wiederbelebt werden konnte.

Keine bleibenden Schäden

Wie berichtet, wollte sich an besagtem Abend auch Medizinstudent Christoph Vogel mit seiner Freundin in Naunhof abkühlen, als er sah, wie Hugo (13) die Mutter heldenhaft und mit letzten Kräften über Wasser hielt. Unterstützt von weiteren Helfern eilte er herbei und brachte Yvonne Härtel an Land, wo die sofortige Reanimation eingeleitet wurde. „Es ist ein Wunder. Ich war bestimmt 20 Minuten halb tot und habe trotzdem keinerlei bleibende Schäden.“

Der Moritzsee bei Naunhof. Quelle: Angelika Uhlich

Sie könne sich nur tausendmal bedanken, bei den Rettern, den Ärzten, Krankenschwestern, Therapeuten, nicht zuletzt der Familie, der Kollegin und den Kunden, die all die schweren Wochen mit ihr gefiebert hätten, sagt Yvonne Härtel. „Als der Artikel in der Zeitung stand, wussten meine Kunden sofort, dass ich gemeint war.“ Sie werde ihre Retter, allen voran Christoph Vogel, sobald wie möglich zum Essen einladen: „Denn ab sofort habe ich ja zwei Geburtstage ...“

Corona-Erkrankung im Dezember

Die Untersuchungen zeigten, dass sie im Wasser weder einen Herzinfarkt noch einen Schlaganfall erlitt. „Eigentlich bin ich immer kerngesund gewesen, war so gut wie nie krank. Ich hatte privat und beruflich einfach eine ziemlich chaotische Zeit hinter mir. Hinzu kam, dass ich mich Anfang Dezember mit Corona infiziert hatte. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich in Naunhof um diesbezügliche Nachwehen gehandelt haben könnte.“

Sie habe sich vorgenommen, künftig mehr Pausen einzulegen. Das Essen zum Beispiel wolle sie fortan nicht mehr nebenbei einnehmen. Sie werde sich dafür mehr Zeit gönnen, verspricht Yvonne Härtel. Ob sie auch weiter schwimmen wird? „Sicher. Wenn das Wetter mitspielt, geht es schon am Wochenende wieder zum Baden an die Seen nach Naunhof.“ Lachend fügt sie hinzu: „Mal sehen, ob ich meine Flipflops wiederfinde ...“

Von Haig Latchinian