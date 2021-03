Leipzig

Nach der Absage der großen Festivals wie „Rock am Ring“ und „Hurricane“ am Mittwoch trifft es nun auch die ersten Großveranstaltungen in der Region. Die Veranstalter haben die drei Festivals Melt, Splash und Full Force auf dem Gelände der Ferropolis in Gräfenhainichen am Donnerstag offiziell abgesagt. Damit findet dort nun bereits im zweiten Jahr in Folge kein Festival statt. Großveranstaltungen dieses Formates seien derzeit in Deutschland wegen der Corona-Pandemie nicht denkbar.

In den vergangenen Wochen und Monaten habe man unermüdlich Konzepte ausgearbeitet und mit den verschiedensten Stellen in der Branche gesprochen, heißt es dazu in einem Statement des Veranstalters, der Goodlive GmbH aus Berlin. Darüber hinaus habe man auch veranstalterübergreifend Ansätze entwickelt, getestet und zuletzt einfach nur gehofft, es irgendwie hinzubekommen. „Die Entscheidung liegt nicht in unseren Händen. Doch schweren Herzens müssen wir Euch leider mitteilen, dass die Termine für unsere Festivals im Juni und Juli 2021 nicht zu halten sind.“

Ticketbesitzer werden um Geduld gebeten

Damit wird es im Sommer 2021 wahrscheinlich keine Festivals auf dem ehemaligen Tagebau-Gelände nördlich von Leipzig geben. Die Festival-Crew teilt jedoch auch die Hoffnung mit, vielleicht später im Jahr die Chance auf gemeinsames Feiern zu haben. Bis auf weiteres wird jedoch bei den Ticketbesitzerinnen und -besitzern um Geduld gebeten. Dazu will der Veranstalter schnellstmöglich neue Informationen und faire Lösungen anbieten. Sobald es dort mehr Klarheit gebe, soll ein Update folgen.

Wie es um das später im Jahr geplante Highfield-Festival steht, ist weiter nicht bekannt. Offiziell abgesagt wurde es noch nicht.

Von vag