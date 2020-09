Filmdreh für die ARD: Interzonenzug macht in Roßwein Halt

Roßwein

Vor Roßweins Bahnhof herrscht geschäftiges Treiben. Seit Dienstagnachmittag ist der ansonsten recht einsame Ort Mittelpunkt deutsch-deutscher Geschichte, die sich in einem Film wiederfindet, der kommendes Jahr im August in der ARD gezeigt wird. „3 ½ Stunden“ lautet der Arbeitstitel des Dramas, in dem es um den Mauerbau 1961 geht. Roßweins Bahnhof ist auserwählt worden, um die Szenen zu drehen, die sich an der innerdeutschen Grenze abgespielt haben.

Gerüchte machen die Runde: Eine Mauer soll gebaut werden

Bereits am Freitag sind die Bahngleise dementsprechend ausstaffiert worden, wurden Grenzzäune aufgebaut, Beschilderungen und andere Requisiten angebracht, die die Zeit der 1960er Jahre aufleben lassen.

Anzeige

13. August 1961: Dreieinhalb Stunden dauert die Fahrt des Interzonenzugs D-Zug 151 München-Ost-Berlin bis nach Ludwigsstadt, dem letzten bundesdeutschen Bahnhof vor der innerdeutschen Grenze. Genau so viel Zeit haben die ostdeutschen Passagiere, um die Entscheidung ihres Lebens zu treffen: Im Zug bleiben und zurückfahren in den Osten oder vor der Grenze aussteigen, alles hinter sich lassen und im Westen bleiben? Kurz nach der Abfahrt in München hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die DDR eine Mauer bauen und damit die Grenze für immer schließen würde.

Weitere LVZ+ Artikel

Ludwigsstadt wird nach Nossen verlegt

Für den Film, der eine Gemeinschaftsproduktion von Amalia Film GmbH München und Real Film GmbH Berlin ist, wurde Ludwigsstadt nach Nossen verlegt. Dort verließ die von der IG Dampflok für die Aufnahmen zur Verfügung gestellte Lok gestern Vormittag den ebenfalls in die 60er Jahre zurückversetzten Bahnhof in Richtung Roßwein, im Film zur innerdeutschen Grenze. Die Strecke ist für den Personenverkehr stillgelegt, nur ab und an fahren noch Tankzüge. Dieser Umstand hatte sich bei der Wahl des Drehortes offenbar günstig ausgewirkt. Ein Puzzleteil zur zeitgemäßen Ausstattung des Sets in Nossen trug auch der Harthaer Klaus Dähne mit seinem Oldtimer bei. Auf ihn und seinen Büssing-Lkw Baujahr 1942 waren die Scouts über drei Ecken aufmerksam geworden.

ARD-Film in einem Jahr zu sehen

In Roßwein indes sind die Szenen im Zug gedreht worden. In einer der Hauptrollen zu sehen ist in dem Film zum 60-jährigen Mauerbau-Jubiläum auch Luisa-Céline Gaffron, die unter anderem in Filmen wie „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (2019), „Aus dem Tagebuch eines Über-Fahrers“ (2020) sowie „Und morgen die ganze Welt“ (2020) zu sehen ist. Letzterer

Voraussichtlich bis zum Wochenende wird am Roßweiner Bahnhof ein wenig Ausnahmezustand herrschen. Dann zieht die Filmcrew weiter, um am Bahnhof in Görlitz zu drehen. Das erste Mal über den Bildschirm flimmern wird der Film am 13. August 2021. Auf und um Roßweins Bahnhof ist dann längst wieder Ruhe eingekehrt.

Von Manuela Engelmann-Bunk