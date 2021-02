Feuerwehr löscht Kellerbrand in Mischütz

Zschaitz-Ottewig

Mit acht Fahrzeugen und 28 Kameraden rückten am Donnerstagmorgen mehrere Feuerwehren zu einem Kellerbrand im Zschaitzer Ortsteil Mischütz. Dort hatte nach Auskunft des Einsatzleiters Steffen Janasek ein Öltank gebrannt. Dabei war auch Heizöl ausgetreten. Dies fing aber glücklicherweise nicht Feuer und das Öl gelangte auch nicht in die Umwelt. Wie Steffen Janasek berichtet, lief es in die Auffangwanne.

Nach Informationen von lvz.de habe sich durch den Feuer eine Person verletzt. Neben den Feuerwehren waren auch Polizei und Rettungswagen vor Ort.

Von tnh/diw