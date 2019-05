Leipzig

Den Rettungskräften bot sich am Sonntagabend auf der A 9 bei Leipzig ein Bild der Verwüstung. Gegen 17.30 Uhr war auf der Fahrbahn in Richtung München, südlich der Anschlussstelle Leipzig-West, ein Flixbus von der Fahrbahn abgekommen. Er raste die Böschung hinauf, kippte zur Seite und kollidierte dabei mit einer Leitplanke. Einige der 75 Insassen konnten sich selbst befreien, vorbeifahrende Autofahrer hielten an, halfen ihnen beim Herausklettern. Später rasten Rettungswagen heran – 56 sollten es werden. Acht Hubschrauber, 31 Feuerwehren. Einer der größten Rettungseinsätze der letzten Jahre nahm seinen Lauf.

Fast alle Passagiere erlitten Verletzungen, die meisten hatten noch Glück im Unglück. Neun Insassen kamen mit schweren Frakturen und Traumata in Krankenhäuser. Unter ihnen auch der 59-jährige Busfahrer. Für eine Passagierin kam letztlich jede Hilfe zu spät: Eingeklemmt von der Leitplanke starb sie noch an der Unfallstelle.

Massenanfall an Verletzten

Um 18 Uhr ging im Leipziger Klinikum St. Georg ein Notruf der Leitstelle ein. Ein sogenannter Massenanfall an Verletzten (ManV) habe sich ereignet, hieß es. „Es hat keine 45 Minuten gedauert, dann war hier im Krankenhaus alles voller Personal“, sagte Jörg Böhme, Chef der Unfallchirurgie. Das St. Georg ist auf schwere Verletzungen, Unfälle, Terrorakte und ABC-Fälle spezialisiert, verfügt über Schockräume und Teams, die sofort helfen können. Der Einsatz am Sonntagabend war trotzdem ein besonderer. Böhme: „So etwas kommt nur alle zehn Jahre vor.“

Jörg Böhme, der Leiter der Unfallchirurgie, Orthopädie und Spezialisierten Septischen Chirurgie im Klinikum St. Georg in Leipzig. Quelle: Klinikum St. Georg

Wenig später landete der erste Hubschrauber auf dem Krankenhausgelände. „Der erste Schwerstverletzte kam mit Gesichts- und Beckenfraktur, offener Kniefraktur und Schädelbruch. Der zweite Fall war eine Wirbelkörperfraktur“, so der leitende Unfallchirurg. Es wurde gleich operiert, beobachtet, kontrolliert. Es folgten vier weitere Bus-Insassen, ebenfalls mit schweren Verletzungen – mit weiteren Traumata und Frakturen. „Es sah so aus, als seien sie durch die Busfenster geflogen – überall Glassplitter.“ Letztlich konnten alle Schwerverletzten stabilisiert werden. „In solchen Fällen stehen alle zusammen – Ärzte, Schwester, Pflegepersonal. Wir üben solche Fälle zweimal im Jahr, ich war trotzdem beeindruckt, wie das lief“, so Böhme weiter.

Flixbus macht eigene Untersuchung

Auch die für den Autobahnabschnitt zuständigen Beamten der Polizei Halle sind seit Sonntagabend im Einsatz. „Es wurden vor Ort zahlreiche Spuren gesichert, die jetzt ausgewertet werden“, sagte Sprecherin Ulrike Diener. An Spekulationen zur Unfallursache, die dem Fahrer einen „Sekundenschlaf“ unterstellten, wolle sie sich nicht beteiligen. „Solange der schwer verletzte Busfahrer nicht ansprechbar ist und vernommen werden kann, ist alles reine Mutmaßung. Jetzt geht erst einmal die Gesundheit vor.“

Ein Sprecher von Flixbus sagte, dass die Einhaltung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten regelmäßig kontrolliert werde, auch mithilfe von Satelliten. Nach spätestens viereinhalb Stunden ist ein Busfahrer gesetzlich verpflichtet, 45 Minuten Pause zu machen. Die Ruhezeit kann auch aufgeteilt werden. Zweimal wöchentlich darf ein Busfahrer zehn Stunden hinter dem Steuer sitzen, an den anderen Tagen höchstens neun Stunden. Bei Nachtfahrten sind laut Flixbus grundsätzlich zwei Fahrer an Bord.

Auf den Unfall wolle man nicht eingehen, heißt es bei der Gewerkschaft Verdi. Grundsätzlich reiche aber die Zahl der Kontrollen in der Branche nicht aus. Bundesweit gebe es jährlich rund 322 000 Starts von Fernbussen, aber in nur knapp 1400 Fällen würden Fernbusse durch das Bundesamt für Güterverkehr ( BAG) im Zusammenspiel mit Polizei und Gewerbeaufsichtsämtern kontrolliert. Die Mängelquote bei diesen Kontrollen gibt das BAG mit zwölf Prozent im Vorjahr an. Insbesondere bei der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie der technischen Sicherheit habe man Verstöße festgestellt.

Kritik kommt auch von Mobifair, einem Verein für fairen Wettbewerb in der Mobilitätswirtschaft. Geschäftsführer Helmut Diener beobachtet die Branche nach eigenen Worte schon seit geraumer Zeit. „Bei früheren Kontrollen haben wir festgestellt, dass jeder vierte Busfahrer zu lange hinterm Lenkrad sitzt.“ Das liege daran, dass oft nur ein Fahrer im Bus sitze, wo zwei vonnöten wären. Das sei dem Wettbewerb geschuldet.

Verein kritisiert Fahrerbelastung

In der Branche habe sich in den letzten Jahren aber einiges zum Besseren geändert, bemerkte Diener. Allerdings müsste mehr geprüft werden. „Die Kontrolldichte ist immer noch viel zu gering, um eine abschreckende Wirkung bei den Anbietern zu entfalten.“ Zudem steige im Fernbusverkehr die Belastung. Aus Kostengründen müssten Fahrer auch Snacks verkaufen, Tickets kontrollieren, das Gepäck ein- und ausladen und die Busse reinigen. Das Hauptproblem sieht Diener aber in der Konzessionsvergabe. Das Beförderungsgesetz sollte so abgeändert werden, dass sich Plattformen wie Flixbus nicht länger aus der Verantwortung stehlen dürften. Bisher sei es so, dass die Busunternehmen laut Vertrag selbst für die Beförderung verantwortlich sind. Missachteten sie Vorschriften, sei das allein ihr Problem. „ Flixbus ist da bisher raus“, so Diener von Mobifair.

Flixbus arbeitet nach früheren Angaben mit rund 300 zumeist mittelständischen Busbetrieben zusammen. 7000 Fahrer sind mit rund 2000 Fahrzeugen für den Marktführer in Deutschland und anderen Ländern Europas unterwegs.

Von Matthias Puppe und Andreas Dunte