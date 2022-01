Lossatal

Warum nun Flüchtlinge ausgerechnet nach Mark Schönstädt kommen, versteht hier immer noch niemand so richtig, aber vielleicht ist das auch erstmal egal, denn nun sind sie ja da.

In die schlammige Pfütze vor den beiden hellgelben Wohnblöcken rollt ein Bus, schwarz-rot-gold lackiert. Davor stehen aufgereiht: der Bürgermeister, der Landrat, eine Anwohnerin, ein Fotograf.

Uwe Weigelt (SPD), der Bürgermeister, kneift unter der Schiebermütze die Augen zusammen. „Dann wollen wir mal gucken, ob da wirklich ein Meteorit einschlägt“, sagt er.

Mark Schönstädt im Landkreis Leipzig ist kein Dorf, eher ist es eine Siedlung. Zwei Straßen, 135 Menschen. Es gibt ein idyllisches Waldbad, einen stillgelegten Steinbruch. Es gibt den Bahnhof, der die Stadt in der Mitte teilt, aber an dem seit 25 Jahren kein Zug mehr hält. Und eine Buchsbaumhecke, die recht unkontrolliert durch den Ort wuchert, weil sie auf Privatgelände wächst und sich niemand verantwortlich fühlt. Der alte Konsum steht leer, zum Einkaufen muss man eine Viertelstunde lang fahren.

Und dann sind da die beiden Wohnblöcke. Der rechte wurde vor Jahren schick saniert, mit neuen Balkonen. Der linke ist etwas heruntergekommen und nur zur Hälfte bewohnt. Am Klingelschild stehen jetzt die Namen der neuen Mieterinnen und Mieter. Sie enden auf -eri, -iani oder -adze. Fünf Familien sollen heute einziehen, Flüchtlinge aus Afghanistan, Libyen, Georgien.

Ein Infotreffen für die Siedlung wurde abgesagt

Dass die Flüchtlinge kommen, sagte den Mark Schönstädtern niemand. Sie mussten es selbst herausfinden. Zuerst wunderten sich die Nachbarn, dass in ihrem Haus Wohnungen renoviert wurden. Dann fand Cornelia Hanspach heraus, warum. Hanspach arbeitet bei der Stadt Wurzen, sie leitet das Demokratieprojekt „Weltoffenes Wurzener Land“, kennt Mitarbeiter in den umliegenden Ämtern. Und sie wohnt gleich hinter den Blöcken.

„Ich bekam einen Schreck“, sagt Hanspach. Nicht, weil sie etwas gegen Flüchtlinge hätte, gewiss nicht, im Gegenteil, sie engagiert sie ja schon seit Jahren für sie. Hanspach fragte sich eher, ob Mark Schönstädt so gut darauf vorbereitet sei.

Sie sind neu hier: Eine von fünf Familien, die aus Afghanistan, Libyen und Georgien nach Mark Schönstädt gezogen sind. Quelle: Thomas Kube

Also hängte sie einen Brief aus. Sie schrieb all ihre Sorgen auf. Wo rund 50 Asylbewerber denn hier Essen kaufen sollen. Wie denn die Kinder in die Schule kommen. Und sind die überhaupt geimpft? Sonst dürften sie nicht Bus fahren, der ja ohnehin schon sehr selten kommt.

Wie soll das alles gehen? Hanspach lud den Bürgermeister und den Landrat ein – aber die sagten ab. Das Treffen fand nicht statt.

Weshalb, das erfährt man im Büro von Uwe Weigelt, der seit zehn Jahren Bürgermeister von Lossatal ist, der Gemeinde von Mark Schönstädt. Während die Bürgerin Hanspach ihren Aushang machte, habe er noch mit dem Landrat verhandelt, erzählt er. Er sagte das Info-Treffen ab, weil es zu früh dafür war. „Wir wussten ja noch gar nicht, was da auf uns zukommt“, sagt er.

135 Einwohner, 57 Asylbewerber – was macht das mit einer Siedlung?

Inzwischen weiß er es. Lossatal hat seit 2015 keine Flüchtlinge aufgenommen. Jetzt ist die Gemeinde einfach dran, so regelt es der Königsteiner Schlüssel, ein behördliches Instrument, das deutschlandweit Pflichten an Kommunen verteilt. Und so beschied Henry Graichen (CDU), der Landrat des Landkreises Leipzig, dem Bürgermeister Weigelt, dass sein Lossatal 57 Flüchtlinge aufnehmen müsse.

Und der Landrat schlug ihm auch schon einen Ort vor: Die Wohnblöcke in Mark Schönstädt. Da habe man einmal angefragt, die könne man günstig mieten.

Weigelt antwortete mit zwei Bedingungen: Er wolle ausschließlich Familien, denn die seien geeigneter für das weite Land. Und er wolle erstmal nur die Hälfte, nicht gleich alle Flüchtlinge in den gleichen Wohnblock ziehen lassen. Man könne in den kommenden Wochen nach anderen Unterkünften in Lossatal suchen. Der Landrat Graichen ließ sich darauf ein.

Manch einer in der kleinen Siedlung rechnete sich in den folgenden Wochen nun aus: 135 Einwohner, 57 Asylbewerber. Würde bald mehr als jeder Dritte in Mark Schönstädt ein Neuer sein? Was würde das mit ihrer Siedlung machen?

Lossatals Bürgermeister Uwe Weigelt sagt: „Wenn jetzt die Bahn hält und wir einen Spielplatz bauen, dann sagen doch alle: Das macht ihr jetzt also für die Flüchtlinge. Aber für uns habt ihr das nie gemacht?“ Quelle: Thomas Kube

Eine von denen, die sich Sorgen machen, ist Regine Pfeiffer, 77 Jahre alt. Eine kleine, agile Frau aus dem dritten Stock des linken Wohnblocks. Sie sei selbst einmal geflüchtet, erzählt Pfeiffer. Nach dem Krieg, aus Königsberg. Die Eltern waren fort, sie kam in eine Pflegefamilie. Mit 20 heiratete sie und zog in den Block, der für die Arbeiter im Steinbruch gebaut wurde – wie ihren verstorbener Mann. Sie kochte in der Kantine des Steinbruchs. So lange wohnt sie nun hier.

„Das ist hier alles verlumpert“

„Die Ausländer können nichts dafür, dass wir uns ärgern“, sagt Pfeiffer. „Das Problem ist, wir sind in Lossatal der letzte Dreck.“ Pfeiffer erzählt von dem stillgelegten Bahnhof. Von den Spielplätzen, die es hier nicht mehr gibt. Von den 16 anderen Ortschaften, in denen viel mehr Busse und Züge halten. Von der Buchsbaumhecke. Von den maroden Tischtennisplatten. Und, und, und. „Das ist hier alles verlumpert“, sagt sie.

Und nun sollen sie hier so viele Menschen aufnehmen? „Wir mögen es hier ruhig“, sagt Pfeiffer dann auch.

Da tritt der Landrat Graichen an ihre Tür, ein charismatischer Mann mit schwarzen Locken, der heute, als die ersten Familien in den Block ziehen, auch nach Mark Schönstädt gekommen ist. „Es kann ja ruhig bleiben“, sagt Graichen.

Landrat Henry Graichen (CDU) im Gespräch mit den beiden Mark Schönstädterinnen Regine Pfeiffer (M.) und Cornelia Hanspach. Quelle: Thomas Kube

Henry Graichen ist seit 2015 Landrat. Bei einer Ankunft von Flüchtlingen war er aber noch nie dabei. Diese hier ist ihm besonders wichtig. Weil das Thema Flüchtlinge, wie er sagt, in Sachsen wieder drängender werden könnte. Graichen rechnet vor: Vor einem Vierteljahr musste sein Landkreis noch 20 Flüchtlinge pro Monat unterbringen.

Nun sind es 54, Tendenz steigend. Sachsen nimmt allein jede Woche 200 auf – und verteilt sie zu mehr als 50 Prozent auf den ländlichen Raum. Denn die Städte sind voll. Und teuer.

Die AfD wütet über „illegale Migranten“

„Das ist der Konflikt Weißrussland“, sagt Graichen. Weil ein Diktator an der russischen Grenze flüchtende Menschen in Richtung EU-Grenze treibt, muss er nun in einer Siedlung Platz für sie schaffen. Lossatal sei „vielleicht nicht perfekt“, sagt Graichen. Aber man habe einen Rundbrief an alle Kommunen geschrieben, wer denn Kapazitäten hätte. Niemand habe sich gemeldet. Daher folgte man dem Schlüsselprinzip, demnach war Lossatal an der Reihe. Und man mietete hier Wohnungen an.

In diesen Mark Schönstädter Wohnblock aus den Sechzigerjahren leben die Familien aus Afghanistan, Libyen und Georgien. Quelle: Haig Latchinian

Graichen schöpft auch Hoffnung. Er denkt zurück an 2015. „Damals war es ein großes Problem, dass viele Bewohner nicht wussten, was passiert“, sagt er. „Und dann war die AfD da, die hier die Leute aufhetzte.“ In Lossatal sei es jetzt fast wieder so gewesen. Ein AfD- Landtagsabgeordneter postete auf Facebook, dass Graichen seinen Landkreis „mit illegalen Migranten fluten“ würde.

„Das ist nicht wahr“, sagt Graichen. „Darum bin ich heute hier.“

2015 schöpfte die AfD in Sachsen viele Sympathien für ihre teils ungehaltene und menschenverachtende Kritik an der Flüchtlingspolitik. Aber sie traf damals auch einen Punkt, weil in der Kommunikation zwischen Politik und Bürgern tatsächlich vieles schief lief.

„Verlumpert“ sieht es in Mark Schönstädt aus, so formuliert es jedenfalls eine Anwohnerin. Quelle: Thomas Kube

Diesmal soll alles besser werden. Eine Teststation soll in Mark Schönstädt aufgebaut werden, damit ungeimpfte Flüchtlinge Bus fahren können. Sozialarbeiter sollen regelmäßig die Blocks besuchen. Im Treppenhaus hängt sogar eine Hotline für besorgte Anwohner, falls es Ärger gibt. „Und darüber, dass die S-Bahn hier wieder hält, reden wir schon lange“, sagt Graichen.

Uwe Weigelt, der Bürgermeister, sieht genau darin eine Gefahr. „Wenn jetzt die Bahn hält und wir einen Spielplatz bauen, dann sagen doch alle: Das macht ihr jetzt also für die Flüchtlinge. Aber für uns habt ihr das nie gemacht?“

Stimmt das? Zurück an der Tür von Regine Pfeiffer. „Ach“, sagt sie. „Wenn jetzt was für die hergerichtet wird, da habe ich nichts dagegen.“

Ein kleiner Junge tritt aus dem Bus

Dann ist es vorn an der Straße so weit. An der schlammigen Pfütze, in der der Bus in Deutschlandfarben geparkt hat und vor dem die Politiker warten, öffnen sich die Türen. Dann steigt ein kleiner Junge aus. Ein Junge, kein Meteorit. Beide Seiten schauen sich an. Nun?

Der Junge stellt sich breitbeinig auf, er grinst, blinzelt durch die dichten, braunen Haare. Dann hebt er die Hände, mit der einen zeigt er einen Daumen hoch, mit der anderen ein Peace-Zeichen.

Am Donnerstagmittag sind die ersten Asylsuchenden im Lossaer Ortsteil Mark Schönstädt eingetroffen. Quelle: Thomas Kube

„Willkommen“, sagt der Landrat und lächelt zurück. Auf seiner Liste steht, dass der Junge aus Afghanistan kommt. Das Land wurde letztes Jahr von der Taliban eingenommen.

Die Eltern kommen aus dem Bus, es ist die erste neue Familie. Wortlos ziehen sie einige verbeulte Koffer und bunte Plastiktüten aus dem Kofferraum. Dann nehmen sie ihren Jungen und verschwinden in dem linken Wohnblock.

Von Josa Mania-Schlegel