Leipzig/Dresden

Endlich wieder reisen – eine Auszeit nehmen von Kälte und Schmuddelwetter. Zahlreiche Sachsen planen über Ostern die erste Urlaubs-Flugreise nach mehr als zwei Jahren Pandemie. Auf den Anzeigetafeln an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden werden dann vorwiegend Ziele im Süden stehen.

„Beliebt sind über Ostern Ägypten und die Türkei mit langen Stränden und kurzen Flugzeiten“, sagt Sandra Maertens vom Dresdner Reisebüro „Meine Reisewelt“. Mallorca und die Kanaren werden ebenfalls nachgefragt. Auch Kreuzfahrten werden wieder gebucht. Das sei lange nicht so gewesen, sagt die Reiseexpertin. „Die Leute wollen raus. Viele haben wegen Corona lange Zeit auf Flugreisen verzichtet. Die überall gelockerten Vorschriften kommen ihren Wünschen jetzt entgegen.“

Gebucht werden vor allem Kanaren, Ägypten, Türkei und Mallorca

Eine gewisse Zurückhaltung sei immer noch zu spüren, beobachtet Wolfgang Kober vom gleichnamigen Reisebüro am Flughafen Leipzig/Halle. Verwundern müsse das nicht. Vor einem Jahr habe die Politik zu Ostern Reisen nach Mallorca aufs Schärfte kritisiert. Sie seien „das perfekte Einfallstor“ für Mutationen des Coronavirus, hieß es damals.

Aktuell seien die Corona-Beschränkungen weitgehend weggefallen. „Die Leute wolle jetzt nur noch eines: den Winterblues hinter sich lassen“, sagt Kober weiter. Gebucht werden bei ihm die Kanaren, Ägypten, Mallorca und vor allem die Türkei. Es gehe auch langsam wieder mit Griechenland los, „obwohl auf den Inseln die Saison noch nicht richtig begonnen hat“.

Thüringer und Sachsen-Anhalter sind bereits in den Osterferien

An den sächsischen Flughäfen gab es bereits am vergangenen Wochenende zahlreiche Flüge in die Sonne. Kein Wunder, denn in Thüringen und Sachsen-Anhalt haben die Osterferien bereits begonnen. In Sachsen geht es erst am 15. April los. Menschen in Thüringen haben sogar zwei Wochen Ferien. In Sachsen und Sachsen-Anhalt ist es jeweils eine Woche.

Insgesamt standen in Schkeuditz von Freitag bis Sonntag 39 Abflüge zu klassischen Sonnenzielen auf dem Flugplan. „Hinzu kommen natürlich noch die mehrmals täglich bedienten Verbindungen nach Frankfurt/Main und München“, sagte ein Flughafensprecher. Auch Wien wird von Schkeuditz aus angeflogen. „Über diese Drehkreuze sind Ziele weltweit erreichbar.“

Gefragt bei den Menschen in Sachsen seien kurze Flugzeiten und lange Strände, heißt es. (Symbolbild) Quelle: Petros Karadjias/AP/dpa

Im vergangenen Jahr standen in Leipzig/Halle zu dieser Zeit gerade einmal acht Abflüge zu Sonnenzielen auf dem Flugplan. Das Angebot war pandemiebedingt stark ausgedünnt.

Für das Osterwochenende sind bislang 40 Flüge ab Schkeuditz geplant – neun allein nach Antalya in der Türkei und sieben nach Mallorca. Von den 38 vorgesehenen Starts in Dresden gehen zehn in beliebte Ferienorte im Süden. Zudem werden Zürich, Amsterdam und London angeflogen.

Vergleichsweise entspannte Situation in den Ferienländern

„Wir hoffen alle auf mehr Normalität“, sagt Martina Greulich von Greulich Reisen in Eilenburg. Am Hauptsitz und in der Filiale in Bad Düben würden sich Kunden verstärkt nach Flugreisen zu den griechischen Inseln und nach Spanien erkundigen. „Es ist schön zu sagen, dass Reisende in den beliebten Ferienländern mit einer vergleichsweise entspannten Corona-Situation rechnen können.“ Bei der Einreise gelten inzwischen eher geringe Hürden und meist herrscht nur noch eine FFP2-Maskenpflicht“, so die Eilenburger Reisespezialistin. Positiv sei auch, dass die meisten Veranstalter kostenfreie Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten anbieten.

Wichtigstes Standbein des Eilenburger Reisebüros sind seine Busreisen. So geht es zu Ostern beispielsweise mit dem firmeneigenen Reisebus nach Oberammergau in Bayern. „Deutschland bleibt als Reiseziel weiter beliebt“, so Martina Greulich.

Das bestätigt auch eine repräsentative Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen – eine Initiative des British American Tobacco-Konzerns. Jeder zweite Befragte will demnach Urlaub im Inland machen. Weil der Anreiseweg kurz ist und weil Reisende die Vorteile deutscher Urlaubsregionen während der Pandemie für sich entdeckt haben.

Von Andreas Dunte