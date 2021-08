Film über den Filmemacher: Wurzener Land erinnert an Peter-Hugo Scholz

Wurzener Land

Der rastlose Autor und Bergsteiger Peter-Hugo Scholz war 2019 genauso gestorben wie seine Filme immer waren: eigenwillig. Wer wüsste das besser als sein Freund Olaf Kreiß. Der Kameramann, der oft mit „Hugo“ gedreht hatte, erinnert sich an jene nachgeholte Geburtstagsfeier: „Hugo wurde 65, und wir ließen ihn hochleben. Am nächsten Tag saß ich am Schnittplatz, und der Producer meldete sich. Olaf, sagte er, der Hugo ist tot.“

Der Steinbruch Gaudlitzberg bildete viele Jahre die eindrucksvolle Kulisse für das Bergfilmfestival. Quelle: Andreas Döring

Zu Ehren seines Freundes hat Kreiß einen Film gemacht. Er interviewte neun Wegbegleiter von Hugo Scholz: Micki Pause, den ehemaligen TV-Moderator der Sendung „Bergauf-Bergab“, und Pfarrerin Ulrike Wilhelm, mit der Scholz zum Ararat reiste. Zu Wort kommen auch einige, ohne die es dessen „liebstes Kind“, das Internationale Bergfilmfestival im Wurzener Land, so nicht gegeben hätte.

Erstes Festival seit Corona

Befragt wurden Bergfreund Holger Kühne, der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge und Viola Heß, die einstige Projektmanagerin vom Geopark Porphyrland. Nach Corona-Zwangspause veranstalten Geopark, Deutscher Alpenverein und Gemeinde Thallwitz am 28. August die erste Bergfilmnacht nach dem Tod des langjährigen Programmdirektors. Sie steht ganz in dessen Zeichen.

Besucher des Bergfilmfestivals kommen aus nah und fern. Quelle: Andreas Röse

Legenden sind im „schönsten Kintopp der Welt“ zu Hause. Typen wie der fränkische Freikletterer Wolfgang Güllich. Ende der Achtzigerjahre verunglückte er auf der Autobahn tödlich. Sein Trainingspartner, Kurt Albert, überlebte einen Kletterunfall nicht. Albert lag das Festival genauso am Herzen wie der lebenden Legende Bernd Arnold, der in der Sächsischen Schweiz fast 1000 Erstbegehungen vorzuweisen hat.

Todestag war eigentlich „sein“ Tag

Ihnen allen setzte Scholz in zwei Jahrzehnten ein Denkmal, erst im Spielberg, dann am Gaudlitzberg. Sein Todestag, der 23. September, war eigentlich „sein“ Tag. Jahrelang hatte er auf diesen Tag hingearbeitet, erinnert sich Olaf Kreiß. Um 9 Uhr sendete MDR Kultur den ersten von sieben Teilen über die geheimen unterirdischen Depots von Buchenwald. Gut zwei Stunden vorher war der Autor am Küchentisch zusammengebrochen ...

Das Festival war sein liebstes Kind. Peter-Hugo Scholz am Gaudlitzberg in der Hohburger Schweiz. Quelle: Andreas Döring

Noch am Vortag gab der Bennewitzer in Halle ein Interview zu seiner mit Spannung erwarteten Produktion, sagt Partnerin Regine Schneider. Aber auch das am nächsten Morgen ausgestrahlte Gespräch hatte er nicht mehr erlebt. Genauso wie die Pressekonferenz am Vormittag in Weimar, in deren Anschluss die erste Grabung am Ettersberg stattfand. Sie wurde Teil einer Fernsehdokumentation.

Besucherzahlen sind begrenzt

Scholz bezeichnete sein Festival in der Hohburger Schweiz als das einzige weltweit, das Bergfilm und Bergsport vereint. Dabei spielte er neben der Prämierung der Wettbewerbsbeiträge auf Schnupper-Klettern und XXL-Seilbahn an. Wegen Corona gibt es Deutschlands ältestes Open-Air-Bergfilmfestival diesmal an nur einem Tag, als Bergfilmnacht an der Waldbühne Thallwitz, informiert Annett Steinert vom Geopark.

Das Festival vereinte in den Vorjahren immer Bergfilm mit Bergsport. Quelle: Andreas Röse

Die Plätze sind begrenzt. Interessierte müssen sich ihr Ticket bereits im Vorfeld sichern (www.bergfilmnacht.de). 17.30 Uhr wird das Gelände eröffnet. Ortschronistin Petra Neustadt führt auf einer Willkommenstour durchs Dorf. Dabei gibt es Wissenswertes zu Schloss, Sägemühle und Supervulkanismus. Die eigentliche Filmnacht beginnt 20.30 Uhr mit dem Beitrag „Hugo in memoriam“.

Uraufführung von „Hugo in memoriam“

Der Film von Olaf Kreiß erlebt dabei seine Uraufführung. Der 57-jährige gebürtige Dornreichenbacher porträtierte mit Peter-Hugo Scholz im Kosovo einen Aussteiger, der auf einer kleinen Insel mitten im Gebirgsfluss lebte. In Nepal dokumentierten beide die Folgen des Erdbebens. Im Muldental kletterten sie gemeinsam. Kreiß: „Eigentlich bin ich Radballer. Es war Hugo, der mich zum Klettern holte.“

Von Haig Latchinian