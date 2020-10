Dresden

In Sachsen beginnt am Montag die Schule nach den Herbstferien wieder – und zwar ohne größere Einschnitte. Laut LVZ-Informationen wird am regulären Unterricht festgehalten. So sieht es die neue Corona-Verordnung des Freistaates vor, die am Freitag von der Staatsregierung beschlossen werden soll. Die Schulpflicht bleibt bestehen und wird nicht wie im Frühjahr zeitweise ausgesetzt.

Worauf müssen Schüler und Eltern achten?

Es soll weiterhin der bisherige Stundenplan gelten – ohne Einschränkungen. Darauf hat sich am Donnerstag die bundesweite Kultusministerkonferenz geeinigt. Das heißt, sämtliche Fächer von Mathe bis Sport finden statt. In Musik darf schon seit Wochen nicht mehr gemeinsam, sondern nur einzeln gesungen werden. Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, müssen Mund-Nasen-Masken tragen und sollen möglichst außerhalb der Schulen bleiben. Das Gleiche gilt auch für Kindertagesstätten, in denen ebenfalls der Normalbetrieb fortgesetzt werden soll. Allerdings ist eine neue Regelung zu Ganztagsangeboten und außerschulischen Aktivitäten in Arbeit.

Müssen Schüler auch im Unterricht Masken tragen?

Das steht noch nicht fest. Da es ab Montag zu keinen größeren Änderungen kommen soll, dürfte es wohl im Wesentlichen bei den aktuellen Regelungen bleiben. Allerdings haben einzelne Berufs- und Fachoberschulen in der Leipziger Region bereits in dieser Woche die laut Corona-Allgemeinverfügung bestehende Möglichkeit genutzt, und eine erweiterte Maskenpflicht sowohl für den Unterricht als auch für ihre Labore oder Werkstätten angeordnet. Das sächsische Kultusministerium wollte sich auf eine entsprechende LVZ-Anfrage noch nicht äußern und verwies auf die Sondersitzung des Regierungskabinetts am Freitag. Darüber hinaus besagt die derzeitige Corona-Schutzverordnung, dass je Unterrichtsstunde einmal gelüftet werden soll, „spätestens 30 Minuten nach Beginn“.

Wann wird zum Wechselunterricht übergegangen?

Die bundesweite Kultusministerkonferenz hat sich am Donnerstag festgelegt: Es soll so lange wie möglich beim Präsenzunterricht bleiben. Das bedeutet gleichzeitig, dass der im August für den Freistaat Sachsen beschlossene Corona-Stufenplan nicht mehr gilt. Laut diesem Plan hätte es ab Montag sachsenweit zahlreiche Schulschließungen geben müssen, weil die Neuinfektionen in die rote Zone gestiegen sind. Wann zum Wechselmodell – wie schon im Frühjahr – oder anderen Unterrichtsformen übergegangen werden soll, wollen die Kultusminister der Länder je nach Entwicklung in ihren regelmäßigen Schalten festlegen. Für einen solchen Fall sieht sich das sächsische Kultusministerium besser als im Frühjahr gerüstet: So bietet das neue Internetportal „Schullogin“ seit drei Wochen eine Zusammenfassung von digitalen Unterrichtsmaterialien, Videokonferenzen, Schulorganisations- und Lernmanagementsystemen. Das heißt, alle digitalen Angebote – beispielsweise auch LernSax – werden auf einer Plattform gebündelt.

Sind die Ansammlungen von Schülern nicht zu gefährlich?

Experten wie der Dresdner Infektiologe Reinhard Berner, der auch das sächsische Kultusministerium berät, beantworten diese Frage mit einem Nein. „Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen sind wichtig, aber viel wichtiger ist, was außerhalb der Schulen passiert“, stellt Berner klar. Natürlich komme es auch zu Infektionen unter Schülern oder von Lehrern zu Schülern und umgekehrt – allerdings, so haben es seine Studien gezeigt: „Schulen sind und werden nicht die Brutstätten der Infektionen, aber sie werden auch nicht davon ausgenommen sein.“

Auch eine Studie der Uniklinik Leipzig kommt zu diesem Ergebnis: Im Vergleich zum sonstigen öffentlichen Raum gebe es in den Schulen „kein erhöhtes Risiko einer Ansteckung“, erklärt Studienleiter Wieland Kiess. Ein normaler Schulbetrieb sei möglich – vorausgesetzt, die Abstands- und Hygieneregeln würden eingehalten. Die Studien hätten auch keinen Hinweis darauf gegeben, „dass Kinder und Jugendliche besonders häufig den Virus in sich tragen oder getragen haben“, so Kiess.

Von Andreas Debski