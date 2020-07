Schkeuditz

Um 6.21 Uhr am Mittwoch war es soweit: Der Airbus A320 von Freebird Airlines, gesteuert von der türkischen Chefpilotin Burcu Sahinkaya, hob am Flughafen Leipzig-Halle ab. An Bord waren 144 Passagiere, die auf der griechischen Insel Rhodos ihren Urlaub verbringen wollen. Es war der erste Ferienflug des hannoverschen Reise-Riesen Tui vom Schkeuditzer Airport aus nach der Corona-Zwangspause. Seit Mittwoch dürfen Touristen wieder nach Griechenland.

„Das zeigt, welchen Stellenwert dieser Flughafen für uns hat“, sagte Tui-Manager Sven Winterstein und hob zudem hervor, dass Freebird die Maschine, die 180 Plätze bietet, in Leipzig-Halle stationiert hat. Der Urlaubsmacher aus Hannover hofft, dass bis zum Ende des Sommerflugplanes alle 200 von hier geplanten 200 Ferienflüge absolviert werden. Leipzig sei „die Boom-Stadt in Deutschland“, sagte Winterstein. Das Potenzial sei also riesig. Die Tui fährt den Flugplan in Schkeuditz jetzt hoch, letztlich sollen es täglich zwei Flüge in den Süden werden.

„Wir freuen uns riesig auf den Urlaub“

Mit dabei waren Jennifer Hopf und Sinan Tekerci aus Zwickau. „Wir haben uns spontan entschlossen“, erzählte sie. „Relativ gelassen“ sehe sie, dass während des gut dreistündigen Fluges die Mund-Nase-Bedeckung getragen werden müsse. „Wir freuen uns riesig auf den Urlaub“, berichtete Leoni Barthel aus Magdeburg, die gemeinsam mit ihrem Freund Mirhasan Ramili den Flieger bestieg. „Wir werden auch vor Ort vorsichtig sein“, versprach er.

Während die Urlaubsflüge von Leipzig-Halle aus jetzt wieder hochgefahren werden, steht noch nicht fest, wann das mit den Linienflügen passiert. Ein erster Hoffnungsschimmer: Austrian Airlines plant, Mitte des Monats die Flüge nach Wien wieder aufzunehmen.

