Altenburg/Drescha

Sie steckt voller Geschichte und Dorfidylle, die kleine Altenburger Ortslage Drescha. Eigenheime und schmucke Vorgärten prägen das Bild. Und ein denkmalgeschützter Vierseithof ein paar Hundert Meter abseits der Straße. Doch an diesem Donnerstagmorgen ist die Luft beißig. Es riecht verbrannt, die Beschaulichkeit ist gewichen. Die enge Dreschaer Dorfstraße ist zugestellt mit Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr und Polizei. Mehr als 70 Kameraden sind vor Ort. Viele von ihnen wirken erschöpft nach stundenlangen Löscharbeiten.

Zur Galerie Der Vierseithof in Drescha bietet am Donnerstagvormittag ein Bild der Zerstörung. Die Feuerwehr musste für die Löschwasserversorgung weite Wege zurücklegen.

Es ist jener Vierseithof, der Nachbarn kurz nach 2 Uhr in der Nacht Alarm schlagen lässt. Ein Anwohner hat den Notruf gewählt, meldet „einen unklaren Feuerschein“. Als die Altenburger Berufsfeuerwehr in Drescha eintrifft, steht bereits eine Scheune im Vollbrand. Und die Flammen beginnen, auf weitere Gebäude überzugreifen. Weitere Wehren werden nachalarmiert: Meuselwitz, Rositz, Wintersdorf, Windischleuba, die Freiwillige Wehr Altenburg.

Anzeige

Schwierige Löschwasserversorgung

Die Kameraden starten sofort die Schadensbegrenzung. Doch bis die Löscharbeiten in vollem Gange sind, alle Schläuche liegen, ausreichend Wasser zur Verfügung steht, vergeht noch gut eine Stunde. „Die Löschwasserversorgung war anfangs sehr problematisch“, schildert Einsatzleiter Uwe Scheibe. „Die 5000 Liter im Löschfahrzeug sind binnen fünf Minuten weg. Und der nächste Hydrant lieferte nicht genug Wasser. Deshalb haben wir eine zusätzliche, zwei Kilometer lange Leitung von einem zweiten Hydranten über den Feldweg gelegt.“

Weitere LVZ+ Artikel

Über einen Feldweg legte die Feuerwehr eine zusätzliche Löschwasserversorgung. Quelle: Kay Würker

Doch auch das verhindert nicht, dass noch eine zweite Scheune weitgehend abbrennt, außerdem mehrere Garagen. Eines der beiden Wohnhäuser wird stark beschädigt, zumindest das zweite bleibt verschont. Das Technische Hilfswerk hilft mit Bagger und Radlader, das eingestürzte Blechdach des Wirtschaftsgebäudes abzutragen. Glück im Unglück: Niemand wird verletzt – weder die sechs Bewohner des Hofes noch die Haus- und Nutztiere, berichtet die Polizei.

Auch Oldtimer wurden zerstört

Immens ist allerdings der Schaden. Er liegt laut Polizei in Millionenhöhe. Zerstört wurden auch mehrere Oldtimer-Fahrzeuge vom Lanz-Bulldog bis zum Pkw. Hinzu kommt der ideelle Schaden: Bei den sechs Personen handelt es sich um drei Generationen einer Familie, 11 bis 80 Jahre alt, die vor Ort alteingesessen ist. Ihr Zuhause, der Vierseithof, ist mehr als 300 Jahre alt.

Einige Nachbarn stehen fassungslos am Zaun. „Wir kennen uns seit Jahren, helfen uns gegenseitig. Das jetzt mit ansehen zu müssen, ist schlimm“, erzählt Maik Oeler, der gegenüber wohnt. Kurz nach Brandausbruch sei er hochgeschreckt, habe den Feuerschein gesehen und die anrückende Feuerwehr. „Der Brand begann, wo die Heizung ist, und hat sich dann rasend schnell ausgebreitet. Plötzlich stand der halbe Hof in Flammen“, sagt der 37-Jährige.

Heizöl läuft in Deutschen Bach

Ein Heizöltank ist explodiert, ein anderer geborsten. Das Löschwasser spülte den Brennstoff – mangels Kanalisation – direkt in den Deutschen Bach am Rande des Grundstücks. Alarm für den Gefahrengutzug des Landkreises: „Wir haben drei Ölsperren gelegt, um zu verhindern, dass Schadstoffe in die Pleiße gelangen“, berichtet Kreisbrandinspektor Uwe Engert. Auch der Gerstenbach wurde geschützt.

Ölsperre im Deutschen Bach an der Offenburger Straße/Ecke Kauerndorfer Allee. Quelle: Kay Würker

Noch bis weit in den Nachmittag ziehen sich die Arbeiten in Drescha und an den Gewässern. Die Brandursachenermittler werden noch länger zu tun haben. Bislang, so berichtet die Polizei, haben sie noch keine sicheren Erkenntnisse.

Von Kay Würker