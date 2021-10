Dresden

Faultierweibchen Marlies im Zoo Dresden hat wieder Nachwuchs bekommen. Das teilt der Zoo Dresden mit. Diesmal waren es sogar Zwillinge. Doch eines der beiden Faultierbabys ist kurz nach der Geburt gestorben.

Ein Junges lag auf dem Boden

Die Geburt fand in der Nacht zum 11. September statt. Als das Tierpfleger-Team am Morgen eintraf, habe es ein Jungtier auf dem Bauch der Mutter gefunden, das zweite habe auf dem Boden gelegen. Das heruntergefallene Jungtier sei sofort in Obhut genommen und versorgt worden, aber noch am selben Tag verstorben.

Weil der Zwilling auf dem Bauch von Marlies nicht trank und auch kein Milchfluss bei der Mutter beobachtet werden konnte, entschieden die Tierpfleger noch am selben Tag, das Kleine mit der Hand aufzuziehen.

Das ist ein aufwendiger 24-Stunden-Job, den jetzt Tierpflegerin Nicole Brzoska übernommen hat. Sie habe bereits Erfahrungen mit Handaufzuchten anderer Tiere, so Zoo-Direktor Karl-Heinz Ukena.

Auch für Lele stand es schlecht

Anfangs stand es auch für Lele – so wurde das Jungtier getauft – auf der Kippe. Denn sie wog mit 280 Gramm sehr wenig. Normal wären 400 bis 430 Gramm. Au­ßerdem hatte sie die wichtige erste Vormilch (Kolostrum) nicht bekommen und wurde durch Dehydration und eine Infektion immer schwächer. Mit Infusionen, Antibiotika und der liebevollen Pflege durch Nicole Brzoska habe es dann aber nach langen Tagen des Bangens und Hoffens den Umbruch gegeben.

Nicole Brzoska zieht Lele jetzt von Hand auf. Quelle: Zoo Dresden, Anke Wolten-Thom

Mittlerweile gehe es Lele gut, sie wiegt jetzt 355 Gramm. Damit sei sie zwar immer noch zart, aber auf einem guten Weg. Das kleine Faultiermädchen bekommt von ih­rer Ziehmutter aus einer kleinen Spritze mit Mininuckel Ziegenmilch. Zudem wird sie mit Mini-Häppchen gedünstetem Gemüse versorgt, wie Süßkartoffel, Möhre, Kartoffel und Zucchini. Letztere mag sie besonders gern.

Weil das kleine Faultier rund um die Uhr versorgt und auch gehuschelt werden muss, nimmt Nicole Brzoska Lele nach Dienstschluss und an freien Tagen mit nach Hause. Wie sollte das auch anders funktionieren.

Probleme mit der Milch

Eine Zwillingsgeburt ist für Faultiere sehr selten und ein Risiko für die Jungtiere. Denn sie kommen mit einem geringeren Gewicht als normal auf die Welt und der Platz auf der Mutter und die Milchmenge würden eigentlich nur für ein Jungtier ausreichen, so der Zoo.

Lele ist immer noch untergewichtig, aber auf einem guten Weg. Quelle: Zoo Dresden, Anke Wolten-Thom

Hat Marlies jetzt generell ein Problem, ihre Jungen zu säugen? Das kleine Faultier, das Marlies im Frühling 2020 gebar, ist gestorben, weil es nicht genug Milch aufgenommen hatte. Bei den Geburten, die Marlies vorher hatte, habe es diese Probleme allerdings nicht gegeben, sagt Wolfgang Ludwig, der Zoologische Leiter. Ob Marlies vielleicht zu alt für Nachwuchs sei, sei Spekulation. „Die Ursache müssen wir erst eruieren.“

Nachwuchs bei den Antilopen

Auch bei den Nilgau-Antilopen gab es Zwillinge. Prya brachte am 1. Oktober vor den Augen der Zoo-Besucher einen Jungen und ein Mädchen zur Welt. Im Gegensatz zu den Faultieren sind Zwillingsgeburten bei diesen Antilopen nicht unüblich. Dem Nachwuchs von Prya, den die Tierpfleger Duna und Daruk tauften, geht es prima.

