Leipzig

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn von und nach Sachsen kommt langsam wieder ins Rollen. Nachdem er in Leipzig zwei Tage lang komplett eingestellt war, gebe es nun wieder einige Verbindungen in die Messestadt, sagte ein Bahnsprecher. So wurden am Mittwoch wieder die Strecken von Hamburg nach München, von Wiesbaden und von Norddeich bedient. In Dresden verkehrte bereits am Dienstag die Verbindung Prag-Hamburg.

Es sei aber auf den Strecken immer noch mit Einschränkungen und auch wegen Umleitungen mit Verzögerungen zu rechnen, betonte der Sprecher. Daher sollten sich Reisende vor Antritt der Fahrt informieren. Noch immer behindern Schnee, Verwehungen und eingefrorene Weichen den Zugverkehr.

Weitere Normalisierung im Nahverkehr

Auch im Nahverkehr normalisiert sich die Situation langsam. „Es gibt aber noch einige Einschränkungen und Verspätungen. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, in den kommenden Tagen alle Strecken wieder anzubieten“, hieß es weiter.

Von LVZ