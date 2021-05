Flughäfen: Sachsen richtet Stelle für Lärmschutzbeauftragten ein

Dresden

Die sächsische Landesregierung schreibt eine neue Stelle aus und setzt damit ein Ziel aus dem Koalitionsvertrag um. Eingestellt wird ab 1.September ein oder eine Fluglärmschutzbeauftragte(r) für die beiden Airports im Freistaat. Das gab Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch auf der Kabinettspressekonferenz in Dresden bekannt. Die Stelle werde als Stabsstelle in seinem Ministerium in der Abteilung Mobilität eingerichtet. „Ansiedlungen und wissenschaftliche Zentren in Sachsen wären ohne Flughäfen nicht möglich gewesen“, machte Dulig klar. Gerade der Airport Leipzig/Halle habe sich zu einer der wichtigsten Logistik-Regionen in Deutschland entwickelt. DHL betreibe seit 2008 das modernste Frachtzentrum in Europa. „Sachsen hat deshalb ein strategisches Interesse an den Flughäfen.“

Schwerpunkt wird Drehkreuz Leipzig/Halle

Demgegenüber, so Dulig, stehen aber die berechtigten Sorgen der Anwohner vor den Folgen eines immer stärkeren Flugverkehrs in Sachsen. „Deshalb hat sich der Freistaat zur Einrichtung dieser Stelle entschlossen.“ Der oder die Fluglärmschutzbeauftragte soll erster Ansprechpartner für Anwohner, Initiativen, Behörden und die deutsche Fluglärmsicherung werden. Schwerpunkt, so Dulig werde das Drehkreuz Leipzig/Halle werden. Im letzte Woche verabschiedeten sächsischen Doppelhaushalt sind für diesen Posten 100 000 Euro ausgeschrieben. „Damit verstärken wir unsere Bemühungen zur Reduzierung von Fluglärm.“

Grüne verweisen auf Lärm-Gutachten

Viel Zustimmung gab es zu dieser Entscheidung von der sächsischen Grünen. „Die Berufung einer unabhängigen Person, die sich um den Fluglärmschutz kümmert, ist ein wichtiger Meilenstein, um Maßnahmen zur Reduzierung des Fluglärms im Umkreis des Flughafens Leipzig/Halle weiter voranzutreiben“, sagte Gerhard Liebscher, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Daniel Gerber, klimapolitischer Sprecher der Fraktion, verwies auf ein lärmmedizinischen Gutachtens, das letzte Woche vorgelegt wurde. „Es hat bewiesen, dass Anwohner im Umkreis des Flughafens Leipzig/Halle einer sehr hohen Lärmbelastung ausgesetzt sind“, sagte er. Es habe zudem ergeben, dass ein Flughafen nicht nur wirtschaftlich positive Auswirkungen auf die Region hat, sondern auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstelle.

Von André Böhmer