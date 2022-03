Frauen mit Kindern sitzen in der Wartehalle im Bahnhof in der Nähe des ukrainisch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Sachsen bereitet sich vor, einen Teil der ukrainischen Geflüchteten aufzunehmen. Bisher sind 233 Personen in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen untergekommen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa