Fischdöner auf der Grünen Wochen – Besucher loben Kreation aus Sachsen

Berlin

Klingt komisch, schmeckt aber. Mit einem eigens für die Grüne Woche erfundenen Fischdöner will Sachsens Landesfischereiverband bei den Besuchern punkten und gleichzeitig für einheimische Arten wie den Karpfen werben. „Wir haben in den vergangenen Tagen noch getestet. Jeder, der probiert hat, war begeistert, ich auch“, sagte Verbandschef Andreas Stummer.

Karpfendöner ohne Gräten

In zwei Sorten bieten die Fischer ihre Kreation an: mit Karpfen- und mit Pangasiusfilet. Beide Fische werden in Sachsen gezüchtet und gehen bei den Erzeugern frisch über die Theke. Das Problem: Vor allem junge Leute können mit Karpfen nichts mehr anfangen, so Stummer. Deshalb entstand die Idee mit dem Fischdöner. Angst vor Gräten müsse niemand haben. Mit einer speziellen Schnitttechnik werden sie soweit zerkleinert, dass sie einfach mitgegessen werden können, berichtet Stummer.

Gemüse und Chutney als Beilage

Verwendet werden geräucherte Filets. Ähnlich wie beim Flammlachs wird das Fleisch auf Brettern platziert und dann an einem Dönergrill befestigt. Dort werden die Filets gegart. Später werden sie dann zusammen mit Salat, Weißkraut, Tomate und einem Chutney, verfeinert mit Bautzener Senf, in einem Brötchen serviert. Flammpanga und Pulled Karp mit gerupftem Fleisch heißen die beiden Sorten. „Wir variieren noch mit den Zutaten. Es gibt auch eine Variante mit Rotkraut und eine mit Frischkäse“, so Vincent Grellert, Assistent der Geschäftsführung von den Kirschauer Aquakulturen.

Pangasius am Dönergrill. Quelle: Nadine Pensold

An Interessenten mangelte es am ersten Tag nicht. „Es hat sehr gut geschmeckt, mal etwas ganz anders“, urteilte Gerhard Beatus aus dem hessischen Eschwege, der sich mit seiner Frau Marianne durch die Messehallen naschte.

Zukunft ungewiss

Wie es nach der Grünen Woche mit dem Fischdöner weiter geht, weiß Verbandschef Stummer noch nicht. Für eine Markteinführung fehle den Erzeugern die Power, mit einem Partner sei das aber denkbar. Er hat auch noch andere Ideen in der Hinterhand. Die Karpfenchips aus dem vergangenen Jahr hätten allerdings nicht den Weg in den Einzelhandel gefunden.

Von Nadine Pensold/ Matthias Roth