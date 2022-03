Leipzig

Die Sanktionen gegen Russland treffen nun auch die in Schkeuditz beheimatete Cargo Logic Germany GmbH. Die vier Boeing 737-400F der Frachtfluggesellschaft müssen am Boden bleiben, weil sie zur russischen Volga-Dnepr-Gruppe gehören. Die Frachtgesellschaft sieht sich hingegen als eigenständiges deutsches Unternehmen.

Nach Unternehmensangaben hat das Luftfahrt-Bundesamt der Airline mitgeteilt, dass ein Einflug in den Luftraum der EU, außer für Notlandungen und Notüberflüge, nicht gestattet ist. „Grund hierfür ist die aktuelle politische Lage und die damit einhergehenden Sanktionen“, teilte ein Airline-Sprecher auf LVZ-Nachfrage mit.

Die Flieger von Cargo Logic Germany (CLG) konnten im Euroraum noch abheben, als alle russischen Maschinen schon längst nicht mehr in Europa starten und landen durften. Seit dem 11. März ist das auch CLG verboten. Die Frachter der Airline stehen geparkt in Budapest, Katowice, Helsinki und Ostrava in Tschechien.

Die CLG gehört genauso wie das britische Schwesterunternehmen Cargologic Air zu einer in Großbritannien gelisteten Holding (CargoLogic Holding Ltd.). An der Holding soll der russische Oligarch Alexej Isaikin beteiligt sein, der auch hinter der Volga-Dnepr-Gruppe steht.

„CLG ist ein eigenständiges deutsches Unternehmen“

Ein CLG-Sprecher teilt dazu mit: „CLG ist und bleibt ein eigenständiges deutsches Unternehmen.“ Man trage die Herkunft sogar im Namen. Überdeutlich heißt es weiter: „CLG ist als deutsches Unternehmen im Handelsregister Leipzig eingetragen, zahlt in Deutschland seine Steuern und Abgaben, hat deutsche Arbeitsverträge, hat eine eigenständige deutsche Geschäftsführung und operiert nach deutschem Recht, deutschen Maßstäben und deutschen Verantwortlichkeiten.“ Seit Juli 2020 ist Dierk Näther Chef der Frachtairline. Näther war von 2008 bis 2015 Flughafenchef in Schkeuditz.

Beim Luftfahrtbundesamt in Braunschweig will man sich nicht im Detail zu dem Vorgang äußern und verweist an die Firma. Dem Schreiben an die LVZ hängt das Luftfahrtbundesamt eine Liste der genehmigten deutschen Luftfahrtunternehmen an. Unter Punkt 26 ist da Cargo Logic Germany mit Sitz in Schkeuditz aufgelistet. Im Herbst 2019 hatte das Amt der Airline Grünes Licht für den Flugbetrieb erteilt.

Frachtairline hat 110 Beschäftigte

Man bedauere die Entscheidung des Luftfahrtbundesamtes, teilt ein Sprecher der Frachtairline mit. „Wir führen derzeit intensive Gespräche mit allen relevanten Behörden und Stakeholdern. Ziel der Gespräche ist es, den Flugbetrieb unseres deutschen Unternehmens mit Sitz in Leipzig schnellstmöglich als verlässlicher Partner und Arbeitgeber wieder aufzunehmen.“ Den Gesprächen wolle man nicht vorgreifen. „Bis zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs ändert sich für unsere rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts.“

Nach früheren Angaben befördern die Boeings von CLG vor allem Expressfracht und Waren für Online-Händler. Zu den Kunden soll insbesondere DHL Express gehören. Der Logistikriese macht dazu keine Angaben. Ursprünglich wollte CLG den Flugzeugpark bis Ende 2021 auf sechs Boeing 737 erweitern.

Bereits Anfang März traf das Embargo die Volga-Dnepr-Gruppe, die seit 2006 am Flughafen Leipzig/Halle präsent ist. Deren Antonovs vom Typ An-124 haben bis Ende 2918 Militärgerät und humanitäre Güter für die Nato sowie die EU in alle Welt geflogen. Seit 2018 macht den Job für Nato und EU nur noch der frühere Partner aus der Ukraine, der über eigene Antonovs in Leipzig verfügt.

Volga-Dnepr ist in Schkeuditz hauptsächlich mit einem Wartungshangar präsent, den der Flughafen an die Russen vermietet hat. Genutzt wird er von CLG und von Air Bridge Cargo. Letztere gehört hundertprozentig zur Mutter Volga-Dnepr. Die Maschinen von Air Bridge Cargo – mit einer fast identischen Lackierung wie die von CLG – dürfen deshalb seit Verhängung des Embargos Anfang März nicht mehr in der EU fliegen. Auch sie waren nach LVZ-Recherchen hauptsächlich für DHL Express im Einsatz.

Warum das Luftfahrtbundesamt Cargo Logic Germany später als anderen die Flugerlaubnis entzogen hat, hängt nach Meinung von Luftfahrtexperten mit rechtlichen Bedenken zusammen. Das Amt sei nicht für schnelle Entscheidungen bekannt, meint der Luftfahrtjournalist Volker Thomalla. Offenbar habe man die Verbindungen der Holding in Großbritannien zu Volga-Dnepr beziehungsweise dem russischen Oligarchen Isaikin mehrfach geprüft, um keine Fehler zu machen.

Von Andreas Dunte