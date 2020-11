Festnahmen im Dresdener Juwelenraub-Fall: Verdächtige schweigen 

Dresden

Die Nachricht kam am Dienstag und schlug Wellen: Bei einer Großrazzia in Berlin sollen drei Tatverdächtige im Fall des Dresdner Juwelendiebstahls fest genommen worden sein. Die drei Männer sollen vor rund einem Jahr ins Grünen Gewölbe eingebrochen sein und dort wertvollen Schmuck entwendet haben.

Doch während drei der Verdächtigen bereits nach Dresden gebracht wurden, konnten zwei weitere Männer, die ebenfalls in den Raub involviert gewesen sein sollen, nicht geschnappt werden. Nach den beiden jungen Männer, dem 21 Jahre alte Abdul Majed Remmo und dem gleichaltrigen Mohamed Remmo wird gefahndet. Die Fahndung war am Mittwochabend auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy ...“ erwähnt worden. Das Fluchtauto des einen Mannes war bereits am Dienstagabend gefunden worden.

Tatverdächtige schweigen zu den Vorwürfen

Allen fünf Männern wird schwerer Bandendiebstahl und zweimalige Brandstiftung vorgeworfen. Sie sollen nicht nur eingebrochen sein, sondern haben auch einen Stromverteilerkasten in der Stadt sowie das erste Fluchtfahrzeug, einen Audi, in einer Tiefgarage in Dresden angezündet. Der Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt berichtet, dass die drei gefassten Verdächtigen mittlerweile in Untersuchungshaft überstellt wurden. „Alle drei kamen hier in Dresden noch am Dienstag vor den zuständigen Ermittlungsrichter“, so Schmidt. Keiner der drei Männer hätte sich zum Sachverhalt geäußert, alle haben geschwiegen.

Derzeit laufen die Ermittlungen weiter, auch aufgrund der neuen Erkenntnisse und Hinweise, die bei der Razzia in Berlin gefunden wurden. „Die Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen,“ so Schmidt. Der Tatvorwurf des schweren Bandendiebstahls kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft werden. Ein ähnliches Strafmaß gilt auch bei Brandstiftung.

Unterbringung in verschiedenen Justizvollzugsanstalten

Um wen es sich bei den drei gefassten Verdächtigen handelt, sagt Schmidt nicht. Auch nicht, welche Justizvollzugsanstalten in Sachsen die drei aufnehmen werden. „So etwas machen wir generell nicht“, so Schmidt. Er bestätigte jedoch, dass sie in verschiedenen sächsischen Gefängnissen untergebracht werden. Ob die Leipziger Justizvollzugsanstalt eines davon sein wird, wird nicht bestätigt.

Verdächtiger bereits zu Haftstrafe verurteilt

Nach Angaben anderer Medien soll es sich zumindest zum Teil bei den fünf Männern um Mitglieder der Berliner Familie Remmo handeln. Einer davon wurde bereits im Februar 2020 als Beteiligter am Diebstahl einer 100 Kilo schweren Goldmünze auf der Museumsinsel zu viereinhalb Jahren verurteilt, die Jugendstrafe war seit September rechtskräftig. Wie die dpa berichtet, habe das zuständige Amtsgericht Tiergarten den Mann bisher nicht aufgefordert, seine Haft anzutreten, das bestätige auch eine Sprecherin des Gerichtes.

Nach seiner Festnahme im Jahr 2017 war er von der Untersuchungshaft mit der Bedingung verschont worden, sich dreimal in der Woche bei der Polizei zu melden und alle 14 Tage die Teilnahme an einem Kurierdienst-Praktikum zu bescheinigen. Diese Bedingungen habe der Mann stets erfüllt, sagte die Gerichtssprecherin weiter. Jetzt sitzt er in Sachsen. Über den weiteren Verbleib der Juwelen aus Dresden und auch der Goldmünze aus Berlin ist bisher nichts bekannt.

