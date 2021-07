Flughafen Leipzig/Halle: Überraschende Personalie im Aufsichtsrat

Leipzig

Im Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Flughafen AG gibt es eine gravierende Veränderung. 12 Jahre lang stand Erich Staake an der Spitze des Gremiums, das die beiden sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden kontrolliert. Nach Recherchen der Deutschen Verkehrszeitung (DVZ) tritt Staake nicht erneut an.

Ministerium: Staake tritt aus Altersgründen nicht wieder an

„Die fünfjährige Amtsperiode des Aufsichtsrates des Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) endet turnusmäßig am 27. August 2021“, teilt das Finanzministerium in Dresden auf DVZ-Anfrage mit. „Im Zuge der Gespräche zur Besetzung des Gremiums für die kommenden fünf Jahre hat der bisherige Vorsitzende Erich Staake erklärt, dass er nach 12-jähriger Tätigkeit sowie aus Altersgründen für eine erneute Wahlperiode nicht zur Verfügung steht.“

Wie es weiter heißt, nehme Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) als Vertreter des Gesellschafters und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender die Entscheidung mit „großem Verständnis“ entgegen. Vorjohann danke Staake für seinen langjährigen Einsatz im Sinne der erfolgreichen Entwicklung der MFAG, „welche auch maßgeblich mit dem Wirken von Erich Staake in Verbindung steht und stehen wird“.

Staake war 2009 auf Vorschlag des Hauptgesellschafters Freistaat Sachsen zum Mitglied des Aufsichtsrates berufen und von dem Gremium zu seinem Vorsitzenden gewählt worden.

Kritik an Hafen-Chef Staake wegen Impfdrängelei

Unter Staake sind einige wichtige Personalentscheidungen bei der MFAG gefallen. Die Ablösungen der Geschäftsführer Markus Kopp (Dezember 2018) und Johannes Jähn (Juni 2019) wurden maßgeblich durch ihn mit vorangetrieben. Erst kürzlich begrüßte er mit Ingo Ludwig (50) aus Paderborn einen neuen Finanzvorstand für die sächsischen Flughäfen.

Wie es heißt, gab es seit längerer Zeit Verstimmungen seitens des Finanzministeriums in Dresden über Staake. Dieser stand in den vergangenen Monaten des Öfteren in der Kritik. So wurde bekannt, dass sich der Chef des Dusiburger Hafens gegen Corona impfen ließ, obwohl er noch nicht an der Reihe war. Auch der Umgang des Managers mit Spesen stand nach dem Bericht eines Wirtschaftsprüfers in der öffentlichen Kritik.

Staakes Beraterstab rechtfertigte die frühe Impfung damit, dass der Duisburger Hafen als „systemrelevantes Unternehmen“ eingestuft worden sei. Und der Chefposten erfordere Auslandsreisen, so ein Sprecher. Nachdem die öffentliche Kritik aber zunahm, ruderte Staake zurück. „Die Sorge um meine Gesundheit hat im Vordergrund gestanden. Dienstliche Gründe hatten keine Relevanz. Diesen Fehler bedaure ich sehr. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Mein Verhalten war falsch“, schrieb er per E-Mail an den Aufsichtsrat des Duisburger Hafens. Vor Kurzem räumte Staake seinen Posten als Chef von Duisport vorzeitig. 20 Jahre war er Chef des größten Binnenhafens in Europa.

Von Andreas Dunte