Feuerwehrkameraden aus dem Altenburger Land werden mit Ausmaß der Zerstörung konfrontiert

Bad Neuenahr

82 Kameraden der Feuerwehren aus dem Altenburger und dem Weimarer Land machten sich am vergangenen Freitag auf den Weg ins 500 Kilometer entfernte Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz. Die Bilder, die sich ihnen dort zeigten, waren noch viel schlimmer, als man es sich auch nur ansatzweise hätte vorstellen können.

„Ursprünglich war es so geplant, dass wir im Einsatzgebiet die alltäglichen Aufgaben übernehmen, die für eine Feuerwehr anfallen“, schildert Steve Bauriedl-Lehmann, Zugführer des Einsatzzuges 1 im Altenburger Land. Allerdings kam es dann doch anders.

In einer riesigen Zeltstadt sind die Einsatzkräfte untergebracht. Quelle: Einsatzkräfte im Krisengebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler

Untergebracht wurden die Helfer auf dem Nürburgring. Es wurde eine riesige Zeltstadt aufgebaut, um Schlafmöglichkeiten zu sichern. Dort wurden das Technische Hilfswerk (THW), Rettungsdienst, Betreuungszüge vom Katastrophenschutz, Bundeswehr und Feuerwehreinheiten untergebracht. „Es ist unvorstellbar, was für die Einsatzkräfte in diesem Rahmen geschaffen wurde“, berichtet der 46-jährige. „Die Verpflegung sowie auch die hygienische Versorgung war gewährleistet und einwandfrei.“

Am Nürburgring treffen die Rettungskräfte ein, werden Einsätze koordiniert. Quelle: Einsatzkräfte im Krisengebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Wir wussten nicht, was uns dort unten erwartet“

Vor der Abreise dachte Bauriedl-Lehmann noch, eine ungefähre Vorstellung von dem zu haben, was die Helfer erwarten würde. Diese Aussage revidiert er jetzt. „Wir erhielten den Marschbefehl am Mittwoch. Abmarsch war am Freitag.“ Noch genügend Zeit also, Arbeitgeber zu informieren, persönliche Sachen zu packen und sich selbst auf den Einsatz vorzubereiten. Doch sich auf das Szenario vorzubereiten, was sich vor Ort tatsächlich bietet – das war quasi unmöglich. „Wir konnten nicht wissen, was uns dort tatsächlich erwarten würde.“ Das, was man in den Medien sieht, ist seiner Meinung nach in Wirklichkeit noch um ein Vielfaches schlimmer.

Nach der Ankunft am Freitag erfolgte eine Übergabe mit den Vorgängern der Altenburger Feuerwehr vor Ort. Schnell wurde klar, dass die ursprünglich angedachte Aufgabe, nämlich die Übernahme des örtlichen Brandschutzes nicht der Kern des Aufenthaltes sein würde. „Wir wurden im Schadensgebiet zur Unterstützung der Anwohner eingesetzt. Das beinhaltete Hilfsarbeiten, Reinigungsarbeiten, Personensuche – eigentlich alles, was anfiel.“ Die Personen im zerstörten Gebiet sind mental am Boden zerstört. „Als wir mit sauberen Sachen im Gebiet ankamen, stießen wir zuerst auf Ablehnung. Die Geschädigten haben saubere Sachen damit verbunden, dass man nicht mit hilft und anpackt. Zivile Helfer mit dreckigen Gummistiefeln wurden einer sauberen Einsatzkraft vorgezogen. Erst als wir mit der Arbeit begonnen haben und unsere Kleidung schmutz- und schlammbehaftet war, öffneten sich die Menschen und haben uns als helfende Hand und Unterstützung wahrgenommen, die Emotionen kippten in dem Moment vollkommen.“

Auch Kameraden der Feuerwehr Schmölln packten im Krisengebiet mit an. Quelle: Einsatzkräfte im Krisengebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Die Menschen, die nichts mehr haben, zeigten ihre Dankbarkeit mit den Mitteln, die ihnen noch zur Verfügung standen, umarmten die Einsatzkräfte“, erzählt Steve Bauriedl-Lehmann emotional spürbar bewegt und dankbar über den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit Hand in Hand. „Ich bedanke mich für die kameradschaftliche und sehr gute Zusammenarbeit und die effektive Hilfe im Krisengebiet.“

Ein Dankesgruß wurde auf diesem Fahrzeug der Altenburger Wehr hinterlassen. Quelle: Einsatzkräfte im Krisengebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler

Nun – im Nachgang – kommt mental und emotional vieles hoch, was verarbeitet werden muss. Psychologische Betreuung steht den Kameraden zur Seite und kann in Anspruch genommen werden. Bauriedl-Lehmann verarbeitet seine Gedanken und Gefühle auch in einem Gedicht.

Feuerwehrmann verarbeitet Erlebnisse in Gedicht Der Teddy sitzt im Schlamm nun da Nichts mehr wie es früher war. Gekommen war die große Welle. Nichts war mehr an seiner Stelle. Mit böser Kraft brach sie herein. Zerstörte Häuser aus festem Stein. Ließ alles in den Wellen treiben. Niemand konnt in Sicherheit bleiben. Sie brachte Tod, unendlich Leid. Zerstörung sieht man weit und breit. Nichts ist so wie es mal war. Die Stadt war doch so wunderbar. Die Arbeit schier unendlich ist. Und trotzdem bin ich Optimist. Die Stadt wird wieder schöner werden. Mit Liebe, Kraft und Hilfsgefährten. Zusammenhalt wird hier gelebt. Jeder hier doch alles gibt. Mit Muskelkraft und Mitgefühl Erreicht man auch das schwerste Ziel. Ich wünsche den Menschen dieser Stadt, wo jeder doch alles verloren hat, Dass sie den Mut nun nicht verlieren, den Aufbau dort zu Ende führen.

Bilder der Zerstörung und Verwüstung

Aber nicht ausschließlich das menschliche Leid gilt es zu verarbeiten, auch die Bilder der Katastrophe vor Ort. „Die gesamte Infrastruktur ist zerstört. Ganze Häuser wurden weggerissen, ebenso wie Brücken, die teilweise gesprengt wurden, unter anderem durch treibende Gastanks.“ Die gesamte Gas-, Strom- und Wasserversorgung liegt brach. Straßen sind weggebrochen. Schlammmassen sind in die Häuser eingedrungen. Durch geplatzte Heizöltanks und Bakterien liegt eine regelrechte Verseuchung vor. Die komplette Kanalisation ist verschlammt.

Die Spuren der Zerstörung sind noch immer vielerorts zu sehen. Quelle: Einsatzkräfte im Krisengebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Es gab eine Fleischerei, dort wurden fünf Tonnen Fleisch herausgeräumt. Als wir ankamen lag es dort schon einige Tage, weil man einfach nicht zur Beseitigung kam. Dementsprechend auch die Gerüche.“ Mittels Eimerketten wurde der Schlamm aus den Häusern so weit wie möglich entfernt. Mit Kettensägen Bäume bearbeitet, die quer über den Straßen lagen. Container mit Wasser für die Bewohner, um sich zu reinigen, wurden im Pendelverkehr immer wieder befüllt. Fußböden wurden herausgerissen, Putz abgeschlagen.

Auch die Einsatzkräfte des THW und der Bundeswehr wurden mit koordiniert. „Man muss auch jederzeit damit rechnen, dass man jemanden findet. An einer Einsatzstelle habe ich anhand der örtlichen Gegebenheiten vermutet, dass dort jemand sein könnte.“ Im Anschluss wurden durch die Polizei Leichenspürhunde eingesetzt und die Vermutung wurde zur Realität, wie der Zugführer später durch einen Anruf erfuhr.

Es wird dauern, bis die Normalität zurückkehrt

Die Bewohner sind momentan in Notunterkünften und Ferienhäusern untergebracht. Die Trinkwasserversorgung wird über Flaschen gewährleistet. Bis auch nur ansatzweise ein Hauch von Normalität zurückkehren kann, wird noch viel Zeit ins Land gehen. „Manche Menschen haben zwar noch die obere Etage ihres Hauses, nichtsdestotrotz bleiben diese weiterhin ohne Strom- und Wasserversorgung.“

Momentan ist eine Rückkehr ins Gebiet nicht spruchreif, aber auch nicht ausgeschlossen. Allerdings steht nun erstmal die Nachbereitung der Fahrzeuge an. Und was noch wichtiger ist: die persönliche Nachsorge für die Kameraden über Betreuungsteams und Seelsorge, um das Erlebte zu verarbeiten und auch die eigenen Akkus wieder aufzuladen.

Von Mary Anne Härtling