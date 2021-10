Finanztip-Chef Tenhagen: Sparkassen haben Kunden behumst

Leipzig

Es war das erste Mal, dass Hermann-Josef Tenhagen vor einer Sparkasse demonstrierte. „An offenen Briefen habe ich mich schon immer mal beteiligt. Aber an einer solchen Straßenaktion noch nie“, erzählte der Chefredakteur des Geldratgebers „Finanztip“ am Freitag in der Leipziger City.

Das Verhalten der hiesigen Sparkasse sei jedoch so eklatant, dass der 58-jährige Berliner nun extra nach Leipzig kam, um vor der Filiale in der Hainstraße mit zu protestieren. „Zahlt den Sparern endlich ihre Zinsen!“, schloss sich Tenhagen den Forderungen der Verbraucherzentrale Sachsen an. „Es ist unglaublich, dass viele Sparkassen und Volksbanken seit Jahren die Rechtsprechung inhaltlich ignorieren“, sagte er. Sie kämen nicht mal einer Aufforderung der Bankenaufsicht Bafin vom Juni 2021 nach, ihre Prämiensparer angemessen zu informieren.

Institute sollen auch bei Verjährung zahlen

Wie berichtet, hatte Anfang Oktober der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt, dass Sparkassen ihren Prämiensparern sehr oft über viele Jahre zu wenig Zinsen zubilligten. Der Unterschied kann mehrere Tausend Euro betragen. Ein Aktionsbündnis und Betroffene nahmen nun den Weltspartag am 31. Oktober zum Anlass, um die Institute zur Fairness gegenüber den zumeist älteren Prämiensparern aufzufordern.

Der Weltspartag fand erstmals 1925 auf Betreiben der Sparkassen statt, erinnerte Andreas Eichhorst von der Verbraucherzentrale Sachsen. „Er war dazu gedacht, das Vertrauen in diese Form der Altersvorsorge zu stärken.“ Die öffentlich-rechtlichen Institute sollten Verantwortung für ihre falschen Zinsberechnungen übernehmen, pflichtete Julian Merzbacher von der Bürgerbewegung Finanzwende bei. „Sie müssen auch dort zahlen, wo die Verjährung bereits eingetreten ist.“

Vor der Sparkassen-Filiale in der Leipziger Hainstraße fand zum Weltspartag eine Protestaktion statt. „Zahlt endlich die Zinsen" forderten in vorderster Reihe (von links) der betroffene Kunde Gerhard Schick, Julian Merzbacher von der Bürgerbewegung Finanzwende, Andreas Eichhorst von der Verbraucherzentrale Sachsen sowie der Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen. Quelle: André Kempner

Laut Tenhagen droht bei zahlreichen Verträgen Ende 2021 die Verjährung. Das Internetportal „Finanztip“ informiere deshalb am Freitag noch mal ausführlich die rund 900.000 Bezieher ihres Newsletters, verlinke auch Kontakte zu Schlichtungsstellen, Musterfeststellungsklagen und Anwälten in den betroffenen Regionen. „Tun Sie etwas, damit Ihr Anspruch nicht verjährt“, mahnte er die Zuhörer in Leipzig. „Über jeden verjährten Anspruch freut sich nur der Banker, der die Kunden zuvor behumst hat.“

Von Jens Rometsch