Leipzig

Dem Flughafen Leipzig/Halle setzen die Schneemassen besonders zu. „Der heftige Wind kann sich auf den freien Flächen so richtig austoben“, berichtet Flughafensprecher Uwe Schuhart. Stets auf Neue würden sich überall meterhohe Schneewehen aufbauen.

Für die Technik aber kein Problem. „Wir haben rund 70 Räumfahrzeuge, darunter sogenannte Räumkehrblasgeräte mit einer Arbeitsbreite von je 6,10 Meter sowie integrieren Bürsten und Gebläsen.“ Diese fahren als Räumzug im Verband von insgesamt 14 Winterdienstfahrzeugen. So benötige man nur rund eine Viertelstunde, um eine der beiden Start- und Landebahnen frei von Schnee und Eis zu bekommen. Beachtlich, da die Bahnen jeweils 3,6 Kilometer Meter lang und 60 Meter beziehungsweise 45 Meter breit sind.

Anzeige

Winterdienst ist mit 200 Mann im Einsatz

„Alles, was starten und landen wollte, konnte das bisher auch. Wir haben die Bahnen trotz des heftigen Schneegestöbers frei gehalten“, so Schuhart. Der Winterdienst arbeite im Drei-Schicht-Dienst. 200 Mitarbeiter habe man im Einsatz. In der Flotte gebe es unter anderem noch Traktoren, die mit diversen Vorsätzen versehen werden, um Straßen, Wege und Parkplätze auf dem Flughafengelände zu beräumen.

Um die Flieger von Schnee und Eis zu befreien, sind bei der Flughafentochter Portground Enteisungsfahrzeuge vom Typ Elephant im Einsatz. Wie der Name schon sagt, verfügen die Fahrzeuge über einen Rüssel, mit dem ein 60 Grad Celsius warmes Gemisch mit Glykolalkohol auf die Außenhaut der Flieger vor dem Abflug gespritzt wird. Die Portground verfüge über 23 dieser „Elefanten“, wie sie am Flughafen genannt werden, so dass ein reibungsloser Flugbetrieb gewährt werden kann, so Schuhart.

Zur Galerie Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee haben die Region Leipzig über Nacht in eine Winterlandschaft verwandelt.

2010 war Leipzig/Halle Ausweichflughafen für zahlreiche Maschinen

Während am Airport Leipzig/Halle der Passagierflugbetrieb wegen der Corona-Einschränkungen zum Erliegen gekommen ist, geht es bei der Fracht weiter steil bergauf. „Das Frachtaufkommen stieg im Januar im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent auf mehr als 121.000 Tonnen“, so Schuhart. Im vergangenen Jahr legte der Frachtumschlag um 11,7 Prozent auf rund 1.38 Millionen Tonnen zu. „Das ist ein neuer Höchstwert.“

Hilfsanfragen von anderen Flughäfen in Deutschland gäbe es noch nicht, teilte der Sprecher auf Nachfrage mit. Im harten Winter 2010 war das anders. Da war der Flughafen Leipzig/Halle einer der wenigen, die wegen des Schnees keine Ausfälle hatten. Zahlreiche Passagier- sowie Frachtmaschinen wurden nach Schkeuditz umgeleitet.

Von Andreas Dunte