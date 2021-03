Duisburg/Leipzig

Eine Impf-Affäre in Nordrhein-Westfalen wirft auch einen Schatten auf den Flughafen Leipzig/Halle. Nach Medienberichten hat sich der Chef des Duisburger Hafens, Erich Staake (67), vorzeitig im Januar gegen Corona impfen lassen und steht jetzt als Impfvordrängler unter Druck. Der Manager ist seit 2009 auch Chef des Aufsichtsrats der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG), die den Flughafen in Schkeuditz betreibt.

Duisburger OBM: Schadet Vertrauen massiv

Demnach hat der Duisburger Hafenchef schon am 13. Januar die erste Corona-Impfung in einem Seniorenheim der Stadt bekommen – viel früher, als es ihm eigentlich zustand. Das teilte die Stadt Duisburg in der letzten Woche mit. Laut einer Stadtsprecherin habe dadurch der Impfstoff für Impfkandidaten gefehlt, die nach der Prioritätenliste eigentlich an der Reihe gewesen wären. Duisburgs OBM Sören Link (SPD) kritisierte die vorzeitige Corona-Impfung: „Das schadet dem ohnehin angeschlagenen Vertrauen in der Bevölkerung massiv“, sagte er.

Unter Druck persönliche Entschuldigung

Staakes Beraterstab rechtfertigte die frühe Impfung zunächst damit, dass der Duisburger Hafen als „systemrelevantes Unternehmen“ eingestuft worden sei. Und der Chefposten erfordere Auslandsreisen, so ein Sprecher. Nachdem der öffentliche Druck aber weiter groß war, ruderte Staake zurück und entschuldigte sich. „Bei der Wahrnehmung eines kurzfristigen Impftermins hat die Sorge um meine persönliche Gesundheit im Vordergrund gestanden. Dienstliche Gründe haben hier keine Relevanz. Diesen Fehler bedaure ich sehr. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Mein Verhalten war falsch“, schrieb Staake in einer E-Mail an den Aufsichtsrat des Duisburger Hafens.

In Leipzig/Halle Personalien entschieden

Ob der Chef des größten Binnenhafens der Welt damit aber die Impfaffäre übersteht, ist offen. Die „Rheinische Post“ schreibt bereits vom „Ende des Patriarchen“. Auch die Auswirkungen auf seinen Aufsichtsrats-Chefposten im Flughafen Leipzig/Halle sind noch unklar. Er hatte über diesen Posten maßgeblich die letzten Personalentscheidungen in Schkeuditz mitgeprägt. Die Ablösungen der langjährigen Geschäftsführer Markus Kopp (Dezember 2018) und Johannes Jähn (Juni 2019) wurden maßgeblich durch ihn mit vorangetrieben.

Sachsen akzeptiert Entschuldigung

Der Flughafen Leipzig/Halle wollte sich auf LVZ-Anfrage nicht zur Affäre äußern. Stellung nahm der Freistaat Sachsen als Anteilseigner der MFAG. „Es war eine persönliche Entscheidung von Herrn Staake. Er hat sein Fehlverhalten öffentlich eingeräumt und sich entschuldigt“, sagte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU). „Diese Entschuldigung für sein Verhalten wird von unserer Seite akzeptiert.“

Von André Böhmer