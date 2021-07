Leipzig

Die Sachsen starten in den Urlaub. Standen im Vorjahr vor allem Reisen im eigenen Land ganz oben auf der Wunschliste, nehmen die Sachsen in diesem Sommer auch wieder das Ausland in den Blick. „Wir vermitteln zahlreiche Reisen an die Ostsee, in den Thüringer Wald oder auch in den Schwarzwald“, sagt Anke Richter von Galeria Reisen in der Prager Straße in Dresden. Bei den Auslandszielen sind Griechenland und Mallorca gefragt. Aber auch Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff wird gebucht. „Und das, obwohl die Gäste bei einigen Anbietern nur an Bord bleiben, weil das Anlegen vielerorts aktuell nicht möglich ist.“

Bei Reisewilligen ist der Beratungsbedarf hoch

Urlaub dürfe nach Monaten der Abstinenz auch wieder etwas kosten, so die Dresdner Reiseexpertin. Eine Woche mit den Enkeln in einem Hotel im Thüringer Wald – Opa und Oma zahlen da gern 2000 Euro. Neun Tage Griechenland für zwei Personen darf auch 3000 Euro kosten.

Zur Zeit müsse man bei Galerie Reisen Termine vergeben. „Der Beratungsbedarf ist sehr hoch“, so Anke Richter. Da sich ständig die Bedingungen in den Reiseländern ändern, biete man mit dem Destinations-Manager einen besondere Service. Wer gebucht hat, den informiert der Service täglich über Einreisebestimmungen und die Lage vor Ort. „Das wird super angenommen.“

Urlaubsziele mit Sonnengarantie sind gefragt

„Urlaub auf Balkonien war gestern, die Sachsen wollen wieder reisen, am besten ans Meer mit Sonnen-Garantie.“ Das meint Hendrik Minkner, Chef vom Alpha Reisebüro in Leipzig-Eutritzsch. Im Juni hätten die Nachfragen und Buchungen bei ihm stark zugenommen. Die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos sind besonders begehrt.

Generell würde „auf den letzten Drücker“ gebucht. „Das hängt mit der Nachrichtenlage und der Einstufung der Reiseländer zusammen.“ Minkner empfiehlt, sich von „einigen Fachleute, die sich dafür halten“, nicht verrückt machen zu lassen. „Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot.“ Zudem rät er, bei guten Offerten schnell zuzugreifen. „Angebote, die eben noch gültig waren, können sich in nur 24 Stunden erheblich verteuern. In einem besonders krassen Fall lag der Aufschlag für eine 14-Tages-Reise bei 600 Euro pro Person.“

Beliebt ist Wellnessurlaub am Gardasee oder in Österreich

Die Buchungslage ist sehr gut, heißt es aus dem Reisebüro Tui Travelstar im Leipziger Musikviertel. Bei den Flugreisen wählen viele Urlaub in Griechenland und Mallorca, berichtet Inhaberin Kristin Fügmann. Beliebt sei ferner Wellnessurlaub in Südtirol, am Gardasee oder in Österreich. Eine gewisse Verunsicherung sei noch immer zu spüren. „Die Leute verfolgen genau, was berichtet wird. Der Beratungsbedarf ist hoch.“

Die gute Buchungslage sei übrigens auch auf die Flex-Tarife zahlreicher Anbieter zurückzuführen. Urlauber haben die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Anreise weltweite Flugpauschalreisen oder Unterkünfte gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Im Falle einer Stornierung erhalten Kunden den gesamten Reisepreis erstattet.

Das bestätigt auch eine Umfrage des Reiseanbieters „Hometogo“, der Suchanfragen ausgewertet hat. Demnach wird sechsmal häufiger nach „flexiblen Reisedaten“ gesucht als in Vor-Corona-Zeiten. Im Schnitt liegen nur noch 74 Tage zwischen der Buchung und dem Check-In. Früher waren es durchschnittlich noch 108 Tage.

Sachsen urlauben gern im Lausitzer Seenland

Eine Urlaubsregion, die nicht nur bei Sachsen immer beliebter wird, ist das Lausitzer Seenland mit seinen vielen gefluteten Tagebauen zwischen Dresden und Berlin. „Wir haben kaum noch freie Unterkünfte, die Campingplätze sind gut gebucht“, sagt Katrin Winkler vom Tourismusverband Lausitzer Seenland. Corona habe die Reisebranche im Vorjahr schwer getroffen. Auch das Seenland verzeichnete einen Rückgang. Aber mit minus acht Prozent sei das wenig gewesen im Vergleich zu den Einbrüchen, die Reiseländer wie die Türkei, Spanien oder auch Ägypten verkraften mussten.

Trotz des späteren Starts in die Saison rechnet sie mit ähnlich vielen Übernachtungen wie im Vorjahr. Das waren es 835.000. „Anders als in den Vorjahren haben Brandenburg und Sachsen zu unterschiedlichen Zeiten Ferien. Das kommt uns entgegen.“ In Brandenburg enden die Ferien am 7. August. Da dauern sie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch etwa vier Wochen an.

Und was erwartet die Urlauber? Allen voran Badespaß an den vielen Seen, von denen einige durch befahrbare Kanäle verbunden sind. „Absolut nachgefragt sind unsere Radwege“, sagt Katrin Winkler. Das Netz sei rund 1000 Kilometer lang. Man kann um die Seen fahren. Und es gibt eine ganze Reihe von thematischen Radwegen.

Lage auf heimischen Campingplätzen hat sich entspannt

Wie im Vorjahr boomt das Reisen mit Zelt, Wohnwagen und Wohnmobil. „Urlaub in Südeuropa ist wieder in Mode, besonders die Campingziele Italien, Frankreich und Kroatien werden sehr häufig gesucht und gebucht“, erklärt Maximilian Möhrle, Chef des Portals Camping.info. Dadurch, dass Deutsche wieder ins Ausland reisen, sei die Lage auf den deutschen Campingplätzen wesentlich entspannter als im vergangenen Jahr. „Man findet auf den meisten Campingplätzen noch etwas, trotzdem raten wir von spontanen Anreisen ab.“ In Einzelfällen seien Campingplätze insbesondere am Meer und in den Bergen voll.

Auf Camping.info kann man seit Kurzem nach freien Campingplätzen suchen. Wie Möhrle sagt, haben sich an das System über 1000 Campingplätze angeschlossen.

Einen solchen Service – allerdings nur für Mecklenburg-Vorpommern – bietet auch die Website campfindo.de. Katrin Hackbarth vom in Rostock beheimatetet Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, empfiehlt Campern aus Sachsen, sich hier vor der Anreise zu informieren. Die Website listet landesweit freie Kapazitäten auf Camping- und Wohnmobilplätzen auf.

Gäste aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zählen zum Stammpublikum an der Ostsee und den Seen rund um die Müritz, meint Katrin Hackbarth. Vor allem an der Ostseeküste seien jetzt im Juli nur noch vereinzelt Kapazitäten frei. „Manche Häuser berichten von einer nahezu 100-prozentigen Belegung“, so die Verbandssprecherin. Dabei sei allerdings auffällig, dass sich der Trend zu immer kurzfristigeren Buchungen beschleunigt hat, was auf die Corona-Krise zurückzuführen sei. Die Gäste wollten die aktuellen Entwicklungen im Auge behalten.

„Gleichzeitig berichteten die Vermieter, dass es für die Zeit nach den Sommerferien noch reichlich offene Buchungskapazitäten gibt.“

Von Andreas Dunte