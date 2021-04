Filialen schließen, Digitalgeschäft ausbauen – so steht es um die Deutsche Bank in der Region Leipzig

Mitteldeutschland

Bankgeschäfte werden immer häufiger online abgewickelt. Mit der Konsequenz, dass einer repräsentativen Umfrage zufolge 45 Prozent der Kunden weniger als einmal im Quartal zu ihrem Bank- oder Sparkassenberater gehen. Mehr als ein Viertel der Befragten gab dabei an, andere Kommunikationskanäle wie Telefon oder Beraterchat zu nutzen. Irgendwie nachvollziehbar, dass die Banken und Sparkassen in Deutschland allein zwischen 2008 und 2018 mit gut 12 000 jede dritte Geschäftsstelle dichtgemacht haben.

Obendrauf kommen die demografische Entwicklung und der Kostendruck. Die Geldhäuser haben mit der Niedrigstzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu kämpfen. Immerhin macht der Zinsüberschuss laut Angaben der Bundesbank knapp 70 Prozent des operativen Ergebnisses der Institute aus. Und Filialen zu unterhalten ist teuer. Prognosen besagen, dass die Zahl der Standorte bis 2030 auf knapp 16 000 schrumpfen dürfte.

Die Zukunft der Filialen

Markus Wägner (52), Chef des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank in den neuen Ländern, glaubt weiter an eine Zukunft des Filialgeschäfts. „Eine flächendeckende Präsenz ist integraler Bestandteil unserer Philosophie“, betont er, um hinzuzufügen. „Aber natürlich müssen auch wir den sich verändernden Rahmenbedingungen Rechnung tragen.“

Folglich wird das führende bundesrepublikanische Kreditinstitut die Zahl der Standorte um weitere 100 auf 400 reduzieren. „Damit fühlen wir uns dann in unserem Heimatmarkt gut aufgestellt. Zumal der Weg zur Bank ja auch nicht mehr allein durch die Tür einer Filiale erfolgt.“ Rein rechnerisch kommt in Deutschland auf 3000 Einwohner eine Filiale. In der Eurozone sind es 2600. Dafür gibt es in der Bundesrepublik mehr Bankmitarbeiter. Auf jeden Beschäftigten entfallen 146 Einwohner, in Spanien sind es 272 Einwohner.

Hier kommt es auf das richtige Maß an. Jede Filialschließung birgt die Gefahr, dass Kunden abwandern. Machen Banken oder Sparkassen gerade auf dem Lande eine Geschäftsstelle dicht, hagelt es lautstarke Proteste. Das hat die Volksbank Delitzsch zu spüren bekommen, die sich von Geschäftsstellen wie Löbnitz und Krostitz trennt.

„Man muss sehr genau abwägen wie weit es zum nächsten Standort ist“, gibt Wägner generell zu bedenken. Und es gelte, alternative Angebote zu schaffen. In Delitzsch etwa – dort hat sich die Deutsche Bank vor Jahren zurückgezogen – bieten selbstständige Finanzberater des Instituts Beratung in der dortigen Finanzagentur an. Wägner verweist darauf, dass neben der „blauen Marke“ Deutsche Bank auch die „gelbe Marke“ Postbank mit ihren derzeit 800 Filialen zum Unternehmen gehört.

Im Übrigen: An kleinen Standorten das komplette Angebot vorrätig zu halten, „das geht oft gar nicht“. Beratung in Sachen Wertpapieranlage, Baufinanzierung oder Altersvorsorge erfordere hoch qualifiziertes Personal und eine Arbeitsteilung unter den Experten vor Ort.

Persönliche Gespräche und digitale Angebote kombinieren

Bei komplexen Geldthemen „ist das persönliche Gespräch aber extrem wichtig“, meint Wägner. Es werde abgerundet durch Online-Angebote. „Da wird der Experte dann per Video zugeschaltet, immer mehr Kunden schätzen dieses bequeme Angebot.“ Überhaupt, die Corona-Pandemie habe die Digitalisierung beschleunigt. Nicht nur in internen Prozessen (Wägner: „Ich war das letzte Mal vor einem Jahr in unserer Zentrale in Frankfurt“), sondern eben auch im Kontakt mit den Kunden. Wo persönliche Begegnungen, wie derzeit notgedrungen, reduziert werden, da gewinnt das Internet Marktanteile. Nicht nur im Handel, sondern auch in der Finanzbranche.

Die Deutsche Bank unterhält obendrein seit Längerem in Schkeuditz ein regionales Beratungscenter. 40 Beschäftigte bieten Beratung auch über die üblichen Öffnungszeiten hinaus, sogar samstags von 9 bis 15 Uhr. „Unsere Kunden können über alle Kanäle mit uns kommunizieren“, sagt Wägner.

Er weiß auch, wie wichtig es ist, an die jungen Menschen heranzukommen, deren Leben sich zu einem Teil um das Smartphone dreht. „Für diese Generation ist neben zeitgemäßen digitalen Angeboten der Bank auch das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig“, betont der Manager. Sie geben mit diesem Engagement auch der entsprechenden Geldanlage erheblichen Schwung.

Sauberer, fairer, anständiger

Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung stellt dazu fest, dass schon heute mehr als die Hälfte der Bürger meint, „man kann die Wirtschaft sauberer, fairer und anständiger machen, wenn man bei seiner Geldanlage ökologische, soziale und ethische Belange berücksichtigt“. Bei konkreten Anlageentscheidungen spielt das aber nach Umfragen des Instituts eine untergeordnete Rolle.

„Wir haben schon seit Jahren nachhaltige Geldprodukte“, sagt Wägner. Die Nachhaltigkeitsziele der Bank, so Vorstandschef Christian Sewing (50), seien so gestaltet, dass sie „ehrgeizige Ziele setzen und wir gleichzeitig unsere langjährigen Kunden bei der Transformation begleiten können“. Bis 2025 will die Bank weltweit Finanzierungen des Kohleabbaus beenden.

Herausforderungen durch die Pandemie

Die negativen ökonomischen Folgen der Pandemie für die Region Leipzig will Michael Erfurt (45) keineswegs beschönigen. Branchen wie Hotels und Gastronomie, weite Teile des Einzelhandels, Reisebüros und Messeveranstalter wie Messebauer hätten extrem zu leiden, auch Selbstständige wie Friseure. „Es gibt leider viele Firmen, die hart getroffen wurden“, sagt er. Andere Branchen seien weniger oder gar nicht betroffen.

„Auch uns hat die Pandemie vor große Herausforderungen gestellt“, berichtet der für das Firmenkundengeschäft in den Regionen Leipzig und Chemnitz ­zuständige Direktor der Deutschen Bank. Es sei gelungen, gemeinsam mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau die Hilfsprogramme rasch auf den Weg zu bringen. „Das hat sehr gut geklappt.“ Bei den Überbrückungshilfen habe es nach Meinung vieler Kunden aber zu lange gedauert, bis das Geld geflossen sei. Gleichwohl habe Deutschland das alles unterm Strich gut gemanagt.

Und das hat offenbar dazu beigetragen, dass 2020 für den hiesigen Mittelstand zwar schwierig war, „aber immer noch überraschend gut gelaufen ist“. Nach dem Ende des ersten Lockdowns laufe der auch für die hiesigen Betriebe wichtige Export wieder ordentlich, in der ­Gesundheitswirtschaft und den Branchen Onlinehandel, IT und Software sowie Logistik und Lieferdienste sei die Lage eher positiv.

Erfolgreich durch Flexibilität

Es sei zudem vielen Firmen gelungen, ihre Geschäfte zukunftssicher zu machen, meint Erfurt. „Mancher Chef hat Pläne aus der Schublade geholt, deren Umsetzung er zuvor wegen der guten Konjunktur nicht verwirklichen konnte.“ Erfurt erinnert an Unternehmen, die ihre Produktion rasch auf Desinfektionsmittel umgestellt haben, die in den Online-Handel eingestiegen seien. Ein Chemnitzer Betrieb habe die Chancen erkannt, die sich durch das verstärkte Arbeiten im Homeoffice ergaben. Die Firma bietet Systeme der mobilen Mitarbeiter-Kommunikation an und „ist stark gewachsen“. Auch hätten sich neue regionale Lieferketten gebildet.

„Das alles stimmt mich einigermaßen zuversichtlich“, sagt Erfurt. „Wir haben eine gute Ausgangsbasis, sodass die Wirtschaft in der Region diese Pandemie durchstehen und anschließend weiter wachsen kann.“

Von Ulrich Milde