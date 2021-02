Leipzig

Seit noch nicht einmal zwei Wochen sind Grundschulen und Kitas in Sachsen wieder offen. Die Öffnung am 15. Februar war von Anfang an umstritten und hat angesichts der vielerorts wieder steigenden Infektionszahlen weiter an Brisanz gewonnen.

Aktuell werden die gerade erst geöffneten Schulen und Kitas in einigen Landkreisen bereits wieder geschossen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 100 überschritten hat. Im Vogtlandkreis müssen Schülerinnen und Schüler ab kommenden Montag wieder zu Hause bleiben.

Auch im Landkreis Nordsachsen war die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, ist der aktuelle Anstieg des Inzidenzwertes nach Einschätzung des zuständigen Gesundheitsamtes auf eine Häufung von Positivfällen in Kitas zurückführen. Auch an Schulen würden immer wieder Einzelfälle auftreten.

Ein Forscherteam erhielt nie eine Antwort aus dem Kultusministerium

Ist die Schulöffnung, die Sachsens Ministerpräsiden Michael Kretschmer (CDU) als „dünnes Eis“ bezeichnete, nicht ausreichend wissenschaftlich begleitet worden? Das legt zumindest ein Beitrag des ARD-Politmagazins „Kontraste“ nahe. Dessen Recherchen zufolge hat es seitens der sächsischen Landesregierung Versäumnisse gegeben. Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hatte unter anderem Kultusminister Piwarz ein „Konzept für eine wissenschaftlich begleitende Vorgehensweise zum Monitoring eines kontrolliert geöffneten Schulbetriebs“ mit konkreten Handlungsvorschlägen vorgelegt – jedoch nie eine Antwort erhalten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf LVZ-Anfrage teilte das Kultusministerium mit, dass die Mail mit der entsprechenden Anfrage von Projektleiter Markus Löffler, Leiter des Institutes für medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie, in einem größeren Verteiler untergegangen sei. „Das ist ärgerlich“, so Ministeriumssprecher Dirk Reelfs, „aber aus der Anfrage ist ohnehin keine unmittelbare Aufgabe des Kultusministeriums oder gar die Genehmigung eines Untersuchungskonzeptes zu entnehmen“. Wie Reelfs betont, ist in diesem Fall außerdem das Wissenschaftsministerium zuständig, „möglicherweise ist dies den Wissenschaftlern nicht bekannt“, so der Sprecher. Lediglich wenn die Wissenschaftler im Rahmen der Studie an Schulen Untersuchungen durchführen möchten, müssten sie es gegenüber dem Kultusministerium anzeigen. Diese Anzeige sei bislang aber nicht erfolgt.

Forschungsprojekt SaxoCov soll Öffnung der Schulen begleiten

Den Vorwurf, während der Schulöffnungen in Sachsen habe eine wissenschaftliche Begleitung gefehlt, weist das Ministerium von sich. Bereits im September 2020 sei dem Forscherteam um Markus Löffler das Forschungsvorhaben SaxoCov in Höhe von 1,8 Millionen Euro vom Wissenschaftsministerium bewilligt worden. Das Projekt führt eine sachsenweite Feldstudie zur Ausbreitung von SARS-CoV-2 durch und verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Pandemie im Freistaat auf verschiedenen Ebenen zu verfolgen. Dazu gehören auch Untersuchungen an Schulen, wie Dirk Reelfs betont. „Der Eindruck, die Öffnung der Grundschulen werde nicht wissenschaftlich begleitet, ist daher nicht korrekt“.

Die Recherchen von „Kontraste“ kommen zu einem anderen Ergebnis: Die Forscher aus Leipzig und Dresden, die nach Angaben des Kultusministeriums die Öffnung von Grundschulen wissenschaftlich begleiten, sind – laut Angaben des ARD-Magazins – aktuell nicht mit dem Infektionsgeschehens an Grundschulen befasst.

Von Lilly Günthner