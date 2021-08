Berggießhübel

Da redet Bergführer Steffen Schiller tatsächlich von der Schule – und das in den Sommerferien. Niklas bläst die Wangen auf, rollt unter dem roten Helm die Augen. Doch dann kommt der 13-Jährige aus dem Lachen nicht heraus. „Wenn euch die Lehrerin im September fragt, was ihr in den Ferien gelernt habt, könnt ihr sagen: Wir wissen jetzt, was ein Arschleder ist“, doziert Steffen Schiller mit einem Grinsen, das sich jenseits der Mundwinkel bis zu den beiden Ohren erstreckt. Dabei vollführt er mit dem rechten Arm eine Art Bewegung, die die Funktionsweise des soeben beschriebenen Bergmann-Utensils beschreibt. Das Gelächter hallt durch das Halbdunkel des „Marie-Louise-Stollns“ von Berggießhübel. Der Bergführer weiß, wie Geschichte zum Erlebnis wird – und wie sie ins Heute zu transportieren ist.

Vor 90 Jahren das erste offizielle Kneipp-Kurbad Sachsens

Berggießhübel ist ein 1600-Einwohner-Ort am westlichen Ende der Sächsischen Schweiz, durch dessen Mitte die Grenze zum Erzgebirge verläuft. Hütten- und Bergleute entdeckten hier schon vor 300 Jahren erste Heilwässer. August der Starke förderte einst das Badewesen, das sich bis heute in Sachsens erstem Kneipp-Kurort erhalten hat. Doch touristisch gilt Berggießhübel, das gemeinsam mit Bad Gottleuba eine Gemeinde bildet, noch immer als Geheimtipp. Die wild-romantischen Attraktionen verschwinden nicht selten im Schatten der Besuchermagneten, etwa der Bastei oder der Schrammsteine entlang der Elbe. Genauso selten wird Berggießhübel in einem Atemzug beispielsweise mit Bad Schandau oder Schmilka erwähnt.

So kommt es, dass sich Berggießhübel seine Natürlichkeit und auch seine Gemütlichkeit erhalten konnte. Davon zeugt nicht zuletzt das Besucherbergwerk „Marie-Louise-Stolln“, das sich seit seiner Eröffnung 2006 mit etwa 20.000 Besuchern pro Jahr zu einem Markenzeichen gemausert hat. Es ist gerade einmal acht Jahrzehnte her, dass Bergleute zum letzten Mal in das Labyrinth aus nass-grauem Stein, das sich über den eingezogenen (Erwachsenen-)Köpfen wölbt, eingefahren sind. So heißt es, wenn die Bergleute hinter dem Mundloch verschwinden: Egal, wie sich über die Sohle, sprich den Fußboden, bewegt wird – stets wird gefahren. Die Exkursion wird damit auch zu einem Grundkurs in Bergmännisch.

Bergsee ist bis zu 90 Meter tief

Und so „fährt“ zu jeder Stunde – bis spätestens 15 Uhr – Gruppe um Gruppe in den Stollen ein, der vor knapp 300 Jahren angelegt wurde. „Bei uns gab es kein Silber, so wie nebenan im Erzgebirge, sondern etwas viel Wichtigeres: Eisenerz. Das soll unter anderem in Dresdens Blauem Wunder verarbeitet worden sein“, erklärt Bergführer Schiller und entführt die Besucher auf eine Zeitreise, die sich an geologischen Marken entlang hangelt, während die Bruchkanten im Schein der wenigen Leuchten funkeln.

Mehr als 400 Meter tief arbeiten sich seine Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter ein Dutzend Kinder, tastend unter den Berg. Nach etwa einer Stunde darf die Gruppe über Eisentreppen in ein Höhlensystem hinab klettern: Unter dem Fels ruht ein Bergsee, der mit bis zu 90 Meter Tiefe seinen Namen tatsächlich verdient. Nach dem Staunen dürfen die Jüngeren schließlich selbst einmal Schlegel und Eisen, die typischen Werkzeuge der Bergleute, ausprobieren: Mühsam werden winzige Splitter aus einer klatschnassen Felswand gehauen.

„Wenn es um Geschichte geht, denken die meisten Menschen an Kirchen oder andere alte Gebäude. Doch es gibt so viele Schönheiten unter unseren Füßen, die wir ans Licht bringen können“, sagt Steffen Schiller im Gespräch mit der LVZ. Der studierte Historiker ist auf der Welt herumgekommen, hat unter anderem in einem Kibbuz in Israel gelebt und als Reiseleiter in London gearbeitet – nun bewegt er sich unter Tage, als wäre an ihm einst ein Bergmann verloren gegangen. „Diese Geschichte ist einfach nur faszinierend. Ich kann mich hier ausleben, den Bogen vom Mittelalter bis zur DDR spannen“, beschreibt Schiller seinen Antrieb, sich nun ausgerechnet auf diesem Fleckchen Erde niederzulassen. Und er betont: „Das ist kein Nepp-Bergwerk, wie es einige gibt. Hier ist alles echt und wir gehen richtig in den Berg hinein.“

Mühlen, Bismarckturm, Freibad und Medizinsammlung

Doch das schmale Tal machen nicht allein die häufig uralten Grubengänge aus, die der Bergführer als einen „Schweizer Käse unter Berggießhübel“ beschreibt. Mario Scheinert von der Kurgesellschaft Bad Gottleuba-Berggießhübel muss mehrfach Luft holen, um all seine Empfehlungen aufzuzählen: der hoch oben gelegene Bismarckturm, die einzigartigen Medizinhistorischen Sammlungen in einer der größten zusammenhängenden Jugendstilanlagen Deutschlands, die letzte funktionsfähige Mahl- und Sägemühle im Gottleubatal, dazu die Max-Bähr-Mühle und selbstredend die beiden Kurkliniken. „Außerdem haben wir natürlich wunderschöne Wanderwege in einem sehr gut beschildertes Wegenetz durch unsere Wälder mit tollen Ausblicken“, fügt Scheinert hinzu.

Jede Menge abenteuerlicher Freizeit-Tipps Waldhusche: Ein Tipp abseits der üblichen Touristenrouten ist das 66 Hektar große Naturerlebnisgelände Waldhusche bei Hinterhermsdorf. Auf vier miteinander vernetzten Themenwegen mit insgesamt 40 Stationen – wie einer Baumsägetreppe, einer Stammrutsche oder einer Kletterspinne – erfahren Kinder spielerisch Wissenswertes über den Wald. Das Gelände ist das ganze Jahr über frei zugänglich, der Haupteingang befindet sich am Parkplatz Buchenparkallee. Auch Führungen sind möglich: Telefon 035974 55166 oder 0173 3796451 Labyrinth: Bei Langenhennersdorf versteckt sich in einem Wald ein natürlicher Abenteuerspielplatz. Hier liegen riesige Felsbrocken so wild durcheinander, dass die Einheimischen dem Ort den Namen Labyrinth gaben. Zahlen in aufsteigender Reihenfolge markieren den Weg über Leitern, durch Höhlen und Felsspalten. Durch die „Nikolsdorfer Wände“ gelangt man am besten ab der Festung Königstein oder drei Kilometer von Königstein entfernt im Ortsteil Leupoldishain. Felsen: Die Sächsische Schweiz ist ein Wanderparadies – und das hält auch für Familien mit Kindern einiges parat. Bei Berggießhübel befindet sich das Bielatal, in dem kleine und größere Runden gedreht werden können. Eine auch für Kinder (ab etwa 8 Jahre) interessante Route führt ab Ottomühle unter anderem durch die bizarren Herkulessäulen und über Großvaterstuhl, Johanniswacht und Sachsenstein. Spektakulär ist auch das Hintere Raubschloss im Elbsandsteingebirge (Winterstein): Die Runde startet am besten im Kirnitzschtal (Buschmühle oder Neumannmühle) und geht schließlich über eine meterhohe, nahezu senkrechte Leiter, die aus einer Höhle auf das Plateau führt. Je nach Kondition und Alter können Bärenfangwände, Frienstein, Richtergrotte und/oder Heringsloch integriert werden. Klettern: Die Sächsische Schweiz gilt als eine Wiege des Klettersports – heutzutage sind viele Angebote auch auf Familien mit Kindern zugeschnitten. So lädt zum Beispiel Nationalparkführer Mario Wolf regelmäßig sonnabends zur Höhlentour inklusive Schatzsuche und bietet außerdem „Waldspiele auf dem Meeresgrund“. Wer noch wagemutiger ist, kann auch Kletterkurse besuchen, zum Beispiel vom Aktiv-Zentrum Bad Schandau oder von der Kletterschule „Ottendorfer Hütte“. Hoch hinaus geht es auch im Kletterwald Königstein und in den Kletterhallen Heidenau und Sebnitz. Mehr Abenteuertouren finden sich unter www.nationalpark-saechsische-schweiz.de und www.elbsandsteinguides.de Freizeitland: Eine Hochbahn, Wellenrutschen, ein Kletterberg und ein Abenteuerspielplatz warten auf erlebnishungrige Kinder im Elbe-Freizeitland in Königstein. Mutige Teenager können auch im Actiontower ihren Mut beweisen: Hier können sie sich 25 Meter tief abseilen oder mit der Seilbahn Flying Fox ins Tal sausen. Für Kleinkinder gibt es einen separaten Parcours. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Familienkarte kostet 38 Euro, Einzeltickets zwischen 7 Euro (Behinderte), 9 Euro (bis 14 Jahre) und 12 Euro (Erwachsene). Natur: Die Kinder- und Jugendbildungsstätte „Sellnitz“ des Nationalparks Sächsische Schweiz liegt nicht nur idyllisch am Lilienstein – auf und um den ehemaligen Dreiseithof gibt es auch jede Menge zu entdecken. So tauscht man hier das Handy einmal gegen das Baumtelefon, um die Leitfähigkeit des Holzes nachzuempfinden. Oder fühlt unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten beim Gang über den Barfußpfad. Am Augenbaum kann man erleben, wie verschiedene Tiere sehen und auch Stationen wie die Kräuterspirale. Für Familien werden auch Wanderungen wie „Natur erfahren mit allen Sinnen“ angeboten. Informationen unter www.nationalpark-saechsische-schweiz.de sowie Telefon 035022 900620 oder -622. Eisenbahn: Die Sächsische Schweiz gilt auch als Eldorado für Eisenbahnfans – oder solche, die es möglicherweise noch werden wollen. In Dorf Wehlen bietet der Miniaturpark das Elbsandsteingebirge in Klein und natürlich auch eine Bergbahn auf 8000 Quadratmeter (täglich 10 bis 18 Uhr). Eine gewaltige Anlage ist in den Eisenbahnwelten in Kurort Rathen (täglich 10 bis 18 Uhr) aufgebaut worden: Auf 4600 Meter Gleis verkehren 36 Züge – es handelt sich damit um die größte Miniaturgartenbahnanlage der Welt. Weitere Bahnerlebnisorte finden sich unter www.saechsische-schweiz.de/bahnerlebnis

Dabei sticht zweifellos der Forellensteig, der gleich neben dem Parkplatz des Besucherbergwerkes beginnt, heraus: Auf sechs Kilometern windet sich der Rundweg nahezu eben entlang des Gebirgsbachs Gottleuba, zunächst auf der früheren Schienentrasse, später durch einen wild-romantischen Märchenwald.

Kinder können zwischen moosbedeckten Felsbrocken kriechen oder einen kleinen Wasserfall bestaunen, der sprudelnd über Sandsteinblöcke schießt. In den Sommertagen sollten für die Tour auch Badesachen eingepackt werden: Zur Belohnung liegt an der Wegstrecke, am Rand von Berggießhübel, das Freibad „Billy“, das auch über eine luftige Wasserrutsche verfügt.

Geschichten von Bergziegen und Zipfelmützen

Doch bis es soweit ist, hat Steffen Schiller noch den zweiten Teil seiner aus dem Rahmen fallenden Schul-Doppelstunde angesetzt. So berichtet der Bergführer im Flüsterton von einer Ziege, die vor Jahrhunderten abhanden gekommen sei – und nun mit glühend roten Augen durch den Stollen springe, immerzu laut meckernd. „Pssst, pssst. Hört ihr sie?“, fragt Schiller und duckt sich wiehernd weg. Oder er berichtet von der Zipfelmütze des Bergmanns Gisbert, der aus einem spärlich ausgeleuchteten Verschlag lugt: Die Kopfbedeckung hatte einst einen doppelten Nutzen, sie schützte vor Verletzungen beim Kriechen durch die Stollen und gleichzeitig vor tropfendem Wasser.

„Das war einfach nur krass“

„Das war einfach nur krass“, entfährt es Niklas, dem 13-Jährigen vom Anfang, als er aus dem steinernen Labyrinth steigt, „besonders gut fand ich, dass man selbst etwas machen durfte.“ Das meint auch Leon, gerade einmal acht Jahre: „Das war ganz schön kalt und dunkel da unten. Aber es hat ganz viel Spaß gemacht.“ Und Roberto Franz, der mit seiner Frau und fünf Kindern extra aus dem brandenburgischen Welzow für einen Tagesausflug nach Berggießhübel gekommen ist, lobt: „Wir sind schon in einigen Bergwerken gewesen – aber das hier ist richtig toll. Die Fahrt hat sich definitiv gelohnt.“ Naja, und die Kinder hätten schließlich noch etwas gelernt, das sie nach den Sommerferien in der Schule erzählen könnten, sagt der Mann aus der Lausitz und grinst dabei ähnlich verschlagen wie Bergführer Schiller.

Das Besucherbergwerk ist ganzjährig geöffnet. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl für die Führungen empfiehlt sich eine Anmeldung: Telefon 035023 52980 oder Mail an info@marie-louise-stolln.de. Weitere Informationen unter www.marie-louise-stolln.de

Von Andreas Debski