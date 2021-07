Ferienstart in Sachsen: Urlaub lieber vor der Haustür als auf Mallorca?

Leipzig/Dresden

An den beiden Flughäfen in Schkeuditz und Dresden wird es am ersten Ferienwochenende für Sachsen und Thüringen ein bisschen so wie vor Corona sein. 38 Flugzeuge starten in der Landeshauptstadt, 64 am Airport Leipzig/Halle. Auf den Abflugtafeln stehen klassische Urlaubsziele wie Antalya, Palma de Mallorca sowie griechische Inseln wie Kreta, Rhodos und Kos. Zum ersten Mal seit knapp anderthalb Jahren und den vielen Lockdowns herrscht damit ein Hauch von Normalität. Wobei hochgerechnet auf das ersten Halbjahr 2021 die Verluste immens bleiben. Die rund 95 000 Passagiere bedeuten ein Minus von mehr als 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für 2021 hofft die Mitteldeutsche Flughafen AG zumindest noch auf eine Million Passagiere. Rund 4,2 Millionen waren es vor der Corona-Krise.

Rege Buchung in sächsischen Reisebüros

Den Trend zum Verreisen trotz aktuell weiter unsicherer Corona-Lage in vielen Ländern bestätigen auch regionale Reisebüros in einer LVZ-Umfrage. „Urlaub auf Balkonien war gestern, die Sachsen wollen wieder reisen, am besten ans Meer mit Sonnen-Garantie“, sagte Hendrik Minkner, Chef vom Alpha Reisebüro in Leipzig-Eutritzsch. Im Juni hätten die Nachfragen und Buchungen bei ihm stark zugenommen. Die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos seien besonders begehrt.

Münkners Kollegin Kristin Fügmann vom Reisebüro Tui Travelstar im Leipziger Musikviertel sieht das ähnlich positiv. Die Buchungslage sei sehr gut, so die Inhaberin. „Bei den Flugreisen wählen viele Urlaub in Griechenland und Mallorca“, sagte sie. Zugleich wies Fügmann aber auf eine gewisse Verunsicherung hin. „Die Leute verfolgen genau, was berichtet wird. Der Beratungsbedarf ist hoch.“

Dass Sachsen und Thüringer nach Monaten der Abstinenz generell nicht knausrig sind, erklärt die Dresdner Reiseexpertin Anke Richter von Galeria Reisen in der Prager Straße. „Eine Woche mit den Enkeln in einem Hotel im Thüringer Wald – Opa und Oma zahlen da gern 2000 Euro“. sagte sie. Die Dresdner Reise-Expertin sieht aber auch weiter eine starke Tendenz zum Urlaub im Inland. „Wir vermitteln zahlreiche Reisen an die Ostsee, in den Thüringer Wald oder auch in den Schwarzwald.“

Experten sehen Trend zum Inlandsurlaub

Experten sehen den Trend zum Inlandsurlaub auch unabhängig von den Folgen der Corona-Pandemie weiter als langfristig an. „Immer mehr Menschen machen Urlaub in Deutschland, auch weil sich die Angebote verbessert haben“, sagte er Lüneburger Tourismusforscher Edgar Kreilkamp. Nach Angaben der „Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen“ in Kiel ist Deutschland schon lange das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Schon 2019 führten 26 Prozent der längeren Ferienfahrten ins Inland. 2020 stieg der Anteil auf 45 Prozent. Allerdings sank gleichzeitig die Gesamtzahl der Urlaubsreisen im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie deutlich, wie die Forschungsgemeinschaft erhoben hat. Kreilkamp erläuterte, dieser Trend werde sich fortschreiben. Nach wie vor herrsche bei vielen Menschen mit Blick auf den Auslandsurlaub große Unsicherheit.“,

Fragile Tourismus-Lage in Europa

Wie fragil die Tourismus-Lage in Europa immer noch ist, zeigte am Freitagnachmittag der Beschluss der Bundesregierung: Spanien, das beliebteste Urlaubsland der Deutschen, wird ab kommenden Dienstag als Corona-Hochinzidenzgebiet eingestuft. Auch die Niederlande fallen dann in diese Kategorie, die verschärfte Auflagen bei der Rückreise nach Deutschland vorschreibt, wie das RKI mitteilte. Die Entscheidung folgte auf den deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in beiden Ländern in den vergangenen Wochen.

Die neuen Einstufungen können ungeimpfte Urlauber vor die Entscheidung stellen, ob sie die Reise antreten oder fortsetzen. Der Reiseverband DRV kritisierte die Festlegung. Das mache mitten in der Ferienzeit „zahlreichen Reisenden und insbesondere vielen Familien die Urlaubspläne zunichte“, sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. Da auch von den sächsischen Flughäfen am Wochenende Flieger Richtung Spanien starten, wird es spannend sein, ob alle Urlauber ihre Reise auch antreten werden. Deutschlands zweitgrößter Reiseveranstalter DER Touristik hatte bereits angekündigt, dass Gästen kostenfreie Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten angeboten werden.

Von André Böhmer und Andreas Dunte