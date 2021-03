Leipzig

Es ist ein weiterer Tag der Entscheidungen: Am Montag beraten die Regierungschefs von Bund und Ländern, wie es in der Pandemiebekämpfung weitergehen soll. Dass umfassende Lockerungen beschlossen werden, gilt schon im Vorfeld als ausgeschlossen – für Sachsen bekräftigte das zuletzt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Die Fitnessstudiokette McFit schien davon unbeeindruckt: Am Montagmorgen hat sie Studios in Leipzig und Dresden geöffnet. Zeit zum Trainieren blieb allerdings kaum: Es dauerte nicht lange, bis das Leipziger Ordnungsamt intervenierte und den Betrieb stoppte.

Die Ankündigung, Geräte wieder freigeben zu wollen, war bereits über das Internet angekündigt worden. Dass das Discounter-Studio aber Ernst gemacht hat, verwunderte: Denn die Kette unterwanderte damit die Sächsische Corona-Schutzverordnung. Der Betrieb von Fitnessstudios wird darin untersagt, „mit Ausnahme der Durchführung medizinisch notwendiger Behandlungen“, wie das Sächsische Sozialministerium erklärt.

Fitnessstudios nicht in Lockerungen inbegriffen

Zwar sind Sportaktivitäten im Innenbereich bei einer Inzidenz unter 100 in Sachsen und zusätzlich dem betroffenen Landkreis oder der kreisfreien Stadt frühestens ab dem 22. März möglich. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts beträgt der Inzidenzwert am Montag sachsenweit allerdings 158,8 und überschreitet damit die zulässige Grenze. Immerhin in Leipzig liegt er bei 84,5. Am Ende sind diese Wert aber nebensächlich. „Derzeit fallen die Fitnessstudios gar nicht in die Kategorie Innensportanlagen im Sinne der Verordnung“, heißt es aus dem Sozialministerium. Für die Sportanbieter greifen keine Ausnahmeregelungen, sie müssen laut aktueller Coronaschutz-Verordnung stets geschlossen bleiben.

Pünktlich nach Mitternacht hatte die Filiale am Gutenbergplatz dennoch ihre Türen geöffnet. Um 7.30 Uhr morgens haben bereits zehn Personen an den Geräten trainiert, wie ein Mitarbeiter vor Ort schilderte. Auch das Fitnessstudio „John Reed“ am Augustusplatz hatte den Trainingsbetrieb in den Morgenstunden wieder aufgenommen, wie McFit gehört die Kette zur international tätigen RSG Group. Ein weiteres Studio betreibt sie im Stadtteil Leutzsch.

Der Zutritt zu den Studios war Personen mit einem negativen Schnelltest-Ergebnis gestattet, das nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ konnte auch vor Ort ein Selbsttest durchgeführt werden, Besucher mussten das Kit allerdings mitbringen.

Betrieb sei mit Stadt abgesprochen

Auf welcher Grundlage die Öffnungen erfolgten, konnte oder wollte ein Unternehmenssprecher nicht im Detail erläutern. „Wir haben mit dem Gesundheitsamt der Stadt und mit dem Land telefoniert. Beide gaben uns für Montag grünes Licht für die Öffnung“, so verlautete es aus der Konzernzentrale. Später hieß es, dass sich die Kette auf den entsprechenden Paragrafen in der Corona-Schutzverordnung bezieht, der kontaktfreien Sport im Inneren erlaubt.

Dementi von Stadt und Ministerium

Das Sozialministerium und auch eine Sprecherin der Stadt Leipzig dementieren, sie hätten die Öffnung erlaubt. „Es wurde überhaupt nichts beim Gesundheitsamt beantragt“, heißt es gegenüber der LVZ. Das Ordnungsamt hat den Studios den Riegel vorgeschoben. „Sie sind inzwischen wieder dicht“, so die Sprecherin. Wie sie ferner erklärt, habe sich der Betreiber auf ein Gerichtsurteil berufen – das habe er allerdings nicht vorlegen können. Das Ordnungsamt prüfe nun, ob es zu einem Verfahren komme. Den Betriebsverantwortlichen droht ein Bußgeld von 2500 Euro.

Wie John Reed sieht sich auch McFit weiter im Recht. Das Studioteam habe mit „der Corona-Hotline des Freistaates Sachsen telefoniert“. Dort sei die Aussage getroffen worden, dass eine Öffnung am Freitag möglich sei. „Zusätzlich riefen wir auch beim Gesundheitsamt in Leipzig an, dieses traf dieselben Aussagen“, teilt der Marktführer in Europa mit.

Die Konkurrenz reagiert

Inzwischen hat die Konkurrenz gegenüber der LVZ Stellung bezogen. Hendrik Rudolph, Inhaber und Geschäftsführer von Fitness exclusiv, hat sich dem Handeln von McFit nicht angeschlossen. Bei „klaren rechtlichen Voraussetzungen“ würde auch er wieder öffnen. Das Vorgehen des Konkurrenten hat für ihn einen Beigeschmack: „Man artikuliert mit einer Öffnung auch eine Ablehnung gegenüber den aktuellen Maßnahmen, die aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens zumindest in einem gewissen Maße nachvollziehbar sind“, so der Leipziger Geschäftsführer.

Auch der große Studiobetreiber FitX scheint den Modus Operandi des Konkurrenten nicht gutzuheißen: „Für uns ist ganz klar, dass wir alle Anordnungen der Politik befolgen und erst öffnen werden, wenn dies offiziell möglich ist“, erklärt eine Unternehmenssprecherin gegenüber der LVZ. Es folgt eine Anmerkung, die als Seitenhieb gegen den Konkurrenten verstanden werden darf: „Es sollte uns aktuell allen gemeinsam darum gehen, politische Entscheider davon zu überzeugen, Fitness mit unseren verantwortungsvollen Konzepten wieder möglich zu machen.“ Deswegen setze man auf einen „konstruktiven Austausch und Aufklärung“.

Von Florian Reinke