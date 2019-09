Hündin Mia erschnüffelt Schmuggler am Leipziger Flughafen

Schkeuditz

Mia springt aus dem weinroten VW Caddy und streckt sich. Die Labrador-Hündin hat gleich ihren ersten Einsatz. Hundeführerin Kristina Feike (37) streichelt dem Vierbeiner durchs braune Fell, da rollen auch schon die ersten Jettainer genannten Boxen – beladen mit Koffern – in die Gepäckhalle am Flughafen Leipzig/Halle. Hartschalenkoffer, Koffer und Taschen aus Stoff, Synthetik oder auch aus Leder werden auf das Förderband gewuchtet. Bevor sie in die Halle zu den wartenden Passagieren rollen, ist Mias feiner Spürsinn gefragt

Kristina Feike hat Hunderte Male mit der Hündin geübt, was jetzt zu tun ist. Geeignet für den Job beim Zoll seien vor allem Hunde mit einem gesunden Spieltrieb, sagt die 37-Jährige, die 1999 ihre Ausbildung beim Zoll begann und seit zwei Jahren mit Mia zusammenarbeitet. Mia rieche durch die Koffer hindurch die Felle wilder Tiere, Schlangenleder, andere Reptilien, Elfenbein oder Tigerknochen. „Auch Fische und Korallen kann Mia erschnüffeln.“

Auf dem Röntgenbild ist ein länglicher Gegenstand zu sehen

Die Zöllnerin geht langsam mit der Hündin an dem aufgereihten Reisegepäck entlang. Der Vierbeiner hat seine Nase überall, läuft um den ein oder anderen Koffer mehrmals herum, bleibt schließlich an einem kleinen schwarzen Koffer stehen. Auf ein Zeichen der Hundeführerin nimmt Zollmitarbeiter Christian Spindler den Koffer unten den Scanner. Auf dem Röntgenbild ist ein länglicher Gegenstand auszumachen.

Während Mia ein Leckerli bekommt, setzt sich das Band samt dem kleinen schwarzen Koffer in Bewegung. Schließlich warten nebenan die Passagiere des Flugs TK 1337 aus Istanbul auf ihr Gepäck. Darunter auch Jan P. aus Bayern, Besitzer des schwarzen Koffers.

„Aus Holz, nicht aus Elfenbein . Ganz sicher!“

Wenige Minuten später packt der junge Mann unter den Augen der Zollbeamten einen gut fünfzig Zentimeter langen, mit Schnitzereien verzierten Elefantenstoßzahn aus. Dass er den nicht einführen darf, habe er gar nicht gewusst, versucht sich der Mann herauszuwinden. Der sei doch aus Holz, das jedenfalls habe ihm der Verkäufer hoch und heilig versichert. „Aus Elfenbein? Niemals! Ganz sicher.“ Dann lacht der Mann und die Zollbeamten mit ihm.

Die Szene ist gestellt. Der Koffer präpariert und für die LVZ (und den MDR) aufs Band gesetzt, um zu zeigen, wie der Alltag einer professionellen Schnüffelnase aussieht.

Tierisches Großaufgebot auch im Frachtbereich

Rund um die Uhr ist der Zoll am Flughafen im Einsatz. Unterstützt werden die Beamten dabei von mehreren Spürhunden, neben Mia sind da unter anderem noch der Rüde Amar, ein Belgischer Schäferhund, und Cimera, eine Hündin der Rasse Großer Münsterländer. Das tierische Großaufgebot erklärt sich damit, dass sie außer zwischen dem Gepäck von Reisenden auch im Frachtbereich suchen.

„Viele denken, sie können ihr Schmuggelgut unbemerkt auf dem Postweg nach Deutschland bringen“, erklärt Heike Wilsdorf, Sprecherin des Hauptzollamtes Dresden.

Das verstärkte Vorgehen gegen Schmuggler zahle sich aus, sagt sie weiter. Im vergangenen Jahr stellte der Zoll am Schkeuditzer Flughafen 1823 illegal eingeführte Produkte, ein Jahr davor waren es noch 567. Darunter „schauderliche Sachen“, wie Affenköpfe, Schlangenleder oder ausgestopfte Alligatoren. „Oft sind die Zertifikate gefälscht“, so Wilsdorf.

Schmuggel ist mitverantwortlich für das Artensterben

Viele würden im Handel mit den Exoten nur das Geld sehen und nicht den Schaden, den sie anrichten. „Sie sind zweifelsohne mitverantwortlich für das Artensterben in vielen Ländern Asiens, Afrikas oder Südamerikas“, so die engagierte Beamtin.

Der bei dem schauspielernden Zollbeamten Jan gefundene Stoßzahn stammt von einem afrikanischen Elefanten und ist bei einer früheren Kontrolle aufgefallen. Auf dem Schwarzmarkt würde er mehrere tausend Euro einbringen, heißt es. Das scheint für viele verlockend. Doch wer erwischt wird, sagt Sprecherin Wilsdorf, dem drohen empfindliche Strafen. Bis zu 50 000 Euro Bußgeld sind fällig. Das sollte auch bedenken, wer ein Souvenir aus dem Urlaub mitbringen will. Jeder sei verpflichtet, sich zu informieren, ob das Andenken unbedenklich ist oder unter das Artenschutzgesetz fällt.

Von Andreas Dunte