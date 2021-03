Fehlende Corona-Tests in Sachsen: Rufe nach Verschiebung des Schulstarts

Leipzig

An Sachsens Oberschulen und Gymnasien soll es am Montag wieder flächendeckend Präsenzunterricht geben. Weil die geplante Rückkehr von etwa 240.000 Schülerinnen und Schülern aber weitgehend ohne die eigentlich ebenfalls angedachte Corona-Testpflicht ablaufen muss, mehren sich nun Stimmen aus Politik und Berufsverbänden, die eine generelle Verschiebung der Öffnung fordern.

Sachsens Grüne, die in der Kenia-Koalition in Dresden mitregieren, zeigten sich am Donnerstag von der Entwicklung enttäuscht. „Die Öffnung der Schulen ohne sichere Teststrategie ist aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt falsch“, sagte die bildungspolitische Sprecherin Christin Melcher. Der Infektionsschutz sei wichtiger als das Festhalten an fixen Daten. „Ich bin dem Kultusministerium dankbar für seine Bemühungen, ausreichend Tests zur Verfügung zu stellen. Wir sollten aber ehrlich mit dem kurzfristigen Engpass umgehen und keine Schulöffnung um jeden Preis durchziehen“, so Melcher.

Philologen: Öffnung nur mit verpflichtenden Tests

Laut dem Vorsitzenden des Philologenverband Sachsen (PVS) Thomas Langer freuen sich die Lehrkräfte darauf, „ihre Schüler endlich wieder im Klassenzimmer zu begrüßen. Dennoch sorgen sich viele um ihre Gesundheit, da die Schulöffnung nicht wie angekündigt mit verpflichtenden Selbsttests abgesichert wird“. Vor dem Hintergrund der erneut steigenden Infektionszahlen im Freistaat sei der ab Montag in Gymnasien und Oberschulen geplante Wechselunterricht aber nur mit regelmäßigen und verpflichtenden Testungen zu verantworten, so Langer.

GEW: Zustände wie in Vogtland

Ähnlich sieht es auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Landesvorsitzende Ursula Kruse erinnerte daran, dass „die verpflichtenden Tests die Voraussetzung für die Öffnung der weiterführenden Schulen waren“. Erneut zeige sich aber, wie getroffene Entscheidungen an der Realität scheitern, ohne dass Konsequenzen gezogen werden. „Ab kommenden Montag werden unbemerkt Infektionen in die Schulen eingetragen. Ganz Sachsen drohen damit Zustände, wie wir sie im Vogtland gerade erleben. Dort ist die Positivrate bei Kindern viermal so hoch, wie beim Rest der Bevölkerung”, so Kruse weiter.

Linke: Kein Weg der größten Sicherheit

Die Linken-Politikerin Luise Neuhaus-Wartenberg (Linke) sieht erneut Erwartungen enttäuscht. „Kultusminister Piwarz hat den Eindruck erweckt, Sachsen werde die Schulöffnung an ausreichende Testmöglichkeiten knüpfen. Tagelang verkündete man gute Nachrichten über Lieferungen.“ Jetzt zeige sich aber, was viele bereits erwartet hätten: Es werden nicht genug Selbsttest vorhanden sein. „Dennoch wird geöffnet, trotz hoher Fallzahlen und der Gefahr, dass sich die Mutationen ausbreiten“, so Neuhaus-Wartenberg weiter. Von einem sächsischen Weg der größeren Sicherheit könne damit keine Rede sein.

Für die SPD-Politikerin Sabine Friedel steht fest: „Laut Corona-Verordnung dürfen ab dem 15. März nur noch Personen mit negativem Test in die Schule.“ Mit Hilfe von Selbsttests könnten die Überprüfungen auch unmittelbar beim Betreten des Schulgebäudes durchgeführt werden. „Wir gehen davon aus, dass die Teststrategie des Kultusministeriums mit genügend Tests abgesichert wird“, so Friedel am Donnerstag. Die SPD werde sich den Forderungen, den Schulstart zu verschieben, nicht anschließen. „Aus unserer Sicht heißt es nun: Genügend Tests zum Schulstart organisieren. Da muss Kultusminister Christian Piwarz seinen Worten auch Taten folgen lassen“, sagte die Sozialdemokratin.

Ministerium: Ausreichend Selbsttests ab Klasse 7

Aus dem Kultusministerium selbst hieß es am Donnerstag, zum Schulstart am Montag stünden in allen Einrichtungen ausreichend Schnelltests ab Klasse sieben zur Verfügung. Diese Tests seien freiwillig und werden vor Ort durch geschultes Personal durchgeführt. Darüber hinaus habe das Kultusministerium knapp 1,5 Millionen Selbsttest bestellt, die nun Ende der Woche geliefert und am Wochenende an die Schulen verteilt werden. „Sobald die Selbsttests in ausreichender Stückzahl bei der Schule eintreffen, wird eine wöchentliche Testung der Schüler ab Klasse fünf verpflichtend“, sagte Christian Piwarz. Für das erwachsende Schulpersonal seien zudem zwei Selbsttests pro Woche verpflichtend.

