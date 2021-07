Dresden

Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) will die Umstände überprüfen lassen, die dazu führten, dass ein Teil der Flughafen-Protestler am Wochenende mehr als 24 Stunden in Polizeigewahrsam waren. Alle Demonstrierenden seien „wieder auf freiem Fuß seien“, sagte sie am Montag. „Der Sachverhalt ist nun aufzuklären. Ich habe hierzu den Generalstaatsanwalt des Freistaates Sachsen um Stellungnahme in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht gebeten.“

Meier betonte, dass die Versamm­lungs­freiheit „zu den unentbehr­lichen Funkti­ons­ele­menten unseres freiheit­lich demokra­tischen Staates“ gehöre: „Unser Rechtsstaat hat sie zu achten. Die Ausübung dieser aktiven Teilnahme am politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess ist aber nicht ohne Schranken, zum Beispiel wenn Rechte anderer rechtswidrig verletzt oder wenn Straftaten begangen werden. Die Staatsanwaltschaft hat dies pflichtgemäß im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens zu prüfen.“

Wöller: „Versammlungsfreiheit missbraucht“

Auch Innenminister Roland Wöller (CDU) äußerte sich auf LVZ-Anfrage und kritisierte den Protest vom Wochenende deutlich: „Ich erwarte jetzt eine konsequente Strafverfolgung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, wurde aber hier klar missbraucht.“ Engagement für Klimaschutz sei legitim, so Wöller: „Es muss aber im Rahmen unserer rechtsstaatlichen Ordnung erfolgen.“

Polizei ermittelt gegen 54 Teilnehmer

In der Nacht zu Samstag hatten mehrere Aktivisten der Gruppe „Cancel LEJ“ eine Zufahrtsstraße zum DHL-Hub blockiert. Die Polizei wertete die Aktion nach eigenen Aussagen als Nötigung. Sie ermittelt nun gegen 54 Teilnehmer, die zwischen 17 und 25 Jahre alt sind. Da die Teilnehmer zu ihrer Identität verweigerten, seien sie in Polizeigewahrsam genommen worden.

Massive Kritik an der Polizei

Teilweise blieben die Protestler bis Sonntagvormittag in Polizeigewahrsam. Nachdem sie vor einer Ermittlungsrichterin ihre Identität preisgegeben hatten, durften sie gehen. Eine Untersuchungshaft wurde nicht gegen sie erlassen.

Wegen des Vorgehens gab es massive Kritik an der Polizei. Das Protestbündnis „Ende Gelände Leipzig“ warf der Polizei bei Twitter vor, sie hätten den Aktivisten Essen oder den Gang zur Toilette verweigert.

Von Kai Kollenberg