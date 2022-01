Leipzig

Die Anzeigetafel im Terminal des Flughafens Leipzig/Halle ist übersichtlich: An diesem Freitag gehen Flieger nach Paris, Las Palmas, Frankfurt/Main, Marsa Alam, Hurghada, Antalya und Fuerteventura. Noch immer sind die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich zu spüren. Doch die Nachfragen nach Flugreisen in den Süden steigen, heißt es in den Reisebüros in der Flughafen-Mall.

„Immer mehr Ferienfluggesellschaften planen für den Sommer“, sagt Flughafensprecher Uwe Schuhart. Nach jetzigem Stand gibt es mit Beginn des Sommerflugplans am 27. März deutlich mehr Ziele als im letzten Jahr, die von Leipzig/Halle aus angeflogen werden.

Doch leicht kommen dem Sprecher solche Sätze nicht über die Lippen. Die Unsicherheit ist weiter groß. Erinnert sei an vergangenes Jahr. Da ging es nach langer Abstinenz mit dem Flugverkehr langsam wieder bergauf – bis die Bundesregierung aus Sorge vor einer Corona-Mutation über eine erneute Einschränkung bis hin zum Komplettstopp an den deutschen Airports nachdachte. Deshalb äußert man sich am Flughafen aktuell immer mit dem Zusatz „in Abhängigkeit der Entwicklung der pandemischen Lage“.

Zahlreiche Direktflüge in die Sonne

Sollte es nicht so kommen wie im Vorjahr, stehen zahlreiche interessante Direktflüge auf dem Sommerflugplan. Die Ferienfluggesellschaften planen Flüge zu folgenden Zielen: Djerba, Sharm el-Sheikh und Monastir (Tunesien), Dubai, Fuerteventura, Las Palmas und Teneriffa (Kanaren), Funchal (Madeira), Heraklion, Korfu, Kos und Rhodos (Griechenland), Hurghada und Marsa Alam (Ägypten), Istanbul (Türkei), Lamezia Terme (Italien), Mallorca (Spanien) und Varna (Bulgarien). Bis März könnten noch einige weitere Ziele dazukommen.

Gerade hat Condor bekanntgegeben, ab April Leipzig/Halle zweimal in der Woche mit Athen zu verbinden. Von da geht es mit einer Partner-Airline zu 28 weiteren Zielen in Griechenland. Letztmalig wurde die griechische Hauptstadt übrigens im Jahr 2000 von Leipzig aus angeflogen.

Condor ist mit bis zu 41 wöchentlichen Abflügen zu elf Zielen der mit Abstand größte Anbieter von Ferienflügen ab Schkeuditz. Aktuell suche man am sächsischen Standort noch Flugbegleiter, wie die Airline mitteilt.

Nach Antalya fliegen mit Abstand die meisten Maschinen

Frankreich-Fans dürfen sich freuen: Die im November vergangenen Jahres aufgenommen Flüge nach Paris werden auch im Sommer fortgesetzt. Die spanische Fluggesellschaft Vueling steuert aktuell zwei Mal in der Woche den Flughafen Orly in der französischen Hauptstadt an. Gerechnet wird am Flughafen in Schkeuditz damit das Pobeda die Verbindung Leipzig/Halle – Moskau wieder aufnimmt. Sicher ist das aber noch nicht.

Ende Februar soll dann auch wieder das Drehkreuz Wien angesteuert werden. Istanbul soll Ende März folgen.

Nach Antalya werden im Sommer, so es keine Einschränkungen geben wird, die meisten Flieger von Leipzig/Halle abheben. Insgesamt starten 36 Maschinen wöchentlich in das Ferienparadies an der Mittelmeerküste im Süden der Türkei. Nach Heraklion sind pro Woche 15 Flüge vorgesehen, ebenso viele nach Mallorca.

Von Andreas Dunte