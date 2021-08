Dresden/Leipzig

Die Bürgerallianz Sachsen hat den Vorstoß von Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU), den Flughafen Dresden nach dem jüngst gestorbenen ersten sächsischen Ministerpräsidenten nach 1990, Kurt Biedenkopf (CDU), zu benennen, begrüßt und in diesem Zusammenhang einen eigenen Namensvorschlag für den Airport Leipzig/Halle bekräftigt.

Man habe bereits vor einigen Wochen vorgeschlagen, die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden nach prominenten Persönlichkeiten zu benennen, teilte der Parteivorsitzende Steffen Große am Montag mit. Für Dresden habe man Biedenkopf ins Gespräch gebracht und für Leipzig den früheren Gewandhauskapellmeister Kurt Masur (1927–2015). „Biedenkopf hat für den wieder gegründeten Freistaat Sachsen die wesentlichen Weichen gestellt und einen erfolgreichen Start des traditionsreichen Bundeslandes gesichert.“ Masur sei weltweit bekannt und geachtet, kam aus der Region und habe so auch starke Identifikationswirkung, so Große.

„Eine angemessene Würdigung für Biedenkopf“

Rößler erklärte am Montag zu seinem Vorstoß: „Das wäre eine angemessene Würdigung für die bedeutendste politische Persönlichkeit Sachsens nach 1990.“ Biedenkopf habe den Freistaat und die Stadt Dresden entscheidend geprägt. Als Beispiele nannte Rößler den Wiederaufbau der Frauenkirche und den Dresdner Standort für die Halbleiterindustrie.

„Ein Flughafen steht für Freiheit, Wirtschafts- und Wissenschaftskontakte und er ist für Urlauber zugleich Heimat – diese Mischung passt zu Biedenkopf“, erklärte Rößler. Kurt Biedenkopf habe sich um Sachsen ebenso verdient gemacht wie Franz-Josef Strauß um Bayern oder Willy Brandt um Berlin. Die Flughäfen in München beziehungsweise in Berlin sind nach diesen Politikern benannt.

Mehrheit im Aufsichtsrat für Umbenennung nötig

Als Miteigentümer der Mitteldeutschen Flughafen AG kann der Freistaat für eine Umbenennung selbst aktiv werden. Sachsen ist mit 77,29 Prozent der mit Abstand größte Anteilseigner an der Mitteldeutschen Flughafen AG, die für die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden zuständig ist. Im Aufsichtsrat beziehungsweise in der Gesellschafterversammlung müsste eine Mehrheit dafür gefunden werden, heißt es auch dem sächsischem Finanzministerium.

Kurt Biedenkopf war am 12. August im Alter von 91 Jahren in Dresden gestorben. Von 1990 bis 2002 war er Regierungschef in Sachsen und damit der erste sächsische Ministerpräsident nach der deutschen Wiedervereinigung. Der Freistaat Sachsen richtet für Biedenkopf am Freitag (3. September) einen Trauerstaatsakt in der Dresdner Frauenkirche aus. Erwartet werden dazu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Masur, Amo und Genscher als Namenspaten für Airport Leipzig/Halle im Gespräch

Die Debatte um einen Namen für den Flughafen Leipzig/Halle ist seit geraumer Zeit im Gange. Neben dem Masur-Vorschlag der Bürgerallianz für Sachsen hatte zuletzt die SPD im Freistaat auf dem jüngsten Landesparteitag vorgeschlagen, den Airport der Messestadt nach „Anton Wilhelm Amo“ zu benennen. Der ehemalige Sklave war im 18. Jahrhundert der erste bekannte Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland. Dagegen dringt die FDP seit Langem, den Flughafen nach dem ehemaligen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) zu benennen, der aus Halle stammte.

