Dresden

Entrüstung, Wut, deutliche Kritik: Der erste Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine stand in Sachsen ganz im Zeichen dieser Gefühle. Politikerinnen und Politiker verurteilten den Einmarsch, die Zivilgesellschaft protestierte, in den sozialen Netzwerken zeigten sich viele solidarisch. Doch schon am Freitag rückten ganz praktische Fragen in den Vordergrund: Sachsen, das war das Signal von verschiedener Seite, solle sich auf die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten vorbereiten.

„Putins Krieg führt zu millionenfachem Leid und zur Flucht. Die Aufnahme von Geflüchteten kann nicht nur die Aufgabe des Nachbarlands Polen sein“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Die SPD-Politiker Hanka Kliese und Albrecht Pallas forderten „Unterstützung unserer polnischen Nachbarn“. Sachsen müsse hier „selbstverständlich seinen Beitrag leisten und Vorkehrungen treffen, damit wir Vertriebene aus dem Kriegsgebiet schnell aufnehmen und ihnen helfen können“.

Erstaufnahme-Einrichtungen nicht ausgelastet

Aus der Opposition meldeten sich die Linke mit vergleichbaren Worten. Flüchtlingspolitikerin Juliane Nagel verlangte „menschenwürdige Aufnahmekapazitäten sowie Zugang zu medizinischer und Alltagsversorgung für alle ankommenden Schutzsuchenden“.

Kapazitäten in den sächsischen Erstaufnahme-Einrichtungen sind mittlerweile vorhanden. Im vergangenen Herbst hatte das Innenministerium noch eine Überlastung gefürchtet und deswegen die Anzahl der verfügbaren Plätze erhöht. Auslöser waren damals die Schutzsuchende aus Irak und Syrien, die Weißrussland nach Westeuropa weiterleitete. Doch der Zustrom ist inzwischen zurückgegangen. Wie die „Freie Presse“ berichtete, sind die Erstaufnahmeeinrichtungen aktuell nur zur Hälfte ausgelastet. Von den 4633 Plätzen sind demnach 2314 belegt.

Landrat Graichen: „Haben bereits Anfragen bekommen“

Auch in den Kommunen haben die Vorbereitungen begonnen. „Wir haben bereits Anfragen zur Aufnahme von Flüchtlingen bekommen“, sagte Henry Graichen, Landrat vom Kreis Leipzig. Die stammten bislang allerdings alle aus dem privaten Bereich. Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises fragen demnach an, ob sie Bekannte oder Freunde aus der Ukraine aufnehmen können, die zu ihnen unterwegs sind. „Wir helfen dort bei der Klärung rechtlicher Fragen“, sagte Graichen. Ansonsten erwartet er „in der kommenden Woche klare Aussagen vom Land Sachsen zu den Flüchtlingen aus der Ukraine“. Reserven im Kreis gebe es noch.

In Nordsachsen ist die Lage laut Landratsamt ähnlich: „Die Kapazitäten sind derzeit noch nicht ausgelastet.“ Andere Kreise äußerten sich verhaltener: „Die Lage ist im Moment nicht belastbar einzuschätzen“, sagte Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU). „Wir werden kurzfristig reagieren, wenn sich eine entsprechende Situation ergibt.“

Spenden-Aufruf für die Ukraine

Ansonsten ist es die ukrainische Community, die momentan Hilfe organisiert. In Leipzig bereitet sie sich darauf vor, dass viele ihrer Landsleute nach Sachsen flüchten könnten. Es werde unter den Ukrainerinnen und Ukrainern bereits nach Wohnungen gesucht, die den Menschen in der Region vorübergehend zur Verfügung gestellt werden könnten, sagte eine Vertreterin der Community. So habe man bereits eine Wohnung in Altenburg gefunden, in der Menschen aus der Ukraine unterkommen könnten.

Die Diakonie Mitteldeutschland rief am Freitag zudem zu Spenden für ihre Katastrophenhilfe auf, um Hilfsleistungen in der Ukraine zu finanzieren. Die Hilfsorganisation hat 500.000 Euro für die von den Kampfhandlungen betroffenen Menschen bereitgestellt. „Wir sehen schlimme Bilder von zivilen Opfern, zerstörten Häusern und Menschen auf der Flucht“, sagte Oberkirchenrat Christoph Stolte. Unter anderem Nahrungsmittel und Trinkwasser verteilt und Notunterkünfte für die vertriebenen Familien bereitgestellt werden.

Von Olaf Büchel, Kai Kollenberg, Denise Peikert, Mathias Schönknecht, Heiko Stets