Festgenommen in Oschatz: Landgericht Halle verurteilt Drogendealer

Halle/Oschatz

Eine derartige Menge an Drogen habe er seit 1998 nicht gesehen, erklärt der Staatsanwalt. Es ist Verhandlungstag zwei am Landgericht Halle, an dessen Ende der Verdächtige zu mehreren Jahren Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt wird.

Vor Gericht steht ein 30-jähriger Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln vor. Er soll bei einer Polizeikontrolle in Oschatz am 6. März dieses Jahres mit Drogen erwischt worden sein, darunter Marihuana, Kokain, Ketamin und Ecstasy. Diese soll er auch konsumiert haben. Zeitgleich habe er in seinem Wohnhaus in Weißenfels zehn Kilogramm Marihuana und weitere verbotene Substanzen gelagert – der Grund, warum das Verfahren in Sachsen-Anhalt geführt wird.

Drogenkontakt schon in der 4. Klasse

Am Prozesstag zeichnen die Anwesenden im Gerichtssaal das Bild eines mutmaßlichen Täters, der in schwierigen Familienverhältnissen aufwuchs. Sowohl sein Vater als auch die Geschwister standen mit Drogen in Kontakt. So erläutert es der beauftragte Gutachter, der Facharzt für Psychiatrie Dr. Stephan Röttig aus Halle. „Der Angeklagte fiel schon in der 4. Klasse mit Disziplinproblemen auf und konsumierte Alkohol sowie Tabak“, erklärt der Arzt. Er verweist zugleich auf das bürgerliche Leben, das sich der Angeklagte trotzdem aufgebaut hat – zuletzt zog er in Weißenfels alleinerziehend seine Tochter groß.

Den Drogen entkam er dennoch nicht und so geschah es, dass er in Oschatz aufflog. Woher er die Substanzen erwarb und wem er sie verkaufte, lässt er offen. Laut Suchtanamnese weist der Angeklagte ein Abhängigkeitssyndrom auf – er soll Ketamin, Kokain und Cannabis konsumiert haben. Hinzu kommen psychische Leiden, etwa eine emotionale Störung.

Verurteilter zeigt sich einsichtig

Sein Verteidiger besteht auf einer Einschränkung der Steuerungsfähigkeit, der Angeklagte habe sich im Teufelsrad des Konsums verloren. Das erlöste Geld habe er zum Aufziehen seiner Tochter und für den Lebensunterhalt benötigt. Außerdem habe er seine Stimmungsschwankungen durch den Konsum von Drogen auszugleichen versucht, was der Gutachter als strafrechtlich bedeutungslos einordnet. Die attestierte Persönlichkeitsstörung habe auf den Tathergang einen geringen Einfluss, dem schließt sich auch der Staatsanwalt an. Klar wird aber auch, und das betonen sowohl Staatsanwalt als auch Verteidiger: Den Täter erfüllt der tiefe Wunsch nach Resozialisierung und Abstinenz, einem Leben mit seiner Tochter.

Dass daraus so schnell nichts werden kann, steht am Dienstag um 13 Uhr fest. Der Angeklagte wird wegen Handels und Besitzes nicht geringer Mengen von Betäubungsmitteln zu drei Jahren und neun Monaten in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Durch sein Schuldeingeständnis und das umfassende Beweismaterial sieht das Gericht die Schuld des 30-Jährigen als erwiesen an.

„Ich hoffe, dass Sie es schaffen“, resümiert die Richterin. Daraufhin kündigen beide Seiten an, das Urteil anzunehmen.

Von Florian Reinke