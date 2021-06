Flughafen Leipzig/Halle – Lufthansa hebt wieder nach Frankfurt ab

Schkeuditz

Der Flughafen Leipzig/Halle erwacht weiter aus seinem coronabedingten Dornröschenschlaf: Seit Montag fliegt nun auch die Lufthansa wieder von Schkeuditz nach Frankfurt. Auch andere Airlines wollen den Betrieb vom LEJ wieder aufnehmen.

„Es ist sehr erfreulich, dass Lufthansa wieder ab Leipzig/Halle abhebt“, erklärt Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. „Wir hoffen nun natürlich, dass das Angebot auch rege genutzt wird.“ Bis zu achtmal pro Woche sollen die Flüge nach Frankfurt angeboten werden. „Zudem plant die Airline die Flüge auf 14 wöchentlich auszudehnen“, so Schuhart. Die Verbindung Leipzig/Halle nach Frankfurt war seit dem 18. März 2020 pandemiebedingt ausgesetzt.

Von Dresden flog die Lufthansa seit einem Jahr bereits wieder nach Frankfurt. Ab Juli sollen aus der Landeshauptstadt drei Verbindungen täglich in die Mainmetropole starten. Ab August soll dann die Strecke von Dresden nach München auch wieder täglich bedient werden. „Wir freuen uns, dass Lufthansa wieder an beiden Airports vertreten ist. Das ist ein optimistisches Signal sowie ein wichtiger Schritt, um die Region Mitteldeutschland bedarfsgerecht an das globale Streckennetz der Airline anzubinden“, erklärt Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG.

Als Lufthansa im vergangenen Herbst ankündigte, bis zum Sommerflugplan nicht mehr von Leipzig in die Mainmetropole zu fliegen, gab es einen großen Aufschrei aus Politik und Wirtschaft. Die einhellige Meinung damals: Leipzig braucht als Messe- und Kongresstadt, aber auch als Wirtschaftsregion die Anbindung an die Metropolen. „Wir sind wirklich froh, dass das nun mit Frankfurt wieder gegeben ist“, so Schuhart.

Nach Wien fliegt Austrian Airlines bereits seit einiger Zeit wieder. Bis zu fünf Verbindungen gibt es wöchentlich. „Und auch die Sonnenziele sind seit dem Ende des Lockdowns wieder im Programm“, sagt Schuhart. „Condor und Eurowings fliegen nach Mallorca, die Tui nach Griechenland.“ Zudem gibt es Flüge nach Hurghada und Antalya. Auch die Kanaren stehen auf dem Plan. Der erste Flug nach dem Lockdown ging übrigens nach Ägypten. Laut Flugplan heben derzeit bis zu zwölf Linienflieger täglich in Schkeuditz ab.

Und ab Juli soll noch einer hinzu kommen. „Wir freuen uns, dass auch Turkish Airlines den Flughafen Leipzig/Halle wieder ansteuert“, so der Flughafensprecher. „Es wird eine Direktverbindung nach Istanbul geben.“ Allerdings weist der Flughafen auch darauf hin, dass der Flugplan pandemiebedingt kontinuierlich von den Airlines angepasst werde. Kurzfristige Änderungen seien jederzeit möglich.

Übrigens: Wer in den Urlaub startet und einen Negativtest braucht, kann sich direkt am Flughafen testen lassen. Zwei externe Anbieter bieten den kostenpflichtigen Service an. Allerdings dauert das Ergebnis eines PCR-Tests mindestens 24 Stunden.

Von Linda Polenz