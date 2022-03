Leipzig

„Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“ – so lautet das Motto, mit dem die evangelische Kirche in Deutschland in diesem Jahr in die 40-tägige Fastenzeit geht. Was hat es auf sich mit dem Nicht-Stillstehen? Das erläutert Chrismon-Chefredakteurin Ursula Ott (59), die sich das Motto mit überlegt hat, im LVZ-Interview.

„Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“ – es geht in der am Aschermittwoch beginnenden Fastenzeit mal gar nicht ums Weglassen. Hat der Verzicht in Zeiten des Verzichts ausgedient?

Es geht uns in der evangelischen Kirche schon länger nicht um Askese und nicht unbedingt ums Verzichten auf Alkohol, Zigaretten oder sonstige Genüsse. Es geht darum, dass man sich besinnt. Es geht um eine Art Umkehr.

Aber „Ohne Stillstand“ – das ist doch schon sehr gut angepasst auf diese Zeit der Pandemie, in der sowieso schon so viel stillsteht.

Ja, das hat auch etwas mit unserer aktuellen Zeit zu tun. Wir haben vor einem Jahr über das Motto nachgedacht und wir hatten damals, im Lockdown, das Gefühl, dass viele in so einem Stillstand verharren. Und das finden wir gefährlich. Damals konnte natürlich niemand wissen, dass wir jetzt immer noch Corona haben werden, aber so ist es ja gekommen. Und viele täten gut daran, sich innerlich einen kleinen Ruck zu geben: runter vom Sofa und überlegen, wie man aus dieser Starre jetzt wieder rauskommt.

Ursula Ott ist Chefredakteurin des Magazins „Chrismon“ und Mitglied im Kuratorium von „7 Wochen Ohne“, der Fastenaktion der evangelischen Kirche in Deutschland Quelle: Katrin Binner

Was probieren Sie persönlich Neues aus in den nächsten sieben Wochen?

Ich hab mir vorgenommen, spontaner zu sein. Ich bin eigentlich so eine Planerin, aber ständig verhagelt Corona mir meine Pläne. Deswegen will ich weniger planen, weil eh ständig alles über den Haufen geworfen wird.

Das klingt nicht so, als würden Sie nach 40 Tagen aufatmen wollen und sagen: Gott sei Dank, es ist vorbei.

Genau. Es geht zwar erst einmal nur um diese 40 Tage. Aber die Fastenaktion ist auch ein Einüben in eine neue Gewohnheit. Das geht übrigens auch Menschen so, die sieben Wochen auf Fleisch oder Alkohol verzichten. Manche sagen dann, das hat mir ganz gut getan. Die Fastenaktion ist ergebnisoffen – aber wenn’s gut ist, dann kann man es auch gerne behalten.

Warum sollte man überhaupt fasten – in einem christlichen Sinne?

Die Fastenzeit geht zurück auf die Tage, die Jesus nach seiner Taufe durch die Wüste gewandert ist. Er wollte sich selbst darüber klar werden, ob er diesen Weg weitergehen soll oder nicht. Er hat sich also besonnen. Und das tut uns allen ganz gut. Deswegen haben ja auch die anderen Weltreligionen so eine Fastenzeit eingebaut ins Jahr.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fasten ist ja ziemlich in; also Heilfasten, Intervallfasten, so etwas. Profitiert davon das geistliche Leben oder ist das nur Lifestyle und Fitness?

Ich will jetzt keine Spaßbremse sein: Wer das gerne möchte, soll das machen. Mein Ding ist das nicht. Ich finde nicht, dass wir noch mehr Selbstoptimierung brauchen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir mit der Fastenzeit bezwecken. Wir wollen nicht aus dem einzelnen Leben noch mehr rausholen. Wir wollen spielerisch etwas Neues einüben. Dabei soll auch nicht jeder Einzelne fitter werden, sondern wir wollen zusammen ein besseres Leben ausprobieren.

Von Denise Peikert