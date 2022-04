Das sächsische Kultusministerium will Schulen und Familien mit schulpflichtigen Kindern ermöglichen, ihren Urlaub langfristig zu planen. Deshalb wurden jetzt bereits sämtliche Ferientermine bis 2030 im Freistaat festgelegt.

Ferientermine in Sachsen bis 2030 stehen fest

Langfristige Planung - Ferientermine in Sachsen bis 2030 stehen fest

Langfristige Planung - Ferientermine in Sachsen bis 2030 stehen fest