Faszination Modellbahn: Elf Ausstellungen, die Fans sehen müssen

Leipzig

Vom Erzgebirge übers Altenburger Land bis ins nordsächsische Torgau: Überall ziehen in diesen Wochen wieder historische Dampfloks oder schnittige ICE-Züge ihre Kreise auf den Eisenbahnplatten. Es ist Hochkonjunktur für Modelleisenbahner: Die Saison von Oktober bis Ende Februar lässt für Fans der kleinen Bahn auf großem Gleis kaum Wünsche offen.

Der Osten fährt auf TT, der Westen auf H0-Gleisen

Am Anfang steht für jeden Modelleisenbahner aber die Frage aller Fragen: Welche Spurgröße hätten Sie denn gern? Zwischen Ost und West gehen hier immer noch die Meinungen auseinander, bestätigt Jürgen Krüger, Geschäftsführer der Sächsischen Modellbahner Vereinigung (SMV). Während im Westen die Märklin-Tradition weiterlebt und Modelleisenbahner meist auf der Spur H0 (Maßstab 1:87) unterwegs sind, fährt der Osten vorwiegend auf TT-Gleisen (Maßstab 1:120 ). Das große Plus: TT-Anlagen (vom englischen: Table Top) passen tatsächlich oft auf einen Tisch. Gegenüber der größeren Spurbreite H0 brauchen vergleichbare Anlagen in TT etwa nur 60 Prozent des Raums.

“Tisch“-Anlage passte gut ins DDR-Kinderzimmer

Das war vor allem zu DDR-Zeiten ein Riesenvorteil im begrenzten Plattenbau-Kinderzimmer. Außerdem war in der „Tischplatten“-Modellwelt die Auswahl einfach am größten – wenn auch die begehrten Kartons der „Berliner TT-Bahnen“ (ehemals Zeuke, heute Tillig Modellbahnen) vor 1989 oft nur unter der Ladentheke zu haben waren.

Die Spurtreue hält auch 30 Jahre nach dem Mauerfall. „Der Bau von TT-Anlagen breitet sich sogar wieder aus, es gibt heute einfach mehr Hersteller und so auch mehr Möglichkeiten“, sagt SMV-Geschäftsführer Krüger. Dazu kommt noch ein riesiges Angebot im Gebrauchtwarenhandel: Auf Portalen wie Ebay können Modellbahn-Einsteiger selbst mit schmalem Geldbeutel oft schon ordentliche Züge zusammenstellen und kleine Anlagen aufbauen. Wobei hier die Auswahl in Spur H0 noch deutlich größer ist.

Die große Modelleisenbahnausstellung im Lokschuppen in Meuselwitz machte den Saisonstart: Schon Anfang Oktober waren hier Anlagen zu bestaunen. Hier zeigt Reinhard Sperling von der IG Modellbahn Schkeuditz seine winterliche Gartenbahn. Quelle: Mario Jahn

Gebrauchtwarenmarkt von Erbschaften geflutet

„Der Markt an gebrauchten Modelleisenbahnen und Zubehör wird geflutet von Erben, die mit ihren Dachbodenfunden oft nichts anfangen können“, sagt Jürgen Krüger. Er selbst bekomme oft zwei bis drei E-Mails pro Woche, in denen Leute nachfragten, wie sie Opas Eisenbahnsammlung an interessierte Modellbahner am besten loswerden können.

Faszination Modellbahn steckt wieder mehr Kinder an

Dennoch sieht SMV-Chef Krüger kein Nachwuchsproblem in der Schienenwelt: Im Gegenteil, in den vergangenen fünf bis zehn Jahren würden sich wieder mehr Kinder vom Mythos Modelleisenbahn anstecken lassen. Die Modellbahner-Vereinigung, zu der 65 Vereine nicht nur in Sachsen und etwa 1200 Mitglieder zählen, registriere ein deutlich gestiegenes Interesse. „Auch wenn das mit 13, 14 Jahren oft wieder abflaut – viele kommen dann als Familienväter erneut auf den Geschmack und basteln gemeinsam mit ihren Kindern an der Eisenbahnplatte.“

Es gebe sogar schon Vereine im Erzgebirge, die etwas auf die Bremse treten müssten, denn beim Hantieren mit Lötkolben und Spannungsprüfer brauchen Kinder oft noch fachkundige Anleitung. „Aber die Faszination für Technik ist auf jeden Fall wieder da“, ist Krüger zufrieden.

Faszination Modelleisenbahn: Hier gibt’s was zu sehen:

Die wichtigsten Modellbahn-Ausstellungen 1. Leipziger Weihnachtsausstellung MEV Friedrich List e.V. Termine: Vom 29. November bis 22. Dezember. Mo.-Fr.: 13 bis 19.30 Uhr, Sa./So.: 10 bis 19.30 Uhr. Ort: Leipzig Hauptbahnhof. Zugang vom Querbahnsteig durch Starbucks. Große Leipziger Modellbahnausstellung in der Vorweihnachtszeit mit Anlagen in allen Spurweiten und Größen. http://www.mev-friedrich-list.org/ 2. Modellbahn-Ausstellung im Pösna-Park. Termine: Immer samstags 30.11. / 7.12. / 14.12. / 21.12 von 10 bis 20 Uhr; und am verkaufsoffenen Sonntag 15.12. von 13 bis 18 Uhr Ort: Pösna-Park, Sepp-Verscht-Straße 1, 04463 Großpösna (Eingang 2 neben „Netto“) Zu sehen sind: Modellbahnanlage Bahnhof Oberholz in H0 mit Bahnbetriebswerk und Kehrschleifenmodul, Gartenbahnanlage in Spur G, Spur 0-Anlage mit historischen Blechbahnen. Außerdem: Ausbildung zum Hobby-Rangierer. www.eisenbahnfreunde-grosspoesna.de 3. Fahrbetrieb in der Modellbahnwelt Waldenburg. Termine: 30.November , 10.00-17.00 Uhr; 1.Dezember, 2019, 10.00-17.00 Uhr; 29.Dezember 2019, 13:00-18:00 Uhr Ort: Vereinshaus, Kirchplatz 3, 08396 Waldenburg Fahrbetrieb auf allen Anlagen Baufortschritt an der Klosteranlage. https://www.waldenburg.de/?id=151 4. Modelleisenbahnausstellung, MEC “Göltzschtalbrücke“ e.V. Netzschkau Termine: 30.11.2019, 10:00-18:00 Uhr 1.12.2019, 10:00-18:00 Uhr 4.1.2020, 10:00-18:00 Uhr 11.1.2020, 10:00-18:00 Uhr 12.1.2020, 10:00-18:00 Uhr Ort: Schützenstraße 44, 08491 Netzschkau, im Dachgeschoss des Schützenhauses Netzschkau Zu sehen sind eine große HO-Anlage mit vielen Nachbauten in und um die Stadt Netzschkau mit dem 7 Meter langen Modell der Göltzschtalbrücke. Eine weitere HO-Clubanlage mit Oberleitung und rollenden Straßenfahrzeugen zeigt den Bahnverkehr in der Nachwendezeit. http://www.mec-site.de/ 5. Traditionelle Modellbahnausstellung am 1. Adventswochenende in Gräfenroda Termine: 30.11.2019, 12:00-18:00 Uhr; 1.12.2019, 10:00-17:00 Uhr Ort: Waldstraße 72, 99330 Geratal OT Gräfenroda Modellbahnausstellung, Tombola und ein Modellbahnverkauf. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Wir freuen uns auf ihren Besuch. Parkplätze sind in der Nähe ausreichend vorhanden, bitte folgen sie den Ausschilderungen. 6. Modelleisenbahnausstellung, MEC Altenburger Land Termine: 30.11.2019, 09:00-18:00 Uhr; 1.12.2019, 09:00-18:00 Uhr Ort: Schlossberg, 04600 Altenburg, Parkplätze sind am Marstall Der MEC Altenburger Land lädt zusammen mit dem Teehausförderverein zur Modelleisenbahnausstellung in die Orangerie im Schlosspark ein. Es sind verschiedene Club-und Heimanlagen zu sehen. 7. Modelleisenbahn-Ausstellung Torgau Termin: Vom 14. bis 22. Dezember, Mo.-Fr. 15-18 Uhr; Sa./So. 13-18 Uhr Ort: Club Torgauer Modelleisenbahner, Leipziger Straße 28, 04860 Torgau Auf 35 Quadratmetern Modellbahn HO-Anlage mit Dampf- Diesel- und Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn im Einsatz vor epochengerechten Zügen in einer sehenswerten Landschaft. http://www.modellbahn-torgau.de/Termine/termine.html 8. Modellbahnausstellung, MEC Halle-Stadtmitte e.V. Termine: 13.12.2019, 13:00-19:00 Uhr 14.12.2019, 10:00-19:00 Uhr 15.12.2019, 10:00-19:00 Uhr Ort: Stadthaus, Marktplatz 2, 06108 Halle ( Saale) Zu sehen ist unter anderem die bezaubernde Mittelgebirgsanlage „Von Waldungen nach Kornbach“ in der Größe TT – gebaut in einer Vitrine. http://www.die-tt-bahn.de/ 9. Weihnachtsausstellung, AG Modellbahn Meißen e. V. Termine: Vom 29.11. bis 30.12. jeweils von 12 bis 18 Uhr (an den Adventswochenenden 10 bis 18 Uhr), Ruhetage: Immer am Mittwoch. Ort: Lorenzgasse 7, 01665 Meißen. Die Ausstellungsräume befinden sich im 1. Stock. In unmittelbarer Nähe des Meißner Weihnachtsmarktes präsentieren wir unsere H0-Anlage mit vielen Knopfdruckaktionen und liebevolle Szenen und Geschickte des Alltags. http://www.agmeissen.de/ 10. Modelleisenbahnausstellung: In Zwochau dampft es wieder! Termine: Vom 29.11. bis 1.12. , Fr.: ab 18 Uhr (lange Modellbahnnacht), Sonnabend: 10-18 Uhr, Sonntag: 10-17 Uhr Ort: Gasthof zur Kugel Zwochau, 04509 Wiedemar OT Zwochau, Leipziger Straße 37 Zu sehen ist ein Modell vom ehemaligen Bahnhof Glesien, eine original englische Modellbahnanlage, eine Mansfelder Bergwerksbahn, eine LEGO-Bahn sowie eine Fallerbahn 11. Großes Winterfest der Modellbahn Schkeuditz Termine: 25. und 26. Januar 2020, von 9 bis 18 Uhr Ort: Kulturhaus Sonne, Schulstraße 10, 04435 Schkeuditz Zu sehen sind hier wieder Großanlagen, liebevolle Detailanlagen z.T. in verschneiten Landschaften, Anlagen in verschiedenen Spurgrößen. Zudem ist das Winterfest in Schkeuditz immer ein beliebter Treff für Sammler und Gebrauchtwarenhändler – die vieles anbieten, was Modellbahner für ihre Bastelleidenschaft brauchen. http://www.ig-modellbahn-schkeuditz.de/

Von Olaf Majer