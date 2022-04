​Ferngesteuert: Lotsen überwachen von Leipzig aus Erfurter Flughafen

Leipzig

Thais Kowarik blickt auf einen fast wolkenlosen Himmel über der Start- und Landebahn am Flughafen Erfurt-Weimar. „Cleared for take off“, sagt die gebürtige Kölnerin in ihr Mikrofon und gibt damit dem Piloten der Cessna die Starterlaubnis, der kurz darauf mit seiner Maschine abhebt. Ein eigentlich normaler Vorgang in Erfurt. Doch erstmals seit Eröffnung des Flughafens im Jahre 1935 kommt die Starterlaubnis nicht von den Lotsen vor Ort in Thüringen, sondern aus dem Tower am Flughafen Leipzig/Halle.

„Möglich macht das moderne Technik, die wir in Erfurt installiert haben“, sagt Arndt Schoenemann, Chef der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS). Ein aufwendiges Kamerasystem auf dem Erfurter Kontrollturm sorge dafür, dass die Fluglotsen in Leipzig den Verkehr auch ohne den Blick aus dem Tower kontrollieren können. Die Technik erlaube ein 360-Grad-Bild des Airports. Außerdem wurden statische Vorfeldkameras sowie Videokameras installiert, mit denen sich Details heranzoomen lassen.

Seit 2018 ist der Leipziger Tower für Saarbrücken zuständig

Und was ist bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter? „Da steht uns Infrarottechnik zur Verfügung“, erklärt Lotse Jochen Franz. Mithilfe des Remote-Tower-Control-Systems (RTC) ließen sich außerdem Bewegungen von Flug- und Fahrzeugen manuell oder automatisch verfolgen und auf den Monitoren hervorheben.

Erfurt ist der zweite Flughafen, den die Leipziger aus der Ferne steuern. Bereits seit Ende 2018 sind die Sachsen für den Flughafen in Saarbrücken zuständig. Bis heute überwachten sie rund 36.000 Starts und Landungen in Saarbrücken. Etwa 600.000 Fluggäste wurden in dieser Zeit transportiert. DFS-Chef Schoenemann zeigt sich zufrieden: „Das Gesamtkonzept aus Infrarot, Farbsensorik sowie automatischer Objektverfolgung und -erkennung unterscheidet uns von anderen Flugsicherungsorganisationen. Damit haben wir die fortschrittlichste Remote Tower Technologie weltweit im Einsatz.“

Der Tower der Deutschen Flugsicherung in Leipzig/Halle. Quelle: Armin Kühne

Der Erfurter Flughafen ist mit im letzten Jahr 130.000 Fluggästen etwas größer als der in Saarbrücken, wobei Flughafenchef Gert Stöwer hofft, dass man wieder an die Zeiten vor Corona anknüpfen kann. „2018 hatten wir rund 300.000 Passagiere im Jahr. Da wollen wir wieder hin.“

In den letzten Monaten haben sich die Lotsen in Erfurt auf den Umzug nach Leipzig vorbereitet und an der neuen Technik trainiert. Dazu richteten sie im Keller des Erfurter Towers einen mit zahlreichen Monitoren bestückten Arbeitsplatz ein und simulierten den Flugbetrieb.

Zugleich suchten sich die meisten der Erfurter DFS-Beschäftigten eine Wohnung in Leipzig beziehungsweise in der näheren Umgebung. Leicht sei es nicht gewesen, sagt Thais Kowarik. Aber sie und ihr Mann hätten jetzt eine schöne Wohnung in Zentrumsnähe. „Ich freue mich riesig auf Leipzig“, sagt sie. Auch Jochen Franz ist seit Kurzem Neu-Leipziger. „Es gibt zwar eine schnelle ICE-Verbindung zwischen Erfurt und Leipzig. Aber die Züge halten nicht am Flughafen, sondern fahren weiter bis Hauptbahnhof. Ein Umzug erschien mir da sinnvoller.“ Fast alle seine zehn Kollegen aus Erfurt hätten sich so entschieden. Nur eine Kollegin, sagt er, wolle täglich pendeln.

Ausland ist interessiert am RTC-System

Im kommenden Jahr bekommt der Tower am Schkeuditzer Flughafen weitere Aufgaben. Dann wird von Leipzig auch der Flugbetrieb in Dresden ferngesteuert, wo mit rund 30.000 Flugbewegungen mehr als doppelt so viele Starts und Landungen jährlich erfolgen wie in Erfurt. Er begrüße die Umstellung auf das RTC-System, „weil es zu mehr Wirtschaftlichkeit auf kleinen Flughäfen beiträgt“, sagt Götz Ahmelmann, Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG, zu der Leipzig/Halle und Dresden gehören.

Ihr Remote-Tower-System hat die DFS gemeinsam mit dem österreichischen Technologieunternehmen Frequentis entwickelt. Die Video- und Infrarotsensoren stammen vom deutschen Konzern Rheinmetall Defence Electronics. Laut Schoenemann ist man im Gespräch mit mehreren internationalen Flughäfen, die Interesse am System zeigen.

Von Andreas Dunte