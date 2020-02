Feuer-Tragödie in Grimma: Es war nicht der erste Schicksalsschlag für die Familie

Grimma

Die Familie, deren Tochter (8) und Mutter (32) bei dem tragischen Feuer in einem Grimmaer Wohnblock in der Stecknadelallee verstarben, hat nicht den ersten Schicksalsschlag verkraften müssen. Die drei Geschwister hatten erst vor wenigen Jahren ihren Vater nach schwerer Krankheit verloren.

Die Mutter war seither alleinerziehend. Sie sei eine freundliche Frau gewesen, die sich immer fürsorglich um die Kinder kümmerte, berichtete ein Nachbar der 32-Jährigen, die am Montagmorgen in einer Klinik an ihren Verletzungen aus der Brandnacht verstarb.

Mitarbeiterin der Grimmaer Stadtverwaltung half der Familie

Es seien „ganz normale liebe Kinder“, sagte der junge Mann. Nach dem Tod des Vaters sei es für die alleinstehende Mutter mit drei Kindern nicht einfach gewesen. „Eine Mitarbeiterin der Stadt hält seit dem Tod des Vaters engen Kontakt zu der Familie, um bei Alltagsproblemen behilflich zu sein“, erklärte Oberbürgermeister Matthias Berger. „Dieses Engagement sei rein freundschaftlich und nicht als amtliche Betreuung zu verstehen gewesen“, stellte Berger klar.

Durch die Katastrophe sind sowohl der schwer verletzte Siebenjährige als auch sein unverletzter Bruder (12) zu Waisenkindern geworden. „Die Großeltern leben im Nachbarort“, berichtete Berger. Der Großvater sei noch in der Unglücksnacht vor Ort gewesen, um seine Hilfe anzubieten.

Brandherd lag in der Küche der Wohnung

Inzwischen waren am Montag auch die Brandursachenermittler im Einsatz. Die stellten fest, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen war. „Offenbar wurde der Küchenherd unsachgemäß bedient“, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

Wohnhaus mit 30 Mietern komplett evakuiert

Das komplette Wohnhaus mit etwa 30 Mietern, darunter zwei körperlich Behinderte wurde noch in der Nacht evakuiert. Wer nicht bei Verwandten unterkommen konnte, wurde zentral in einer Turnhalle betreut. Ihnen wurden noch am Vormittag über die Kommunale Wohnungsgesellschaft vorübergehend Ersatzwohnungen zugewiesen. Einige brachte die Stadt in einer Jugendherberge unter. Das sei nötig gewesen, weil man bei so einem Einsatzszenario alle Energieträger wie Wasser und Strom abklemmen musste, was den kompletten Wohnblock vorübergehend unbewohnbar machte. „Wir hoffen darauf und gehen fest davon aus, die unversehrten Wohnungen in den nächsten ein oder zwei Tagen für die Bewohner wieder freigeben zu können“, sagte Berger.

Von Frank Schmidt und Thomas Lieb